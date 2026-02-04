 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions d'AMD cotées à Francfort chutent après une baisse des ventes
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 08:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions d'Advanced Micro Devices AMD.O ont chuté de plus de 6 % dans les premiers échanges à Francfort mercredi après que la société ait prévu une légère baisse de son chiffre d'affaires trimestriel, soulevant des inquiétudes quant à sa capacité à concurrencer efficacement Nvidia NVDA.O sur le marché en plein essor de l'intelligence artificielle.

L'action a terminé la séance régulière de mardi en baisse de 1,7 %. Les actions ont augmenté de 13,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
242,2800 USD NASDAQ -1,62%
NVIDIA
180,3400 USD NASDAQ -2,84%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en légère hausse
    information fournie par AFP 04.02.2026 09:09 

    Les marchés boursiers européens évoluent en légère hausse mercredi, prudents face au regain d'inquiétude sur le secteur de la tech et digérant une série de publications de résultats d'entreprises. Dans les premiers échanges, Paris prenait 0,38%, Londres 0,29% et ... Lire la suite

  • Les logos de Zurich Insurance et de Beazley
    Zurich Insurance propose de racheter Beazley pour environ €9,28 mds
    information fournie par Reuters 04.02.2026 09:00 

    L'assureur spécialisé britannique Beazley a conclu un ‍accord sur les conditions d'une offre de rachat améliorée de 8 ‌milliards de livres sterling (9,28 milliards d'euros) de Zurich Insurance Group, ​ont annoncé mercredi les deux ⁠sociétés. En janvier, Beazley ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 04.02.2026 08:59 

    (Actualisé avec Novartis) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de ... Lire la suite

  • Illustration du logo Henkel
    Wendel va céder sa participation dans Stahl à Henkel pour environ 1,2 milliard d'euros
    information fournie par Reuters 04.02.2026 08:57 

    ‍Wendel a annoncé mercredi ‌avoir signé un ​accord en ⁠vue de céder ⁠sa ‍participation majoritaire ⁠de 68,5% dans ​Stahl Holdings à ⁠Henkel, ​pour un produit ​net ​de ​cession estimé ⁠à 1,2 milliard ‌d'euros. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine ‌Hénault) ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank