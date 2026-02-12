Les actions d'Applied Materials chutent après l'accord sur les exportations chinoises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions d'Applied Materials AMAT.O ont chuté de 1,4 % à 335,08 $ avant le marché après avoir accepté un règlement de 252 millions de dollars avec le Département du commerce américain pour avoir exporté illégalement des équipements vers la Chine

** Le Département du commerce a déclaré qu'AMAT avait effectué 56 expéditions illégales d'équipements de fabrication de puces d'une valeur de 126 millions de dollars vers le principal fabricant de puces chinois SMIC en 2021 et 2022 sans les licences d'exportation requises

** AMAT devrait publier ses résultats du premier trimestre fiscal après la clôture des marchés jeudi. Les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires baisse de 4 % en glissement annuel pour atteindre 6,87 milliards de dollars et à ce que le BPA ajusté soit de 2,20 $, contre 2,38 $ un an plus tôt, selon les données de LSEG

** La note moyenne de Wall Street sur AMAT est 'buy' parmi 37 analystes, avec un PT médian de $360

** Jusqu'à la clôture du mercredi, les actions ont bondi de 32% depuis le début de l'année, contre un gain de 17% pour l'indice Philadelphia Semiconductor .SOX et une baisse de 0,8% pour le Nasdaq .IXIC , et sont à environ 1% de leur record intrajournalier

** L'action a récemment été évaluée à 33 fois les bénéfices attendus, contre un PE moyen à terme sur cinq ans de ~19, ce qui suggère que l'action pourrait être surévaluée, selon LSEG Datastream