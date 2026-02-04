Les actions d'AMD cotées à Francfort chutent après une baisse des ventes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions d'Advanced Micro Devices AMD.O ont chuté de plus de 6 % dans les premiers échanges à Francfort mercredi après que la société ait prévu une légère baisse de son chiffre d'affaires trimestriel, soulevant des inquiétudes quant à sa capacité à concurrencer efficacement Nvidia NVDA.O sur le marché en plein essor de l'intelligence artificielle.

L'action a terminé la séance régulière de mardi en baisse de 1,7 %. Les actions ont augmenté de 13,1 % depuis le début de l'année