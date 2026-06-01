 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions colombiennes cotées aux États-Unis bondissent grâce à la “forte dynamique” du candidat de droite à la présidence
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 13:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juin - ** Les actions de sociétés colombiennes cotées aux États-Unis progressent en pré-ouverture après les bons résultats obtenus par le candidat de droite Abelardo De La Espriella au premier tour de l'élection présidentielle

** La société d'exploration pétrolière et gazière GeoPark

GPRK.N progresse de 2,9%, tandis que la compagnie pétrolière Ecopetrol EC.N bondit de 7,7%

** La holding financière Grupo Aval AVAL.N gagne 5,1%, et le fonds indiciel Global X MSCI Colombia ETF COLO.P progresse de 6%

** De La Espriella, qui s'est présenté comme un outsider libre de tout passé politique, a recueilli 43,7% des voix

** Son rival Ivan Cepeda, sénateur de longue date et militant, a obtenu un peu moins de 41%

** “Les résultats du premier tour devraient très probablement déclencher une réaction positive du marché sur toutes les classes d'actifs locales, compte tenu de la très forte dynamique en faveur d'Abelardo de la Espriella,” écrivent les analystes de Morgan Stanley

** Les deux candidats s'affronteront désormais lors d'un second tour

** “Les actifs colombiens connaîtraient une reprise en cas de victoire d’un candidat de droite à l’élection présidentielle,” déclare Kimberley Sperrfechter, économiste senior spécialisée dans les marchés émergents chez Capital Economics

** Toutefois, “même en cas de glissement vers la droite, les problèmes budgétaires de la Colombie finiront par revenir sur le devant de la scène,” ajoute-t-elle

Valeurs associées

BP
525,100 GBX LSE +0,63%
Gaz naturel
3,29 USD NYMEX +0,15%
Pétrole Brent
93,74 USD Ice Europ +0,46%
Pétrole WTI
90,48 USD Ice Europ +2,97%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 214,05 +0,38%
SOITEC
159,4 -10,22%
Pétrole Brent
93,71 +0,43%
2CRSI
57,05 +10,56%
HAFFNER ENERGY
0,3435 +25,36%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank