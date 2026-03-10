Les actions d'AeroVironment chutent alors que les résultats sont sur le point d'être publiés

10 mars - ** Les actions d'AeroVironment AVAV.O ont perdu 0,6% à 225,90 dollars avant la publication des résultats trimestriels après la clôture de la bourse

** Le fournisseur de technologies de défense devrait publier un BPA ajusté de 69 cents pour un chiffre d'affaires de 475,6 millions de dollars, selon les données du LSEG, contre un BPA de 30 cents et un chiffre d'affaires de 167,6 millions de dollars il y a un an ** L'action a bondi de plus de 20 % le 2 mars alors que le conflit iranien s'aggravait, pour ensuite faire marche arrière et clôturer en baisse de plus de 17 % après que l'équipe d'analystes de Raymond James dirigée par Brian Gesuale a souligné la perte potentielle d'exclusivité d'AVAV sur un contrat de 1,4 milliard de dollars avec le programme SCAR (Satellite Communications Augmentation Resource) de l'U.S. Space Force)

** Axios a rapporté fin février que l'armée américaine achetait les drones Switchblade de la société pour 186 millions de dollars

** AVAV a dépassé les estimations de bénéfice par action au cours de quatre des huit derniers trimestres, mais a manqué les attentes au cours des deux derniers trimestres

** Les actions d'AVAV ont baissé de 6,1% depuis le début de l'année, contre une baisse de 1,6% pour le Nasdaq Composite

** AVAV s'est récemment négociée à 53,6 fois les bénéfices prévisionnels, au-dessus de sa moyenne sur cinq ans de 47,5