Les actions colombiennes cotées aux États-Unis bondissent grâce à la “forte dynamique” du candidat de droite à la présidence

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1er juin - ** Les actions de sociétés colombiennes cotées aux États-Unis progressent en pré-ouverture après les bons résultats obtenus par le candidat de droite Abelardo De La Espriella au premier tour de l'élection présidentielle

** La société d'exploration pétrolière et gazière GeoPark

GPRK.N progresse de 2,9%, tandis que la compagnie pétrolière Ecopetrol EC.N bondit de 7,7%

** La holding financière Grupo Aval AVAL.N gagne 5,1%, et le fonds indiciel Global X MSCI Colombia ETF COLO.P progresse de 6%

** De La Espriella, qui s'est présenté comme un outsider libre de tout passé politique, a recueilli 43,7% des voix

** Son rival Ivan Cepeda, sénateur de longue date et militant, a obtenu un peu moins de 41%

** “Les résultats du premier tour devraient très probablement déclencher une réaction positive du marché sur toutes les classes d'actifs locales, compte tenu de la très forte dynamique en faveur d'Abelardo de la Espriella,” écrivent les analystes de Morgan Stanley

** Les deux candidats s'affronteront désormais lors d'un second tour

** “Les actifs colombiens connaîtraient une reprise en cas de victoire d’un candidat de droite à l’élection présidentielle,” déclare Kimberley Sperrfechter, économiste senior spécialisée dans les marchés émergents chez Capital Economics

** Toutefois, “même en cas de glissement vers la droite, les problèmes budgétaires de la Colombie finiront par revenir sur le devant de la scène,” ajoute-t-elle