Les actions chutent, les rendements obligataires augmentent, la guerre en Iran incitant les banques centrales à recalibrer leurs taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux courtiers estiment que la BoE et la BCE ont plus de chances de relever leurs taux cette année

* Les marchés commencent à prendre en compte les hausses potentielles de la Fed

* Les prix du pétrole restent agités

(Mise à jour avec l'ouverture des marchés américains) par Chuck Mikolajczak

Les actions mondiales ont chuté pour la troisième séance consécutive et étaient prêtes à subir une troisième baisse hebdomadaire consécutive vendredi, tandis que les rendements obligataires ont augmenté en raison des craintes que la guerre enIran maintienne la pression à la hausse sur les prix du pétrole et ravive l'inflation.

L'Iran a attaqué une raffinerie de pétrole au Koweït vendredi et Israël a tué un porte-parole des Gardiens de la révolution iraniens, tandis que trois responsables américains ont déclaré à Reuters que des milliers de soldats américains supplémentaires seront déployés au Moyen-Orient.

Un rapport d'Axios a indiqué vendredi que l'administration Trump envisageait d'occuper ou de bloquer l'île iranienne de Kharg afin de faire pression sur l'Iran pour qu'il rouvre le détroit d'Ormuz.

A Wall Street, les actions américaines étaient en baisse au début des échanges, l'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY étant le plus performant des 11 principaux secteurs du S&P 500.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 270,24 points, soit 0,59%, à 45 751,19, le S&P 500 .SPX a chuté de 60,15 points, soit 0,91%, à 6 546,48 et le Nasdaq Composite

.IXIC a dégringolé de 273,59 points, soit 1,24%, à 21 817,10. Les rendements obligataires mondiaux ont également augmenté, après que les annonces de politique de plusieurs banques centrales cette semaine ont indiqué que les taux d'intérêt étaient susceptibles d'être maintenus, ou pourraient potentiellement augmenter si la guerre maintenait la pression sur les prix.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 8,9 points de base pour atteindre 4,372% et est en passe de réaliser sa troisième hausse hebdomadaire consécutive.

Le rendement du billet à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Fed, a augmenté de 9,5 points de base pour atteindre 3,928 %, et était sur le point de connaître sa plus forte hausse en trois séances depuis mai, les marchés commençant à intégrer la possibilité de hausses de taux de la banque centrale cette année.

"Les gens commencent à s'inquiéter de l'inflation à cause des prix du pétrole, même si les États-Unis sont indépendants sur le plan énergétique. Nous sommes donc moins touchés que l'Asie et l'Europe en ce qui concerne le Moyen-Orient, mais nous ne sommes pas à l'abri", a déclaré Scott Welch, directeur des investissements chez Certuity à Potomac, dans le Maryland.

"Les gens commencent à en tenir compte dans leurs perspectives d'inflation, ce qui fait grimper les rendements, de sorte que 4,25 % à 4,5 % est probablement le niveau auquel nous nous situerons pendant un certain temps pour les obligations à 10 ans L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a perdu 9,18 points, soit 0,92%, à 985,98 et est en baisse de près de 7% au cours des trois dernières semaines, sa plus forte baisse en près d'un an, et l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a perdu 1,14% et était également en voie pour une troisième semaine consécutive de baisses. Les principaux courtiers mondiaux considèrent qu'il est plus probable que la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre procèdent à des hausses de taux, potentiellement dès le mois d'avril, après que les responsables politiques aient averti que la guerre au Moyen-Orient entraînait une recrudescence des risques d'inflation.

Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont augmenté pour la troisième journée consécutive, tandis que le rendement du gilt britannique à 10 ans GB10YT=RR a grimpé à son plus haut niveau depuis juillet 2008. Il a augmenté de 17 points de base à 5,018%. Le rendement allemand à deux ans DE2YT=RR , qui est en hausse d'environ 65 points de base pour le mois, était en hausse de 9,2 points de base à 2,661%.

ÉTOUFFEMENT DE L'ÉNERGIE Le brut américain CLc1 a progressé de 1,24% à 97,33 dollars le baril et le Brent LCOc1 a progressé à 109,35 dollars le baril, en hausse de 0,64% dans des échanges agités. Le brut était en baisse plus tôt dans la journée après que les États-Unis aient présenté des mesures pour gérer la crise de l'approvisionnement en pétrole, tandis que les principales nations européennes, le Japon et le Canada ont offert de joindre leurs efforts pour assurer un passage sûr pour les navires à travers le détroit d'Ormuz. Les prix du gaz naturel se sont également envolés , ceux de l'Europe ayant grimpé jusqu'à 35 % jeudi, car les frappes iraniennes et israéliennes ont touché certaines des infrastructures gazières les plus importantes du Moyen-Orient.

LE DOLLAR CHUTE APRÈS AVOIR ATTEINT UN SOMMET L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a gagné 0,42% à 99,70, avec l'euro

EUR= en baisse de 0,44% à 1,1537 $. Le billet vert était sur le point de connaître sa première baisse hebdomadaire en trois semaines. Deux responsables de la Fed ont déclaré que la guerre et son impact sur les marchés de l'énergie assombrissaient les perspectives de l'économie et de la politique monétaire, tandis qu'un responsable politique a présenté des perspectives appelant à des réductions de taux d'intérêt beaucoup plus importantes que ce que la plupart des responsables de la banque centrale américaine soutiennent actuellement.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,86% à 159,08, se rapprochant de la barre des 160 qui a suscité l'intervention des autorités japonaises sur la monnaie.