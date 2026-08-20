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Les actions d'Alibaba, cotées aux États-Unis, reculent après une baisse de son résultat net trimestriel
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 11:53
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions de la société chinoise Alibaba

BABA.N , cotées aux États-Unis, reculent de 3,9 % à 123,87 dollars avant l'ouverture du marché

** BABA annonce un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 10,54 milliards de yuans (soit 1,57 milliard de dollars), en baisse d'environ 75 % par rapport à l'année précédente

** Le géant du commerce électronique affiche une hausse de 9 % de son chiffre d’affaires, à 268,95 milliards de yuans pour le trimestre clos en juin, contre des estimations moyennes des analystes de 268,88 milliards de yuans, selon les données compilées par LSEG

** BABA enregistre également une charge de dépréciation du goodwill de 4,46 milliards de yuans pour le trimestre, principalement attribuable aux activités de son segment "Autres"

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 12 % depuis le début de l'année

(1 $ = 6,7211 yuans renminbi)

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