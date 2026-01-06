Les actions d'Alumis atteignent un niveau record grâce à la réussite des essais de phase avancée d'un médicament contre les maladies de la peau

Alumis ALMS.O a déclaré mardi que son médicament expérimental avait atteint l'objectif principal d'améliorer les symptômes d'une maladie cutanée courante dans deux études de phase avancée, propulsant ses actions à un niveau record et faisant plus que doubler leur valeur.

Le médicament, l'envudeucitinib, est en cours de développement pour traiter le psoriasis en plaques modéré à sévère, une maladie chronique qui provoque des plaques rouges et squameuses sur la peau.

Dans les essais, environ 65 % des patients ont vu leurs symptômes cutanés s'améliorer de 90 % ou plus après 24 semaines de traitement. Plus de 40 % des patients ont vu leurs symptômes disparaître complètement, selon l'entreprise.

Les données étaient "plus solides que prévu" et la disparition complète de la peau était "nettement meilleure" que lors des essais précédents, a déclaré Eric Schmidt, analyste chez Cantor.

La société dispose désormais de "preuves qui confirment qu'Alumis possède le meilleur inhibiteur de TYK2 de sa catégorie", a déclaré Schmidt.

L'envudeucitinib bloque TYK2, une protéine qui déclenche des signaux immunitaires liés à l'inflammation, et réduit ainsi la réponse immunitaire hyperactive à l'origine du psoriasis.

Selon la National Psoriasis Foundation, plus de 8 millions de personnes sont atteintes de psoriasis aux États-Unis.

Les actions de la société ont grimpé d'environ 155 % pour atteindre 21 dollars, ce qui devrait ajouter environ 1,3 milliard de dollars à la valeur du marché, si les gains se maintiennent.

Alumis prévoit de demander l'autorisation de mise sur le marché américain de l'envudeucitinib au cours du second semestre. S'il est autorisé, il sera en concurrence avec le Sotyktu de Bristol Myers Squibb BMY.N , un médicament de la même classe approuvé pour le psoriasis en 2022.

La "probabilité que nous lancions... au niveau mondial dans de multiples indications est très faible", a déclaré Martin Babler, directeur général d'Alumis, ajoutant que "cet actif devrait susciter l'intérêt de partenaires stratégiques potentiels".

Alumis teste également le médicament dans le lupus dans le cadre d'un essai à mi-parcours, dont les données sont attendues au troisième trimestre 2026.