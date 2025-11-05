Les actions chutent, les investisseurs s'inquiètent des valorisations technologiques ; l'or se redresse

Les actions ont chuté mercredi, alors que la chute des actions technologiques mondiales a entraîné les marchés de Tokyo à Francfort, portant la volatilité à des niveaux jamais atteints depuis avril et contribuant à soutenir les valeurs refuges telles que l'or et les obligations d'État. Les actions asiatiques ont été particulièrement touchées cette nuit, faisant chuter le Nikkei japonais de près de 7 % par rapport aux records atteints mardi, tandis que les actions en Corée du Sud ont plongé de 6,2 % avant de récupérer quelques pertes pour se retrouver en baisse de 2,9 %. En Europe, le secteur technologique a été le moins performant du STOXX 600 .STOXX , qui a perdu 0,2% sur la journée, tandis que le DAX allemand .GDAXI a baissé de 0,3% et l'indice AEX d'Amsterdam .AEX , qui abrite le fournisseur Nvidia NVDA.O ASML ASML.AS , a baissé de 0,1%. Les contrats à terme américains e-mini ESc1 ont glissé de 0,1%, suggérant que la chute de 1,2% du S&P 500 .SPX de mardi pourrait se poursuivre. LES ACTIONS SE RETIRENT DES RECORDS Les actions se replient après avoir atteint des niveaux record, car on craint que les marchés boursiers ne soient devenus trop tendus après que les directeurs généraux des poids lourds de Wall Street, Morgan Stanley MS.N et Goldman Sachs GS.N , se soient interrogés sur sur la possibilité de maintenir des valorisations très élevées. Samy Chaar, économiste chez Lombard Odier, a déclaré que le contexte général restait favorable aux actions, étant donné que les taux d'intérêt continueront à baisser, tandis que la croissance économique se maintient pour l'essentiel. "D'un point de vue statistique, nous avons eu deux bonnes années, donc il y a un peu d'anxiété. Les données sont toujours bonnes, les gouvernements dépensent, les banques centrales abaissent leurs taux", a-t-il déclaré. "Les bénéfices dépassent d'environ 9 % les prévisions initiales. Le secteur privé se porte bien. Bien sûr, les valorisations sont très, très exigeantes. Il n'y a donc pas de place pour le confort ou l'erreur", a-t-il ajouté. Le mois dernier, le directeur général du géant bancaire JPMorgan Chase JPM.N , Jamie Dimon, a mis en garde contre le risque accru d'une correction significative du marché boursier américain dans les six mois à deux ans à venir. Ces mises en garde interviennent alors que l'enthousiasme pour l'IA générative a déferlé sur les marchés boursiers du monde entier cette année, suscitant des comparaisons avec la bulle Internet . "À un moment donné, les bénéfices doivent être comptabilisés. Surtout lorsque nous avons assisté à plusieurs reprises à des hausses record", a déclaré Matt Simpson, analyste principal de marché chez StoneX à Brisbane. "Ceux qui ont de l'argent en jeu ne sont probablement pas en train de chercher des réponses en ce moment - ils se copient les uns les autres comme des enfants lors d'un examen. Et la réponse, c'est de fuir" En préouverture, les actions AMD AMD.O et Super Micro Computer SMCI.O ont chuté de 4,5 % et 6,8 %, respectivement, tandis que les actions Big Tech ont montré plus de stabilité, avec Meta META.O en hausse de 0,3 % et Nvidia NVDA.O en baisse de 0,8 %. Les actions chinoises .CSI300 ont augmenté de 0,2%, la commission tarifaire du Conseil d'État ayant déclaré qu'elle suspendrait ses droits de douane supplémentaires de 24% sur les produits américains pendant un an, mais qu'elle maintiendrait un prélèvement de 10% à la suite de la rencontre de la semaine dernière entre le président Xi Jinping et le président américain Donald Trump. Sur le plan des devises, le dollar était également stable, après avoir chuté pendant la nuit face à la valeur refuge qu'est le yen JPY= avant de limiter ces pertes pour s'échanger à 153,695, presque inchangé sur la journée, après la publication du procès-verbal de la réunion de politique générale de septembre de la Banque du Japon. L'euro EUR= est resté un peu plus ferme à 1,1491 $, après avoir atteint un plus bas de trois mois suite à cinq jours consécutifs de baisse, tandis que la livre GBP= a augmenté de 0,2% à 1,304 $, après avoir chuté à son plus bas niveau depuis avril la veille, après que le ministre des finances Rachel Reeves ait apparemment ouvert la voie à des augmentations d'impôts dans son prochain budget lors d'un discours prononcé mardi. Parmi les valeurs refuges, l'or XAU= a augmenté de près de 0,85% à 3 965 dollars l'once, tandis que les prix du Trésor américain ont également conservé une partie de leurs gains de la nuit, ce qui a maintenu le rendement des obligations de référence à 10 ans US10YT=RR stable à 4,09%. Le bitcoin BTC= est brièvement passé sous la barre des 100 000 dollars pour la première fois depuis juin dans un marché agité. Il était en hausse de 2,3 % à 102 582 dollars.