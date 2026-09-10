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Les actions d'American Eagle reculent sous l'effet des perspectives de marges stables et de la faiblesse de sa marque phare
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 10:53
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action d'American Eagle Outfitters

AEO.N a chuté de plus de 11 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse jeudi, après la publication d'une prévision de marge brute trimestrielle stable, la faiblesse persistante des marques phares de l'entreprise ayant pris le pas sur des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre.

La demande dans le secteur de l'habillement a été inégale, les consommateurs confrontés à l'inflation donnant la priorité aux produits de première nécessité et attendant les promotions — un contexte qui a contribué à une baisse d'environ 36 % du cours de l'action de la société cette année.

Les dirigeants ont déclaré mercredi que la marque s’efforçait toujours d’écouler ses anciens stocks par le biais de remises, après qu’un changement radical des tendances de la mode a rendu certains articles inadaptés à la demande des consommateurs.

Les coûts de stocks ont grimpé de 14 % par rapport à l’année précédente au cours du trimestre clos le 1er août, y compris les coûts liés aux droits de douane supplémentaires.

« La capacité bénéficiaire a peu de chances de s’améliorer et la faible valorisation reste justifiée par plusieurs facteurs pesants, notamment des niveaux de stocks élevés et la capacité d’Aerie à maintenir sa dynamique récente », ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a dépassé les estimations des analystes, la croissance d’Aerie — la marque de lingerie et de vêtements de sport pour femmes de l’entreprise — ayant contribué à compenser le ralentissement de la marque éponyme.

La société s’attend à ce que la marge brute du trimestre en cours reste stable par rapport à l’année précédente et prévoit link une croissance à un chiffre moyenne des ventes comparables pour l’exercice 2026.

Le ratio cours/bénéfice prévisionnel de l’action, un indicateur couramment utilisé pour évaluer les titres, s’établit à 9,38, contre 11,47 pour Abercrombie ANF.N et 8,91 pour Gap

GAP.N .

À l’instar de plusieurs autres enseignes de prêt-à-porter, American Eagle s’est tournée vers des partenariats avec des célébrités, comme la campagne « Great Jeans » menée avec l’actrice Sydney Sweeney, afin de capter les dépenses des consommateurs les plus aisés de la génération Z, alors même que l’inflation pèse sur les ménages à faibles et moyens revenus.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/09/2026 à 10:53:58.

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