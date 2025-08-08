Les actions d'Apple en passe de connaître leur plus forte semaine depuis 2020, suite à la promesse d'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions d'Apple Inc AAPL.O ont bondi de ~4% le vendredi, les actions étant en voie de réaliser la plus forte hausse hebdomadaire en pourcentage depuis cinq ans après que le fabricant de l'iPhone se soit engagé mercredi à investir 100 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis ** AAPL en hausse de ~13% sur la semaine après que le président américain Donald Trump ait annoncé mercredi l'investissement, qui se concentre sur l'expansion de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise aux États-Unis, mais qui reste en deçà de la demande de Trump qu'AAPL fabrique des iPhones sur le territoire national ** Lors de sa visite à la Maison Blanche, Tim Cook, directeur général d'AAPL, a également offert à Donald Trump un souvenir fabriqué aux États-Unis avec une base en or 24 carats ** Pour la semaine, la capitalisation boursière d'AAPL a gagné ~390 milliards de dollars, portant sa capitalisation boursière à 3,39 trillions de dollars