Les actions chutent, les rendements américains augmentent alors que les investisseurs prennent une pause pour évaluer les mesures de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions de Wall Street chutent après cinq gains consécutifs

*

Le Brent gagne plus de 1 %

*

Les rendements de référence à 10 ans augmentent

*

L'or atteint son plus haut niveau en six semaines

(Mis à jour en continu, incluant l'ouverture du marché américain et les commentaires des analystes) par Chibuike Oguh

Les actions mondiales ont chuté et les rendements du Trésor américain ont augmenté lundi, les investisseurs prenant une pause après cinq séances consécutives de gains et avant des données économiques clés qui pourraient soutenir les paris sur les réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Les actions à Wall Street étaient en baisse, les services publics, l'immobilier et les valeurs industrielles étant à l'origine des pertes. Les actions du secteur de l'énergie ont été les plus performantes, le prix du Brent LCOc1 ayant augmenté de plus de 1%.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a chuté de 0,69%, le S&P 500 .SPX a glissé de 0,55%, et le Nasdaq Composite .IXIC a chuté de 0,65%. Ces trois indices avaient terminé en hausse au cours des cinq derniers jours de bourse.

Les actions européennes ont reculé, la baisse des valeurs de défense contribuant à alimenter la faiblesse. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a baissé de 0,28%.

L'indice MSCI World Equity Index a baissé de 0,39% sur la journée .MIWD00000PUS après cinq séances consécutives de hausse.

"Les arguments des haussiers, tant sur le plan technique que fondamental, n'ont jamais été aussi forts depuis longtemps, tandis que les baissiers s'appuient sur l'IA et le scepticisme en matière d'évaluation", a déclaré Mark Hackett, stratège en chef du marché chez Nationwide.

Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté dans tous les domaines. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 6,4 points de base pour atteindre 4,083 %. Le rendement des obligations à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux de la Fed, a augmenté de 3,7 points de base pour atteindre 3,528 %.

"Le repli modeste d'aujourd'hui ne serait pas inattendu, mais il s'agit davantage d'une soupape de décompression après le rallye que d'un signe de stress", a ajouté M. Hackett.

Les données de lundi ont montré que l'industrie manufacturière américaine s'est contractée pour le neuvième mois consécutif en novembre, alors que l'effet négatif des droits de douane sur les importations a persisté. D'autres données économiques, dont l'indice des dépenses de consommation personnelle, très surveillé, sont attendues dans le courant de la semaine.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré que la banque centrale examinerait les "avantages et les inconvénients" d'une augmentation des taux lors de sa prochaine réunion, ce qui a incité les traders à augmenter fortement leurs paris sur une augmentation des taux.

Le yen japonais JPY= s'est renforcé de 0,72% contre le billet vert à 155,06 pour un dollar. L'euro EUR= a progressé de 0,33% à 1,1633 dollar.

L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,27% à 99,17.

Le bitcoin a baissé de 6,8 % à 84 985,46 $ BTC= , prolongeant ses pertes et mettant sous pression les sociétés acheteuses de bitcoins. L'or a atteint son plus haut niveau en six semaines, stimulé par les attentes de réduction des taux américains, et était en dernier lieu à 4 227,45 $

