Les actions d'Alcoa chutent de 11 % après la conclusion d'un accord sur l'aluminium avec South32

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1er juillet - ** Les actions du producteur américain d'aluminium Alcoa AA.N ont chuté de plus de 11 % mercredi, atteignant leur plus bas niveau depuis décembre, après la conclusion d'un accord avec la société australienne South32 concernant son portefeuille d'aluminium ** Les actions de South32 S32.AX ont progressé de 9,7 % sur le marché australien. La société a indiqué avoir accepté de céder la majeure partie de ses actifs dans le secteur de l’aluminium à Alcoa pour une valeur d’entreprise implicite pouvant atteindre 5,6 milliards de dollars

** South32 a également indiqué qu’Alcoa prendrait en charge environ 1,2 milliard de dollars de passifs liés à l’assainissement et à la fermeture des sites associés à ces actifs

** Les analystes de Jefferies ont écrit dans une note que cette opération “présente un intérêt stratégique et économique et ne nous surprend pas, mais pourrait peser temporairement sur le cours de l’action Alcoa”.

** “La VAN des synergies, estimée à 900 millions de dollars, peut sembler élevée puisqu’elle représente près de 20 % de la valeur de la transaction, mais cette fusion devrait générer une création de valeur évidente grâce à la proximité des actifs (mines de bauxite en Australie) et à d’autres avantages opérationnels concrets (consolidation des actifs brésiliens)”, ont-ils déclaré

** Neuf analystes couvrant AA attribuent à l’action la note “achat fort” ou “achat”, tandis que quatre recommandent de “conserver”, selon LSEG

** AA affiche désormais une baisse d’environ 13 % depuis le début de l’année