Les actions chutent, les prix du pétrole augmentent en raison de l'assombrissement des perspectives économiques liées à la guerre au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix tout au long de l'année, ajout de commentaires d'analystes)

* Les actions continuent de chuter alors que Trump ne parvient pas à calmer les marchés

* Les rendements du Trésor américain atteignent leur plus haut niveau depuis juillet et les obligations chutent

* Analyste: "Les mots seuls ne suffisent pas pour l'instant"

par Chibuike Oguh et Harry Robertson

Les marchés boursiers mondiaux ont chuté et les prix du pétrole ont augmenté vendredi, en raison de l'absence de progrès pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient qui dure depuis quatre semaines et qui commence à saper la confiance des consommateurs et des entreprises.

La chute des marchés boursiers mondiaux s'est accentuée ces derniers jours, les déclarationsdu président américain Donald Trump sur les négociations étant de plus en plus considérées comme moins importantes que la situation dans le Golfe, où les attaques persistent et où le détroit d'Ormuz, crucial, est toujours bloqué par l'Iran . À Wall Street, les trois principaux indices étaient en baisse, les actions des secteurs de la consommation discrétionnaire, de la finance et de la technologie étant à l'origine des pertes. Les économistes et les entreprises pensent de plus en plus que les perturbations de l'approvisionnement mondial en pétrole dues au conflit se répercuteront sur l' inflation dans le monde entier et freineront la croissance.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a chuté de 1,6 %, le S&P 500 .SPX a perdu 1,6 % et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 2,1 %. L'indice S&P a perdu 9 % depuis sa clôture record de janvier.

"Les mots seuls ne suffisent pas en ce moment, la prolongation par le président Trump de la pause sur les frappes énergétiques en Iran n'ayant pas réussi à remonter le moral de manière significative", a déclaré Matt Britzman, analyste principal des actions chez Hargreaves Lansdown. "Des preuves tangibles de progrès sont nécessaires M. Trump a prolongé le délai accordé à l'Iran pour rouvrir le détroit d'Ormuz, mais l'Iran n'a donné aucune indication directe qu'il était prêt à négocier. Le Corps des gardiens de la révolution islamique du pays a réaffirmé qu'il continuerait à perturber la navigation à travers le détroit, qui est utilisé pour acheminer environ un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz. Les contrats à terme sur le pétrole Brent < LCOc1> ont augmenté de 4,2 % pour atteindre 112,57 dollars le baril. Les contrats à terme sur le pétrole américain West Texas Intermediate < CLc1 > ont progressé de 5,4 % à 99,64 dollars.

"Plus le détroit d'Ormuz reste fermé longtemps, plus les perturbations et donc l'incertitude autour des prix du pétrole sont importantes", a déclaré Dan Boston, responsable mondial de l'équipe des petites entreprises chez Polar Capital en Floride. "Tout ce qui va de l'alimentation aux coûts de transport est pris en compte dans les attentes en matière d'inflation. Lorsque ces attentes augmentent, le moral des consommateurs commence à baisser également."

L'indice du moral des consommateurs américains de l'Université du Michigan a chuté plus que prévu en mars, atteignant son niveau le plus bas depuis trois mois .

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a perdu 0,95%. L'indice allemand DAX .GDAXI a chuté de 1,4% tandis que l'indice londonien FTSE 100 .FTSE a perdu 0,05%. L'indice MSCI des actions asiatiques hors Japon a baissé de 0,9% dans la nuit .MIAPJ0000PUS . L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a chuté de 1,34%.

LE NASDAQ ENTRE EN ZONE DE CORRECTION Le Nasdaq Composite .IXIC , axé sur la technologie, est entré en territoire de correction après avoir chuté de 2,4 % jeudi, laissant l'indice en baisse de près de 11 % par rapport à son record de fin octobre. "L'optimisme débridé qui a propulsé le Nasdaq à des sommets historiques au quatrième trimestre s'estompe à mesure que le contexte macroéconomique se dégrade et que l'incertitude quant à l'impact de l'IA sur l'écosystème technologique assombrit l'horizon", a déclaré James St-Aubin, directeur des investissements chez Ocean Park Asset Management.

LES RENDEMENTS OBLIGATAIRES AUGMENTENT

Les rendements des obligations d'État ont augmenté, les banques centrales étant considérées comme plus susceptibles d'augmenter les taux d'intérêt pour éviter un choc inflationniste potentiel dû à la hausse des coûts de l'énergie. Les rendements augmentent lorsque les prix baissent et vice versa. Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR , qui donne le ton pour les coûts d'emprunt dans le monde entier, a augmenté de plus d'un point de base pour atteindre 4,432 %. Les marchés monétaires considèrent désormais qu'il y a environ 60 % de chances que la Réserve fédérale américaine relève ses taux cette année, ce qui représente un changement radical par rapport à la fin du mois de février, lorsque les opérateurs pariaient sur deux baisses en 2026.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans DE10YT=RR a augmenté de 0,7 point de base pour atteindre 3,105%.

Le dollar américain a légèrement progressé par rapport à ses principaux homologues, notamment l'euro, le yen japonais et le franc suisse.

Le dollar a atteint son plus haut niveau contre le yen

JPY= depuis juillet 2024. Il était en hausse de 0,35% à 160,365 yens. Le dollar était en hausse de 0,50% à 0,79810 contre le franc suisse CHF= . L'euro était en baisse de 0,15% à 1,151250 dollars. L'indice du dollar américain =USD , qui suit l'évolution de la monnaie par rapport à six autres devises, a augmenté de 0,27% à 100,16 pour une quatrième session consécutive de gains.

L'or au comptant XAU= était en hausse de 3% à 4 513,73 dollars l'once.