Les actions d'American Bitcoin se maintiennent après que l'expiration du blocage des actions a provoqué une chute de près de 40 %

Les actions d'American bitcoin

ABTC.O , un mineur de bitcoins soutenu par deux des fils du président américain Donald Trump, se sont stabilisées mercredi, un jour après avoir chuté de près de 40% à la suite de l'expiration d'un blocage des actions.

L'action a augmenté de 8,9 % à 2,38 dollars après que le premier déblocage des actions avant la fusion a déclenché une vague de ventes mardi, a déclaré la société sur X.com.

American Bitcoin, filiale majoritaire de Hut 8 Corp HUT.O , est l'une des nombreuses entreprises de crypto-monnaie liées à la famille Trump qui ont commencé à négocier sur le Nasdaq en septembre à la suite d'une fusion inversée avec Gryphon Digital Mining GRYP.O .

Eric Trump est le cofondateur et le directeur de la stratégie de la société, tandis que Donald Trump Jr. est actionnaire.

"Nous nous attendions à ce que les prochains jours soient agités alors que ces actions trouveront de nouvelles maisons", a écrit Matt Prusak, président d'American Bitcoin, sur X.com. Le directeur général de Hut 8 et président exécutif d'American Bitcoin, Asher Genoot, a déclaré dans un message séparé sur X.com que Hut 8, ainsi qu'Eric et Donald Trump Jr. et d'autres partenaires fondateurs, n'ont pas participé au déblocage et continuent de détenir leurs actions.

American Bitcoin n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Ce repli intervient alors que l'aversion au risque au niveau mondial pèse lourdement sur les actifs numériques et a un impact sur les entreprises de crypto-monnaies associées à la famille Trump.

Les memecoins $TRUMP et $MELANIA, lancés plus tôt cette année, ont plongé de 92% et 99%, respectivement, par rapport à leurs sommets. Trump Media & Technology Group DJT.O , qui a levé des milliards de dollars pour acheter des bitcoins, est en baisse de 67 % depuis le début de l'année. Les actions d'Alt5 Sigma ALTS.O , qui a acheté des jetons dans l'entreprise cryptographique World Liberty Financial de Trump, ont perdu les deux tiers de leur valeur en 2025.