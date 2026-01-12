Les actions d'Abivax s'envolent de 23 %, un article de presse relançant les discussions sur les fusions et acquisitions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des actions, ajout de l'absence de commentaire d'Eli Lilly au paragraphe 3, commentaires du directeur général aux médias aux paragraphes 4, 6, estimation de l'analyste sur l'évaluation de la fusion-acquisition au paragraphe 9)

Les actions d'Abivax ABVX.PA ont grimpé de 23%, dépassant les 121 euros, lundi, après qu'un média a rapporté que le géant pharmaceutique américain Eli Lilly

LLY.N était toujours intéressé par l'achat de la société de biotechnologie française.

Le média français La Lettre a rapporté lundi qu'Eli Lilly était prêt à acheter Abivax pour 15 milliards d'euros (17,5 milliards de dollars), soit près du double de sa capitalisation boursière actuelle.

Abivax et Eli Lilly n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Le directeur général d'Abivax, Marc de Garidel, qui participait à la JPMorgan Healthcare Conference à San Francisco, a déclaré à Bloomberg News que les grandes sociétés pharmaceutiques ne pouvaient plus ignorer l'obefazimod, le médicament clé de l'entreprise, qui, selon lui, pourrait devenir "l'un des produits les plus utilisés au cours de la prochaine décennie".

Ce médicament expérimental est en cours de développement pour le traitement de la colite ulcéreuse.

"Nous nous concentrons sur le développement de ce médicament et sur sa mise sur le marché", a déclaré M. de Garidel à BiotechTV. "C'est tout ce qui compte. Nous n'avons aucun contrôle sur les rumeurs et les spéculations"

La société de courtage Kepler Cheuvreux a déclaré dans une note à ses clients qu'"Abivax est devenue une cible de fusion et d'acquisition très attrayante à un stade avancé" à la suite des résultats positifs de l'essai de phase 3 sur l'obefazimod, qui ont fait grimper les actions d'Abivax de plus de 500 % le 23 juillet.

Lundi, les actions ont enregistré leur plus forte hausse en une journée depuis cette date, après avoir atteint le niveau record de 130 euros par action plus tôt dans la séance.

Les analystes de Kepler estiment que dans un scénario de rachat, l'action pourrait raisonnablement se négocier entre 150 et 250 euros par action, reflétant "les primes de contrôle, les synergies et la valeur stratégique d'un actif oral en phase avancée dans le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin (IBD)".

(1 $ = 0,8563 euros)