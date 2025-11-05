Les actions chutent en raison des craintes liées à la valorisation du secteur technologique ; l'or progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les valeurs technologiques mondiales sont en baisse, les investisseurs s'interrogent sur les valorisations

*

Les directeurs généraux de Wall Street s'interrogent sur la durabilité de la reprise

*

Les actions récupèrent quelques pertes plus tard dans la séance, tirées par la Chine

*

L'or et les obligations, valeurs refuges, attirent la demande

(Mises à jour tout au long de la séance) par Amanda Cooper

Les actions ont chuté mercredi, alors que la chute des actions technologiques mondiales a entraîné les marchés de Tokyo à Francfort, augmentant la volatilité à des niveaux jamais vus en avril et contribuant à soutenir les valeurs refuges telles que l'or et les obligations d'État.

Les actions asiatiques ont été particulièrement touchées cette nuit, faisant chuter le Nikkei japonais de près de 7 % par rapport aux records atteints mardi, tandis que les actions en Corée du Sud ont plongé jusqu'à 6,2 % avant de rattraper quelques pertes pour se retrouver en baisse de 2,9 %.

En Europe, le secteur technologique a été le moins performant du STOXX 600 .STOXX , qui a perdu 0,3% sur la journée, tandis que le DAX allemand .GDAXI a chuté de 0,7% et l'indice AEX d'Amsterdam .AEX , qui abrite le fournisseur Nvidia NVDA.O ASML ASML.AS , a baissé de 0,3%.

Les contrats à terme américains e-mini ESc1 ont glissé de 0,1% pour étendre les pertes après une chute de 1,2% pour le S&P 500 .SPX au cours de la nuit.

LES ACTIONS SE RETIRENT DES RECORDS

Les actions reculent après avoir atteint des niveaux record, car les marchés boursiers craignent d'être trop sollicités après que les directeurs généraux des poids lourds de Wall Street, Morgan Stanley MS.N et Goldman Sachs GS.N , se soient interrogés sur sur la viabilité des valorisations élevées.

Samy Chaar, économiste chez Lombard Odier, a déclaré que le contexte général restait favorable aux actions, étant donné que les taux d'intérêt continueront à baisser, tandis que la croissance économique se maintient pour l'essentiel.

"D'un point de vue statistique, nous avons eu deux bonnes années, donc il y a un peu d'anxiété. Les données sont toujours bonnes, les gouvernements dépensent, les banques centrales réduisent leurs taux", a-t-il déclaré.

"Les bénéfices sont environ 9 % au-dessus de ce qui était initialement prévu. Le secteur privé se porte bien. Bien sûr, les valorisations sont très, très exigeantes. Il n'y a donc pas de place pour le confort ou l'erreur", a-t-il ajouté.

Le mois dernier, le directeur général du géant bancaire JPMorgan Chase JPM.N , Jamie Dimon, a mis en garde contre le risque accru d'une correction significative du marché boursier américain dans les six mois à deux ans à venir.

Ces mises en garde interviennent alors que l'enthousiasme pour l'IA générative a déferlé sur les marchés boursiers du monde entier cette année, suscitant des comparaisons avec la bulle Internet ou l'éclatement de la bulle spéculative.

"À un moment donné, les bénéfices doivent être comptabilisés. Surtout lorsque nous avons assisté à plusieurs reprises à des hausses record", a déclaré Matt Simpson, analyste principal de marché chez StoneX à Brisbane. "Ceux qui ont de l'argent en jeu ne sont probablement pas en train de chercher des réponses en ce moment - ils se copient les uns les autres comme des enfants lors d'un examen. Et la réponse, c'est de fuir"

Dans les échanges avant bourse, les actions d'AMD AMD.O et de Super Micro Computer SMCI.O ont chuté respectivement de 4,3 % et de 9 %, tandis que les actions des grandes entreprises technologiques ont fait preuve d'une plus grande stabilité, avec Meta META.O en hausse de 0,2 % et Nvidia NVDA.O en baisse de 0,7 %.

Les actions chinoises .CSI300 ont augmenté de 0,2%, la commission tarifaire du Conseil d'État ayant déclaré qu'elle suspendrait ses droits de douane supplémentaires de 24% sur les produits américains pendant un an, mais qu'elle maintiendrait un prélèvement de 10% à la suite de la rencontre de la semaine dernière entre le président Xi Jinping et le président américain Donald Trump.

Sur le plan des devises, le dollar était également stable, après avoir chuté pendant la nuit face à la valeur refuge qu'est le yen JPY= avant de limiter ces pertes pour s'échanger à 153,695, presque inchangé sur la journée, après la publication du procès-verbal de la réunion de politique générale de septembre de la Banque du Japon.

L'euro EUR= était un peu plus ferme à 1,1484 $, après avoir atteint un plus bas de trois mois après cinq jours consécutifs de baisse, tandis que la livre GBP= était en hausse de 0,12 % à 1,3036 $, après avoir atteint son plus bas niveau depuis avril la veille, après que la ministre des Finances Rachel Reeves ait apparemment ouvert la voie à des augmentations d'impôts dans son prochain budget lors d'un discours prononcé mardi.

Parmi les valeurs refuges, l'or XAU= a augmenté de près de 1% à 3 963 dollars l'once, tandis que les prix du Trésor américain ont également conservé une partie de leurs gains de la nuit , ce qui a maintenu le rendement des obligations de référence à 10 ans US10YT=RR à 4,09%.

Le bitcoin BTC= est tombé sous la barre des 100 000 dollars pour la première fois depuis juin dans un marché agité. Il était en hausse de 1,65 % à 101 943 $.