Wall Street encore en nette baisse, la guerre fait craindre pour croissance et inflation

Un écran à la Bourse de New York, le 18 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a de nouveau terminé en nette repli vendredi, inquiète du prolongement de la guerre au Moyen-Orient et de ses effets sur l'inflation et la croissance économique aux Etats-Unis et dans le monde.

L'indice Dow Jones a conclu en baisse de 1,73% et l'indice élargi S&P 500 de 1,67%, mais, tout comme la veille, c'est le Nasdaq, à forte composition technologique, qui a mené la descente, abandonnant 2,15%.

Le Nasdaq est désormais en situation de correction, ce qui signifie qu'il a perdu plus de 10% par rapport à son sommet récent, fin octobre.

Il a été rejoint vendredi dans ce cercle par le Dow Jones, le S&P 500 ayant seul réussi à maintenir la tête hors de l'eau (-9%).

Après avoir longtemps évolué au gré des déclarations de Donald Trump sur la guerre contre l'Iran, la place new-yorkaise s'impatiente, alors que le conflit va entrer dans son second mois.

"Les cours du pétrole approchent de nouveau de 100 dollars pour le WTI", principale variété américaine, "et cela ajoute aux craintes que l'impact soit plus significatif que prévu sur la croissance et l'inflation", a expliqué Angelo Kourkafas, analyste d'Edward Jones.

Dans les échanges postérieurs au fixing du marché du pétrole (18H30 GMT), le WTI a ainsi dépassé ce seuil symbolique.

Bien que l'heure soit à l'aversion au risque, le mouvement ne profite pas au marché obligataire, car les investisseurs se méfient de l'accélération de l'inflation et d'un durcissement de la politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed).

Le rendement des emprunts d'Etat américain à 10 ans, qui évolue en sens inverse de leur prix, s'est encore tendu, jusqu'à 4,48% contre 4,42% la veille en clôture.

Cette remontée handicape particulièrement les secteurs de croissance, comme la tech, a souligné Angelo Kourkafas. Leurs bénéfices futurs apparaissent ainsi moins attractifs face à des taux d'intérêt plus élevés.

- Sous pression -

Cette situation a mis sous pression les capitalisations géantes de la tech, notament Amazon (-4,02%), Nvidia (-2,17%) et Tesla (-2,76%).

Quant à Meta (-4,02%), il était particulièrement fragilisé après sa condamnation, mardi et mercredi, dans deux affaires liées à ses réseaux sociaux, reconnus responsables de mise en danger de mineurs et d'avoir favorisé la dépression d'une adolescente.

La déflagration qu'a occasionnée ces deux jugements touchait aussi le réseau social Reddit (-4,26%), ainsi que Snap (-3,93%), maison mère de Snapchat.

Toujours dans le secteur technologique, plusieurs spécialistes de cybersécurité ont été sanctionnés après une fuite concernant le nouveau modèle d'intelligence artificielle (IA) d'Anthropic, rapportée par le site du magazine Fortune.

Ce nouveau modèle possède notamment des capacités nouvelles en matière de cybersécurité, qui pourrait créer de nouvelles vulnérabilités. L'information a pesé sur Crowdstrike (-5,87%), Palo Alto (-5,97%) et Fortinet (-3,49%).

Le groupe américain de spiritueux Brown-Forman (+5,63%), propriétaire du whisky Jack Daniel's et du rhum Diplomatico, continuait à s'apprécier, après avoir confirmé, mercredi, être en discussions avec son concurrent Français Pernod Ricard en vue d'une fusion à parité.

En l'état, le groupe de Louisville (Kentucky) affiche une capitalisation boursière nettement inférieure à celle de Pernord Ricard.

Le redressement de l'or et de l'argent a profité aux minières, notamment l'Américaine Coeur Mining (+5,94%) et la Canadien Aura Minerals (+5,73%).

Le secteur des cryptomonnaies a été malmené, après un nouveau repli du bitcoin . La plateforme d'échanges de devises numériques Coinbase a lâché 7,06%, et sa rivale Robinhood 6,15%.

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