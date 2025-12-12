 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions chutent en raison des inquiétudes liées à l'exubérance de l'IA ; les rendements américains bondissent
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 21:47

Les principaux indices
boursiers étaient en forte baisse vendredi, les actions liées à
la technologie chutant à nouveau, les investisseurs se méfiant
des paris sur l'intelligence artificielle, tandis que le dollar
et les rendements du Trésor américain ont légèrement augmenté
après des pertes récentes.
    La société d'informatique dématérialisée Oracle  ORCL.N 
 a fait état en début de semaine de dépenses massives et
de prévisions peu encourageantes. Un avertissement sur les
marges du fabricant de puces Broadcom   AVGO.O  jeudi en
fin de journée a renforcé les inquiétudes. Le secteur de la
technologie  .SPLRCT  a baissé de 2,6 %, soit la plus forte
baisse parmi les principaux secteurs de l'indice S&P 500. Les
actions de Broadcom ont baissé de 12 %, tandis qu'Oracle a
baissé de 4,6 % et Nvidia  NVDA.O , leader dans le domaine de
l'intelligence artificielle, a baissé de 2,4 %.
Les investisseurs étaient optimistes quant à de nouvelles
réductions des taux d'intérêt américains en 2026 après que la
Réserve fédérale américaine a réduit les taux d'intérêt 
de 25 points de base mercredi, dans une décision de 9-3, même si
les décideurs politiques ont signalé qu'ils mettraient en pause
de nouvelles réductions pour l'instant. Les responsables
politiques ont exprimé leurs inquiétudes quant au ralentissement
du marché du travail et à l'inflation qui reste trop élevée.
    "Les données sont très mitigées en ce moment et les membres
de la Fed ont des projections et des idées différentes sur tous
les sujets", a déclaré Tony Welch, directeur des investissements
chez SignatureFD à Atlanta.
    Les données sur les demandes d'allocations chômage aux
Etats-Unis ont montré que le nombre d'Américains ayant déposé de
nouvelles demandes d'allocations chômage a augmenté de manière
record en 4 ans et demi la semaine dernière.
La Banque d'Angleterre devrait  réduire ses taux la
semaine prochaine, jeudi. La Banque centrale européenne devrait
 maintenir ses taux inchangés, bien que les traders
spéculent maintenant  qu'elle pourrait augmenter ses taux
en 2026. La Banque du Japon devrait  relever ses taux
après les signaux forts émis par le gouverneur Kazuo Ueda.
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a perdu 211,75
points, soit 0,43%, à 48 492,26, le S&P 500  .SPX  a perdu 72,72
points, soit 1,05%, à 6 828,25 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a
perdu 378,01 points, soit 1,60%, à 23 215,84.
    L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a perdu
6,18 points, soit 0,61%, à 1.009,09. L'indice paneuropéen STOXX
600  .STOXX  a reculé de 0,53%.
    Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont augmenté
après deux séances consécutives de baisse, les investisseurs
évaluant les commentaires d'une série d'intervenants de la Fed
et les perspectives positives de l'économie.
    Les responsables de la Fed  qui ont voté contre la
réduction des taux d'intérêt de la banque centrale américaine
cette semaine ont déclaré vendredi qu'ils craignaient que
l'inflation reste trop élevée pour justifier une baisse des
coûts d'emprunt.
Le rendement  des bons du Trésor américain à 10 ans
 US10YRT-TWEB  a augmenté de 4,5 points de base à 4,186% et a
gagné près de 5 points de base sur la semaine, ce qui le place
sur la voie d'une deuxième hausse hebdomadaire consécutive.
    Les rendements des obligations d'État allemandes ont
augmenté après avoir atteint leur plus haut niveau depuis mars
en début de semaine, soulignant la façon dont les investisseurs
ont commencé à évaluer les hausses de taux de la zone euro,
contrairement aux États-Unis, où les taux semblent prêts à
baisser. Le rendement allemand à 30 ans  DE30YT=RR , plus
sensible aux préoccupations budgétaires à long terme, a atteint
son plus haut niveau depuis 14 ans à 3,498%, en hausse de 3,5
points de base.
    
    LE DOLLAR PROGRESSE, LA LIVRE RECULE LEGEREMENT SUR LES
DONNEES DU ROYAUME-UNI
    Le dollar américain a progressé par rapport aux principales
devises, également après avoir chuté au cours des dernières
séances, mais il était toujours prêt à subir sa troisième baisse
hebdomadaire consécutive dans la perspective d'une réduction des
taux d'intérêt par la Fed l'année prochaine.
    La livre sterling s'est affaiblie après que des données
aient montré que l'économie britannique s'est contractée de
manière inattendue au cours des trois mois précédant octobre. La
livre sterling  GBP=  s'est affaiblie de 0,28% à 1,3348 $.
L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par rapport
à un panier de devises comprenant le yen et l'euro,
    a augmenté de 0,15% à 98,48.
    
    LE CUIVRE CHUTE APRÈS SON NIVEAU RECORD
    Le cuivre a plongé de plus de 3%, après avoir atteint un
niveau record plus tôt dans la session, alors que les craintes
renouvelées de l'éclatement de la bulle de l'IA ont déclenché un
vaste mouvement de repli des actifs plus risqués.
    Le cuivre de référence à trois mois  CMCU3  sur le London
Metal Exchange a chuté de 3,5 % à 11 451,50 $ et se négociait en
baisse de 2,8 % à 11 537,50 $ à 17h00 GMT.
    Le brut américain  CLc1  a perdu 16 cents pour s'établir à
57,44 dollars le baril et le Brent  LCOc1  a perdu 16 cents pour
s'établir à 61,12 dollars.

Valeurs associées

BROADCOM
359,9300 USD NASDAQ -11,43%
CAC 40
8 068,62 Pts Euronext Paris -0,21%
CUIVRE (COPPER GRADE)
11 740,00 USD LME +0,82%
DAX
24 186,4900 Pts XETRA -0,45%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 458,05 Pts Index Ex -0,51%
EUR/USD SPOT
1,1742 USD Six - Forex 1 +0,02%
FTSE 100
9 649,03 Pts FTSE Indices -0,56%
GBP/USD SPOT
1,3367 Six - Forex 1 -0,19%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
23 195,17 Pts Index Ex -1,69%
NVIDIA
175,0450 USD NASDAQ -3,25%
Nikkei 225
50 836,55 Pts Six - Forex 1 +1,37%
ORACLE
189,690 USD NYSE -4,62%
Or
4 301,45 USD Six - Forex 1 +0,51%
Pétrole Brent
61,16 USD Ice Europ -0,63%
Pétrole WTI
57,45 USD Ice Europ -0,74%
S&P 500 INDEX
6 827,41 Pts CBOE -1,07%
STOXX Europe 600
578,24 Pts DJ STOXX -0,53%
USD/JPY SPOT
155,8355 Six - Forex 1 +0,19%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 5 décembre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street clôture dans le rouge, s'inquiète de la tech
    information fournie par AFP 12.12.2025 22:28 

    La Bourse de New York a terminé en franche baisse vendredi, plombée par le retour des craintes autour de la rentabilité de certains grands noms de l'intelligence artificielle (IA). Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a lâché 1,69%. Le Dow Jones a perdu ... Lire la suite

  • La déception des Françaises après leur défaite contre l'Allemagne en demi-finales du Mondial de handball à Rotterdam, le 12 décembre 2025 ( AFP / JOHN THYS )
    Mondial de hand: les Bleues de nouveau stoppées aux portes de la finale
    information fournie par AFP 12.12.2025 21:15 

    L'équipe de France féminine a abandonné vendredi à Rotterdam son titre de championne du monde de handball, battue par l'Allemagne (29-23), sa deuxième défaite en demi-finales en compétition de suite. Éliminées par le Danemark aux portes de la finale de l'Euro il ... Lire la suite

  • Cette photo non datée fournie par les légataires du criminel sexuel Jeffrey Epstein et publiée par des parlementaires démocrates le 12 décembre 2025 le montre discutant avec l’acteur et réalisateur américain Woody Allen (D), aux côtés d’une femme dont le visage a été masqué ( House Oversight Democrats / HANDOUT )
    Des élus américains publient de nouvelles photos liées à Jeffrey Epstein
    information fournie par AFP 12.12.2025 21:06 

    Des élus démocrates au Congrès américain ont rendu publiques vendredi de nouvelles photos émanant des légataires du criminel sexuel Jeffrey Epstein, qui incluent notamment des images de Donald Trump et de l'ancien président américain Bill Clinton. L'ex-prince Andrew, ... Lire la suite

  • Carte montrant les vols d'avions de combat et de drones de surveillance maritime de l'armée américaine captés, dans la mer des Caraïbes, par le site spécialisé Flightradar24 entre le 12 novembre et le 12 décembre, et en plus entre le 14 octobre et le 12 décembre pour les avions bombardiers. Données arrêtées à 8H00 GMT. ( AFP / Luca MATTEUCCI )
    Washington poursuit ses vols militaires au plus près du Venezuela
    information fournie par AFP 12.12.2025 21:05 

    Des avions de combat, des bombardiers, des drones: l'armée américaine maintient sa pression sur le Venezuela en faisant voler nombre d'appareils militaires au plus près des côtes du pays, selon une analyse de l'AFP. Ces vols au-dessus de la mer des Caraïbes se ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank