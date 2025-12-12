Les actions chutent en raison des inquiétudes liées à l'exubérance de l'IA ; les rendements américains bondissent

Les principaux indices boursiers étaient en forte baisse vendredi, les actions liées à la technologie chutant à nouveau, les investisseurs se méfiant des paris sur l'intelligence artificielle, tandis que le dollar et les rendements du Trésor américain ont légèrement augmenté après des pertes récentes. La société d'informatique dématérialisée Oracle ORCL.N a fait état en début de semaine de dépenses massives et de prévisions peu encourageantes. Un avertissement sur les marges du fabricant de puces Broadcom AVGO.O jeudi en fin de journée a renforcé les inquiétudes. Le secteur de la technologie .SPLRCT a baissé de 2,6 %, soit la plus forte baisse parmi les principaux secteurs de l'indice S&P 500. Les actions de Broadcom ont baissé de 12 %, tandis qu'Oracle a baissé de 4,6 % et Nvidia NVDA.O , leader dans le domaine de l'intelligence artificielle, a baissé de 2,4 %. Les investisseurs étaient optimistes quant à de nouvelles réductions des taux d'intérêt américains en 2026 après que la Réserve fédérale américaine a réduit les taux d'intérêt de 25 points de base mercredi, dans une décision de 9-3, même si les décideurs politiques ont signalé qu'ils mettraient en pause de nouvelles réductions pour l'instant. Les responsables politiques ont exprimé leurs inquiétudes quant au ralentissement du marché du travail et à l'inflation qui reste trop élevée. "Les données sont très mitigées en ce moment et les membres de la Fed ont des projections et des idées différentes sur tous les sujets", a déclaré Tony Welch, directeur des investissements chez SignatureFD à Atlanta. Les données sur les demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis ont montré que le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations chômage a augmenté de manière record en 4 ans et demi la semaine dernière. La Banque d'Angleterre devrait réduire ses taux la semaine prochaine, jeudi. La Banque centrale européenne devrait maintenir ses taux inchangés, bien que les traders spéculent maintenant qu'elle pourrait augmenter ses taux en 2026. La Banque du Japon devrait relever ses taux après les signaux forts émis par le gouverneur Kazuo Ueda. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 211,75 points, soit 0,43%, à 48 492,26, le S&P 500 .SPX a perdu 72,72 points, soit 1,05%, à 6 828,25 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 378,01 points, soit 1,60%, à 23 215,84. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a perdu 6,18 points, soit 0,61%, à 1.009,09. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,53%. Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont augmenté après deux séances consécutives de baisse, les investisseurs évaluant les commentaires d'une série d'intervenants de la Fed et les perspectives positives de l'économie. Les responsables de la Fed qui ont voté contre la réduction des taux d'intérêt de la banque centrale américaine cette semaine ont déclaré vendredi qu'ils craignaient que l'inflation reste trop élevée pour justifier une baisse des coûts d'emprunt. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans US10YRT-TWEB a augmenté de 4,5 points de base à 4,186% et a gagné près de 5 points de base sur la semaine, ce qui le place sur la voie d'une deuxième hausse hebdomadaire consécutive. Les rendements des obligations d'État allemandes ont augmenté après avoir atteint leur plus haut niveau depuis mars en début de semaine, soulignant la façon dont les investisseurs ont commencé à évaluer les hausses de taux de la zone euro, contrairement aux États-Unis, où les taux semblent prêts à baisser. Le rendement allemand à 30 ans DE30YT=RR , plus sensible aux préoccupations budgétaires à long terme, a atteint son plus haut niveau depuis 14 ans à 3,498%, en hausse de 3,5 points de base. LE DOLLAR PROGRESSE, LA LIVRE RECULE LEGEREMENT SUR LES DONNEES DU ROYAUME-UNI Le dollar américain a progressé par rapport aux principales devises, également après avoir chuté au cours des dernières séances, mais il était toujours prêt à subir sa troisième baisse hebdomadaire consécutive dans la perspective d'une réduction des taux d'intérêt par la Fed l'année prochaine. La livre sterling s'est affaiblie après que des données aient montré que l'économie britannique s'est contractée de manière inattendue au cours des trois mois précédant octobre. La livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,28% à 1,3348 $. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a augmenté de 0,15% à 98,48. LE CUIVRE CHUTE APRÈS SON NIVEAU RECORD Le cuivre a plongé de plus de 3%, après avoir atteint un niveau record plus tôt dans la session, alors que les craintes renouvelées de l'éclatement de la bulle de l'IA ont déclenché un vaste mouvement de repli des actifs plus risqués. Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a chuté de 3,5 % à 11 451,50 $ et se négociait en baisse de 2,8 % à 11 537,50 $ à 17h00 GMT. Le brut américain CLc1 a perdu 16 cents pour s'établir à 57,44 dollars le baril et le Brent LCOc1 a perdu 16 cents pour s'établir à 61,12 dollars.