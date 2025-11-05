 Aller au contenu principal
Les actions chutent, les investisseurs s'inquiètent des valorisations technologiques ; l'or se redresse
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 14:03

Les actions ont chuté
mercredi, alors que la chute des actions technologiques
mondiales a entraîné les marchés de Tokyo à Francfort, portant
la volatilité à des niveaux jamais atteints depuis avril et
contribuant à soutenir les valeurs refuges telles que l'or et
les obligations d'État.
    Les actions asiatiques ont été particulièrement touchées
cette nuit, faisant chuter le Nikkei japonais de près de 7 % par
rapport aux records atteints mardi, tandis que les actions en
Corée du Sud ont plongé de 6,2 % avant de récupérer quelques
pertes pour se retrouver en baisse de 2,9 %. 
    En Europe, le secteur technologique a été le moins
performant du STOXX 600  .STOXX , qui a perdu 0,2% sur la
journée, tandis que le DAX allemand  .GDAXI  a baissé de 0,3% et
l'indice AEX d'Amsterdam  .AEX , qui abrite le fournisseur
Nvidia  NVDA.O  ASML  ASML.AS , a baissé de 0,1%.
Les contrats à terme américains e-mini  ESc1  ont glissé de
0,1%, suggérant que la chute de 1,2% du S&P 500   .SPX  de
mardi pourrait se poursuivre.
    
    LES ACTIONS SE RETIRENT DES RECORDS
Les actions se replient après avoir atteint des niveaux record,
car on craint que les marchés boursiers ne soient devenus trop
tendus après que les directeurs généraux des poids lourds de
Wall Street, Morgan Stanley  MS.N  et Goldman Sachs  GS.N , se
soient interrogés sur  sur la possibilité de maintenir des
valorisations très élevées.
Samy Chaar, économiste chez Lombard Odier, a déclaré que le
contexte général restait favorable aux actions, étant donné que
les taux d'intérêt continueront à baisser, tandis que la
croissance économique se maintient pour l'essentiel.
    "D'un point de vue statistique, nous avons eu deux bonnes
années, donc il y a un peu d'anxiété. Les données sont toujours
bonnes, les gouvernements dépensent, les banques centrales
abaissent leurs taux", a-t-il déclaré.
    "Les bénéfices dépassent d'environ 9 % les prévisions
initiales. Le secteur privé se porte bien. Bien sûr, les
valorisations sont très, très exigeantes. Il n'y a donc pas de
place pour le confort ou l'erreur", a-t-il ajouté.
    Le mois dernier, le directeur général du géant bancaire
JPMorgan Chase  JPM.N , Jamie Dimon, a mis en garde contre le
risque accru d'une correction significative du marché boursier
américain dans les six mois à deux ans à venir.
Ces mises en garde interviennent alors que l'enthousiasme pour
l'IA générative a déferlé sur les marchés boursiers du monde
entier cette année, suscitant des comparaisons avec la bulle
Internet .
    "À un moment donné, les bénéfices doivent être
comptabilisés. Surtout lorsque nous avons assisté à plusieurs
reprises à des hausses record", a déclaré Matt Simpson, analyste
principal de marché chez StoneX à Brisbane. "Ceux qui ont de
l'argent en jeu ne sont probablement pas en train de chercher
des réponses en ce moment - ils se copient les uns les autres
comme des enfants lors d'un examen. Et la réponse, c'est de
fuir"
    En préouverture, les actions AMD  AMD.O  et Super Micro
Computer  SMCI.O  ont chuté de 4,5 % et 6,8 %, respectivement,
tandis que les actions Big Tech ont montré plus de stabilité,
avec Meta  META.O  en hausse de 0,3 % et Nvidia  NVDA.O  en
baisse de 0,8 %.
Les actions chinoises  .CSI300  ont augmenté de 0,2%, la
commission tarifaire du Conseil d'État  ayant déclaré
qu'elle suspendrait ses droits de douane supplémentaires de 24%
sur les produits américains pendant un an, mais qu'elle
maintiendrait un prélèvement de 10% à la suite de la rencontre
de la semaine dernière entre le président Xi Jinping et le
président américain Donald Trump.
Sur le plan des devises, le dollar était également stable, après
avoir chuté pendant la nuit face à la valeur refuge qu'est le
yen  JPY=  avant de limiter ces pertes pour s'échanger à
153,695, presque inchangé sur la journée, après la publication
du procès-verbal  de la réunion de politique générale de
septembre de la Banque du Japon.
    L'euro  EUR=  est resté un peu plus ferme à 1,1491 $, après
avoir atteint un plus bas de trois mois suite à cinq jours
consécutifs de baisse, tandis que la livre  GBP=  a augmenté de
0,2% à 1,304 $, après avoir chuté à son plus bas niveau depuis
avril la veille, après que le ministre des finances Rachel
Reeves ait apparemment ouvert la voie à des augmentations
d'impôts dans son prochain budget lors d'un discours prononcé
mardi.
    Parmi les valeurs refuges, l'or  XAU=  a augmenté de près de
0,85% à 3 965 dollars l'once, tandis que les prix du Trésor
américain ont également conservé une partie de leurs gains de la
nuit, ce qui a maintenu le rendement des obligations de
référence à 10 ans  US10YT=RR  stable à 4,09%.
    Le bitcoin BTC=  est brièvement passé sous la barre des 100
000 dollars pour la première fois depuis juin dans un marché
agité. Il était en hausse de 2,3 % à 102 582 dollars.


