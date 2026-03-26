Le géant allemand de la chimie BASF inaugure un vaste site de production en Chine

Le géant allemand de la chimie BASF inaugure jeudi un immense site de production dans le sud de la Chine, un investissement de 8,7 milliards d'euros pour localiser une partie de sa production dans la deuxième économie mondiale face à la rude concurrence asiatique.

( AFP / DANIEL ROLAND )

Le complexe de Zhanjiang, ville située sur la côte de la mer de Chine dans la province de Guangdong, représente l'investissement le plus important dans l'histoire du groupe.

Le site, qui s'étend sur une superficie d'environ quatre kilomètres carrés et où la production a déjà démarré depuis novembre, est le troisième plus grand pour BASF, derrière celui de Ludwigshafen en Allemagne et d'Anvers en Belgique.

Il relie de nombreuses usines produisant une vaste gamme de produits chimiques pour des secteurs variés tels que les transports, l'électronique, les produits de consommation et les soins personnels.

Dans un communiqué, BASF a assuré "avoir réduit de 50% les émissions de CO2 du site par rapport à un site pétrochimique conventionnel", celui-ci étant alimenté par de l'électricité verte grâce à des "contrats d'achat à long terme" et des "investissements dans des parcs éoliens offshore".

"La majorité des produits fabriqués à Zhanjiang sont livrés directement aux clients en Chine, conformément à la stratégie 'local pour local' que BASF applique dans le monde entier", a précisé l'entreprise.

Le premier chimiste mondial en termes de chiffre d'affaires mise de plus en plus sur le marché chinois pour contourner la crise du secteur en Europe, où la demande est faible et les prix de l'énergie élevés.

"Si vous voulez être une entreprise en croissance dans les produits chimiques, vous devez croître en Chine", qui représente la moitié du marché mondial, avait estimé en novembre le président du directoire de BASF Markus Kamieth lors d'une table ronde avec des journalistes.

Mais la semaine dernière, dans une interview donnée à la Frankfurter Allgemeine Zeitung, celui qui a également été directeur de BASF en Asie a admis que ce nouveau site mettrait plus de temps que prévu à devenir rentable.

"Nous démarrons dans un marché en surcapacité, où les prix et les marges sont à un niveau historiquement bas", a-t-il déclaré, avertissant d'une profitabilité "dans les premières années nettement inférieure à ce que nous avions imaginé".