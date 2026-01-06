Les actions d'AIG chutent alors que le directeur général Zaffino passe à la présidence exécutive

(Mises à jour)

6 janvier - ** Les actions de l'assureur commercial American International Group AIG.N ont baissé de 5,57% à 79,68 dollars

** AIG a déclaré mardi que son directeur général Peter Zaffino se retirera d'ici le milieu de l'année et prendra le rôle de président exécutif du conseil d'administration

** La société a nommé Eric Andersen, vétéran de l'industrie de l'assurance, au poste de président et de directeur général élu, à compter du 16 février

** Huit analystes sur 22 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et 14 comme un "maintien"; leur estimation médiane est de 89 $ - données compilées par LSEG

** Au cours des 12 derniers mois, l'action d'AIG a augmenté de 15,8 %