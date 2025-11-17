Les actions d'Alphabet atteignent un record après que Berkshire a fait un rare pari sur la technologie en prenant une participation de 4,9 milliards de dollars

Cette décision intervient dans un contexte d'inquiétude concernant les dépenses en matière d'IA

Buffett a déjà regretté de ne pas avoir investi dans Google

Les actions d'Alphabet ont augmenté de 46 % depuis le début de l'année

Les actions Alphabet ont augmenté de près de 6 % pour atteindre un niveau record lundi, après que la nouvelle participation de Berkshire Hathaway a apporté son soutien aux efforts d'intelligence artificielle du géant de la technologie, dans un contexte d'inquiétudes accrues concernant une bulle imminente. .

L'achat de 17,85 millions d'actions Alphabet GOOGL.O - d'une valeur d'environ 4,93 milliards de dollars à la clôture vendredi - est l'un des derniers investissements majeurs du conglomérat sous la direction de Warren Buffett et marque une rare incursion dans l'industrie par Berkshire BRKa.N , qui a une aversion pour la technologie.

L'investisseur milliardaire compare depuis longtemps Apple

AAPL.O , la plus grande participation de Berkshire, à une société de produits de consommation.

"L'achat d'une participation dans une société technologique peut représenter un type de mentalité différent chez Berkshire, bien qu'il ne s'agisse pas d'une rupture totale avec son modèle d'investissement dans la valeur", a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers.

Ce vote de confiance intervient alors que le sentiment général à l'égard de la technologie est devenu prudent , plusieurs chefs d'entreprise et experts avertissant que la frénésie de l'IA qui fait grimper les prix des actions de la technologie a détaché les valorisations des fondamentaux et que les rendements sur les centaines de milliards de dépenses dans les centres de données restent incertains.

Le Roundhill Magnificent 7 ETF MAGS.N , qui suit les plus grandes valeurs technologiques telles que Nvidia NVDA.O , Microsoft MSFT.O et Alphabet, a peu changé depuis septembre, après avoir surperformé l'indice de référence S&P 500 .SPX pendant la majeure partie de l'année.

ALPHABET BRILLE AU SEIN DU MAG 7

Alphabet a toutefois été une exception, ses actions ayant augmenté de près de 14 % jusqu'à présent au cours du trimestre de décembre, ce qui en fait le membre des "Sept Magnifiques" le plus performant de l'année, avec un gain de 46 %.

La société se négocie également à un multiple inférieur, à environ 25 fois les estimations de bénéfices à 12 mois, contre 29 fois pour Microsoft et près de 30 fois pour Nvidia NVDA.O , la coqueluche de Wall Street, selon les données de LSEG.

"Alphabet correspond mieux au thème de l'investissement dans la valeur que certains autres noms qui mènent la charge de l'IA en ce moment", a déclaré Steve Sosnick.

Plusieurs analystes estiment qu'Alphabet occupe une position de leader dans le domaine de l'IA en raison de ses investissements croissants dans l'infrastructure, de l'adoption rapide d'outils de recherche en IA et d'une activité publicitaire massive qui peut financer ses dépenses effrénées en matière de centres de données.

"Le mouvement valide les solides fondamentaux de Google et fournit à Berkshire une exposition à un fournisseur d'IA de premier plan grâce à l'expansion de Google Cloud et de Gemini", a déclaré Angel Zino, analyste chez CFRA, ajoutant que le flux de trésorerie et l'évaluation d'Alphabet ont probablement donné au conglomérat "plus de confort" dans sa décision.

Les investisseurs se sont rués sur l'action le mois dernier, après que les bénéfices ont montré que les investissements dans l'IA transformaient Google Cloud, qui était autrefois un concurrent, en un moteur de croissance clé.

L'achat d'actions Alphabet répondrait également au regret de Buffett et de feu Charlie Munger, vice-président du conseil d'administration, d'avoir raté Google trop tôt, juste avant que "l'Oracle d'Omaha" ne s'apprête à passer le flambeau à Greg Abel à la fin de l'année 2025.

On ne sait pas si l'achat de Google a été effectué par Buffett, les gestionnaires de portefeuille Todd Combs ou Ted Weschler, ou Abel, bien que Buffett supervise généralement les investissements les plus importants de Berkshire.

LES PARIS SÉLECTIFS DE BERKSHIRE

D'après les premières transactions, Alphabet devrait ajouter environ 180 milliards de dollars à sa valeur de marché, si les gains se maintiennent.

Les actions bondissent souvent lorsque Berkshire révèle de nouvelles positions, grâce au sceau d'approbation perçu de Buffett.

La décision de Berkshire, divulguée dans un document déposé vendredi, a également suscité l'intérêt des investisseurs particuliers, propulsant Alphabet dans le trio de tête des actions en vogue sur la plateforme d'investisseurs Stocktwits.

Dans l'ensemble, Berkshire a continué à être un vendeur net d'actions au cours du trimestre de septembre, réduisant encore ses positions dans Apple et Bank of America BAC.N pour gonfler sa trésorerie à un niveau record de 381,7 milliards de dollars.

Certains investisseurs voient dans l'augmentation des réserves de Berkshire le signe que Buffett estime que les valorisations sont trop élevées.

Le portefeuille d'actions de la société reste fortement axé sur les services financiers, qui représentaient 36,6 % des actifs en septembre, selon Morningstar.