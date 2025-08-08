 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
41 820,48
+1,85%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions d'Apple en passe de connaître leur plus forte semaine depuis 2020, suite à la promesse d'investissement
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 21:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions d'Apple Inc AAPL.O ont bondi de ~4% le vendredi, les actions étant en voie de réaliser la plus forte hausse hebdomadaire en pourcentage depuis cinq ans après que le fabricant de l'iPhone se soit engagé mercredi à investir 100 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis ** AAPL en hausse de ~13% sur la semaine après que le président américain Donald Trump ait annoncé mercredi l'investissement, qui se concentre sur l'expansion de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise aux États-Unis, mais qui reste en deçà de la demande de Trump qu'AAPL fabrique des iPhones sur le territoire national ** Lors de sa visite à la Maison Blanche, Tim Cook, directeur général d'AAPL, a également offert à Donald Trump un souvenir fabriqué aux États-Unis avec une base en or 24 carats ** Pour la semaine, la capitalisation boursière d'AAPL a gagné ~390 milliards de dollars, portant sa capitalisation boursière à 3,39 trillions de dollars

Apple

Valeurs associées

APPLE
229,3500 USD NASDAQ +4,24%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un drapeau américain à la Bourse de New York le 15 juillet 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street portée par les espoirs d'une baisse des taux de la Fed
    information fournie par AFP 08.08.2025 22:38 

    La Bourse de New York a terminé la semaine dans le vert vendredi à l'issue d'une séance sans nouvelle économique d'ampleur, les investisseurs se montrant optimistes quant à la possibilité que la Réserve fédérale (Fed) baisse rapidement ses taux. L'indice Nasdaq ... Lire la suite

  • Un panneau de signalisation près de la Bourse de New York (NYSE) à New York
    Wall Street termine en hausse, soutenue par la tech
    information fournie par Reuters 08.08.2025 22:35 

    La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, emmenée par les valeurs technologiques et par l'espoir de voir la Fed se résoudre à réduire ses taux. L'indice Dow Jones a gagné 0,47%, ou 206,97 points, à 44.175,61 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, ... Lire la suite

  • De gauche à droite, le président azerbaïdjanais Ilham Aliev, son homologue américain Donald Trump et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, en 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Trump va signer un accord avec l'Azerbaïdjan et l'Arménie, en conflit depuis des décennies
    information fournie par AFP 08.08.2025 21:24 

    L'Arménie et l'Azerbaïdjan, qu'un conflit territorial oppose depuis des années, vont signer vendredi à Washington un accord qualifié d'"historique" par Donald Trump, qui permet aussi aux Etats-Unis d'avancer leurs pions dans une région hautement stratégique. "Beaucoup ... Lire la suite

  • Montage photo réalisé le 7 août 2025 montrant le conseiller économique Stephen Miran à Washington, le 30 avril 2025 (à gauche), et le président américain Donald Trump à Washington, le 6 août 2025 (à droite) ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump met un pied à la Fed en nommant gouverneur un de ses conseillers
    information fournie par AFP 08.08.2025 20:39 

    Le président américain Donald Trump compte propulser son conseiller économique Stephen Miran à un poste stratégique au sein de la banque centrale des Etats-Unis (Fed), qu'il veut voir baisser les taux d'intérêt. La nomination de Stephen Miran, défenseur inlassable ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank