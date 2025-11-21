 Aller au contenu principal
Les actions d'AnaptysBio chutent à la suite d'une bataille juridique avec GSK au sujet de la licence d'un médicament contre le cancer
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 17:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des mouvements d'actions, ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 7-8) par Kamal Choudhury

Les actions d'AnaptysBio ANAB.O ont chuté de plus de 5% vendredi après que le développeur de médicaments américain et l'unité d'oncologie de GSK GSK.L , Tesaro, ont intenté des poursuites judiciaires l'un contre l'autre, les deux alléguant une violation d'un accord de partenariat pour un médicament contre le cancer.

Le litige porte sur un accord conclu en 2014 entre AnaptysBio et Tesaro , qui donnait à ce dernier les droits de développer et de vendre Jemperli, un inhibiteur de PD-1 approuvé pour certains cancers de l'endomètre.

Tesaro a intenté une action en justice contre AnaptysBio devant un tribunal du Delaware jeudi, l'accusant d'avoir violé l'accord et affirmant que la violation présumée lui a permis de mettre fin à l'accord, de réduire de moitié les redevances et les paiements d'étape et d'obtenir une licence permanente pour le médicament.

Un jour plus tard, AnaptysBio a contre-attaqué, accusant Tesaro d'avoir violé les conditions d'exclusivité en participant à des essais avec des médicaments PD-1 rivaux, y compris le

MRK.N Keytruda de Merck, et de ne pas avoir maximisé le potentiel commercial de Jemperli.

Elle a également allégué que GSK avait interféré avec l'accord en favorisant ses programmes de conjugués anticorps-médicaments au détriment de Jemperli.

Les actions de GSK cotées en bourse aux États-Unis ont augmenté de 2 %.

Emily Bodnar, analyste chez H.C. Wainwright, a déclaré qu'une victoire pourrait conduire à des redevances plus élevées pour AnaptysBio ou à des restrictions sur l'utilisation par GSK d'autres médicaments PD-1 dans les essais, ce qui stimulerait les perspectives de Jemperli.

En revanche, une défaite pourrait peser sur les finances d'AnaptysBio et favoriser GSK dans tout accord révisé, a ajouté Emily Bodnar.

Les deux sociétés ont demandé à la Delaware Chancery Court un calendrier accéléré, avec un procès prévu pour juillet 2026. Les paiements de redevances et d'étapes à AnaptysBio se poursuivront pendant la procédure.

AnaptysBio attend un paiement d'étape de 75 millions de dollars lorsque les ventes mondiales atteindront 1 milliard de dollars, ce qui est prévu pour la fin de l'année 2025.

Fermer

