L'Europe finit dans le rouge une journée riche en données économiques

Graphique de l'indice allemand DAX à la bourse de Francfort

par Mara Vilcu

Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge lundi, alors que les investisseurs ont analysé des données économiques sur l'activité manufacturière en Europe et aux Etats-Unis.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,32% à 8.097,00 points. A Francfort, le Dax a abandonné 1,00% et à Londres, le FTSE 100 a reculé de 0,18%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini quasiment inchangé (+0,01%), le FTSEurofirst 300 a perdu 0,19% et le Stoxx 600 a abandonné 0,23%.

En ce début de semaine, les yeux sont rivés sur les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, attendus plus tard dans la journée, à l'approche de la réunion de la banque centrale la semaine prochaine, et sur les données économiques des deux côtés de l'Atlantique.

Les traders tablent sur une probabilité de 87% d'une baisse des taux après une série de commentaires "dovish" de la part des décideurs politiques ces derniers jours.

En ce qui concerne les données économiques, dans la , l'activité manufacturière est retombée dans la zone de contraction en novembre en raison d'un affaiblissement de la demande, ce qui a contraint les entreprises à supprimer des emplois au rythme le plus rapide depuis sept mois, selon une enquête publiée lundi.

Aux Etats-Unis, l'activité manufacturière a baissé de façon inattendue en novembre, selon l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée lundi.

De plus, l'attention se portera aussi sur le rapport retardé de septembre concernant l'indice des dépenses de consommation personnelles, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, qui sera publié vendredi.

Sur le plan géopolitique, le président français Emmanuel Macron a déclaré lundi que les garanties de sécurité discutées dans le cadre d'un éventuel accord de paix en Ukraine ne pouvaient être négociées sans Kyiv et ses alliés européens.

Par ailleurs, il a affirmé que le plan de paix en cours de négociation pour l'Ukraine n'était pour l'heure "pas finalisé", notamment en ce qui concerne les questions territoriales, des garanties de sécurité et de l'utilisation des actifs russes gelés.

VALEURS

Airbus a abandonné 5,65% après avoir déclaré lundi avoir identifié un problème de qualité industrielle affectant un "nombre limité" de panneaux de fuselage sur ses avions de la famille A320, confirmant des informations de Reuters.

Les valeurs liées à la défense ont également été à la peine, Hensoldt, Rheinmetall et Leonardo ont perdu chacune plus de 2%, tandis que Thales a aussi fini dans le rouge, en baisse de 2,62%, alors que les responsables américains et ukrainiens ont tenu dimanche des discussions sur un éventuel accord de paix entre la Russie et l'Ukraine.

Air France-KLM a progressé de plus de 7% après un changement de recommandation de J.P.Morgan.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones abandonne 0,40%, le Standard & Poor's 500 0,21% et le Nasdaq Composite 0,26%.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'activité dans le secteur manufacturier allemand s'est détériorée en novembre, les nouvelles commandes ayant chuté au rythme le plus rapide en dix mois, montre une enquête publiée lundi.

L'activité dans le secteur manufacturier françaisa continué de se contracter en novembre, pénalisée par une baisse de la production et un ralentissement de la demande de biens, montre une enquête publiée lundi.

CHANGES

Le dollar s'affaiblit lundi face au yen après que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a clairement laissé entendre qu'une hausse des taux d'intérêt pourrait être envisagée en décembre, ce qui a soutenu le yen en difficulté.

Le yen monte de 0,57% pour atteindre 155,26 yens pour un dollar américain.

Le dollar perd 0,16% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,24% à 1,1623 dollar.

TAUX

Les rendements américains sont en hausse.

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 7,3 points de base à 4,0923%. Le deux ans progresse de 4,6 points de base à 3,5365%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans avance de 5,9 points de base à 2,7498%. Le deux ans progresse de 3,5 points de base à 2,0647%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en hausse à la suite des attaques de drones menées par l'Ukraine, de la fermeture de l'espace aérien vénézuélien par les États-Unis et de la décision de l'OPEP+ de maintenir ses niveaux de production inchangés au premier trimestre 2026.

Le Brent avance de 1,03% à 63,02 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 1,09% à 59,19 dollars.

A SUIVRE LE 2 DECEMBRE :

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)