Les actions chutent en raison des inquiétudes liées à l'exubérance de l'IA ; les rendements américains bondissent

Les actions de Wall Street terminent en forte baisse avec les valeurs technologiques

Les investisseurs se préparent aux décisions de la BoE, de la BCE et de la BOJ sur les taux d'intérêt

Les rendements américains augmentent; le dollar progresse également

par Caroline Valetkevitch

Les principaux indices boursiers ont baissé vendredi, les actions liées à la technologie chutant à nouveau, les investisseurs se méfiant des paris sur l'intelligence artificielle, tandis que le dollar a légèrement augmenté et que les rendements du Trésor américain ont bondi. Les rendements ont augmenté alors que les investisseurs ont pris en compte les commentaires des responsables de la Réserve fédérale qui, ayant voté contre la réduction des taux d'intérêt de la banque centrale américaine cette semaine, ont déclaré vendredi craindre que l'inflation reste trop élevée pour justifier une baisse des coûts d'emprunt. La hausse des rendements a également pesé sur les actions. Le secteur technologique .SPLRCT a chuté de 2,9 %, soit la plus forte baisse des principaux secteurs de l'indice S&P 500, en raison des craintes liées à la technologie. La société d'informatique en nuage Oracle ORCL.N a annoncé en début de semaine des dépenses massives et des prévisions peu encourageantes. Un avertissement sur les marges du fabricant de puces Broadcom AVGO.O en fin de journée jeudi a renforcé les inquiétudes. Les actions de Broadcom ont terminé en baisse de 11,4 %. Oracle a chuté de 4,5 %, en plus du plongeon de près de 11 % de jeudi, tandis que Nvidia NVDA.O , leader dans le domaine de l'intelligence artificielle, a baissé de 3,3 %. Bruce Zaro, directeur général de Granite Wealth Management à Plymouth, Massachusetts, a déclaré que « la déception et l'incertitude continues sur le commerce de l'IA et de la technologie » ont exercé une pression sur le marché.

« J'aurais pensé que cette agitation aurait déjà pris fin », a-t-il déclaré, ajoutant: « Nous sommes dans une très, très bonne période saisonnière. La période allant de la mi-décembre aux derniers jours de bourse de l'année est traditionnellement celle du rallye du Père Noël. » Les investisseurs étaient optimistes quant à de nouvelles réductions des taux d'intérêt américains en 2026 après que la Fed a réduit ses taux d'intérêt de 25 points de base mercredi, par une décision de 9-3, même si les décideurs politiques ont signalé qu'ils mettraient en pause de nouvelles réductions pour l'instant. Les responsables politiques ont exprimé leurs inquiétudes quant au ralentissement du marché du travail et à l'inflation qui reste trop élevée.

Les données sur les demandes d'allocations chômage aux États-Unis ont montré jeudi que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations chômage a augmenté de manière record en près de 4 ans et demi la semaine dernière. La Banque d'Angleterre devrait réduire ses taux jeudi prochain. La Banque centrale européenne devrait les maintenir, bien que les traders spéculent désormais qu'elle pourrait relever ses taux en 2026. La Banque du Japon devrait relever ses taux après les signaux forts envoyés par le gouverneur Kazuo Ueda. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 245,96 points, soit 0,51%, à 48 458,05, le S&P 500 .SPX a perdu 73,59 points, soit 1,07%, à 6 827,41 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 398,69 points, soit 1,69%, à 23 195,17. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a perdu 6,39 points, soit 0,63%, à 1 008,88.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a terminé en baisse de 0,53%. Les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans ont augmenté après deux sessions consécutives de baisse. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=TWEB a augmenté de 5,1 points de base à 4,192% et a gagné plus de 5 points de base sur la semaine, s'apprêtant à connaître une deuxième hausse hebdomadaire consécutive.

Plus tôt, les rendements des obligations d'État allemandes ont augmenté après avoir atteint leur plus haut niveau depuis mars en début de semaine, soulignant la façon dont les investisseurs ont commencé à évaluer les hausses de taux de la zone euro. Cette divergence intervient alors que les traders s'attendent toujours à une baisse des taux américains à long terme, malgré la hausse des rendements de vendredi. Le rendement allemand à 30 ans DE30YT=RR , plus sensible aux préoccupations budgétaires à long terme, a atteint son plus haut niveau depuis 14 ans à 3,498%, en hausse de 3,5 points de base.

LE DOLLAR PROGRESSE, LA LIVRE RECULE LEGEREMENT SUR LES DONNEES BRITANNIQUES Le dollar américain a progressé par rapport aux principales devises, également après avoir chuté au cours des dernières séances, mais il était toujours prêt à subir sa troisième baisse hebdomadaire consécutive dans la perspective d'une réduction des taux d'intérêt par la Fed l'année prochaine. La livre sterling s'est affaiblie après que des données aient montré que l'économie britannique s'est contractée de manière inattendue au cours des trois mois d'octobre. La livre GBP= a légèrement baissé de 0,2% contre le dollar à 1,3375 $, mais n'est pas loin d'un pic de sept semaines atteint jeudi. Face au yen, le dollar a augmenté de 0,2% à 155,93 yens JPY= avant la réunion de la BoJ de la semaine prochaine, où l'on s'attend généralement à une hausse des taux. Reuters a rapporté que la BoJ maintiendrait probablement son engagement de continuer à augmenter les taux d'intérêt la semaine prochaine, tout en soulignant que le rythme des hausses supplémentaires dépendrait de la façon dont l'économie réagit à chaque augmentation. L'euro EUR= est resté stable à 1,1735 dollar après avoir atteint jeudi un plus haut de plus de deux mois, tandis que l'indice du dollar =USD , qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres, a progressé de 0,1% à 98,44.

LE CUIVRE PLONGE DEPUIS SON NIVEAU RECORD

Le cuivre a plongé de plus de 3%, après avoir atteint un niveau record plus tôt dans la session, alors que les craintes renouvelées de l'éclatement de la bulle de l'IA ont déclenché un vaste mouvement de repli des actifs plus risqués.

Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a chuté de 3,5 % à 11 451,50 $ et se négociait en baisse de 2,8 % à 11 537,50 $ à 17h00 GMT. Les prix du pétrole ont clôturé en baisse et ont affiché une baisse hebdomadaire de 4%, la surabondance de l'offre et l'accord de paix possible entre la Russie et l'Ukraine l'emportant sur les craintes concernant l'impact de la saisie par les États-Unis d'un pétrolier près du Venezuela. Le brut américain CLc1 a perdu 16 cents pour s'établir à 57,44 dollars le baril et le Brent LCOc1 a perdu 16 cents pour s'établir à 61,12 dollars.