Les actions d'Alexander & Baldwin bondissent à la suite d'une opération de privatisation de 2,3 milliards de dollars
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 10:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions du fonds d'investissement en immobilier commercial Alexander & Baldwin ALEX.N ont bondi de 37% à 20,74 dollars avant la clôture du marché ** Un groupe d'investisseurs va privatiser the co dans le cadre d'une transaction en espèces évaluée à 2,3 milliards de dollars, a déclaré ALEX après la clôture du marché lundi ** Les actionnaires d'ALEX recevront 21,20 $ par action en espèces, soit une prime de 40 % par rapport au cours de clôture de l'action lundi

** Le groupe d'investisseurs comprend la société immobilière commerciale MW Group, Blackstone Real Estate et la société californienne DivcoWest

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 14,7 %

