BofA relève son objectif de rendement pour rattraper ses concurrents

Le logo de BofA à Los Angeles

Bank of America (BofA) a relevé mercredi un objectif de rentabilité très surveillé, alors que le deuxième prêteur américain cherche à accroître sa part de marché et à rattraper ses grands concurrents de Wall Street.

Les dirigeants devraient expliquer comment BofA prévoit de croître dans les années à venir et d'augmenter ses performances, alors que se tient à Boston la première journée des investisseurs de la banque depuis 2011.

BofA vise désormais un rendement de 16% à 18% sur les capitaux propres corporels (ROTCE) - un indicateur clé que les investisseurs utilisent pour évaluer les performances d'une banque - à moyen terme, alors qu'elle prévoyait auparavant un rendement de l'ordre de 10%.

La banque a généré un ROTCE de 15,4% au troisième trimestre, tandis que son grand concurrent JPMorgan a atteint un ROTCE de 20% au cours de la même période, selon les documents déposés.

BofA vise à augmenter sa part des frais de banque d'investissement de 50 à 100 points de base au cours des trois à cinq prochaines années, tandis que le bénéfice par action devrait croître de plus de 12%.

Dans le classement mondial des banques d'investissement, BofA a toujours été derrière ses concurrents JPMorgan et Goldman Sachs au fil des ans.

En août, la banque a promu Faiz Ahmad et Mike Joo codirecteurs de la banque d'investissement mondiale, dans le cadre d'un remaniement plus large de la direction de l'entreprise.

Sur le front de la transactions, BofA vise à s'approprier 9% du chiffre d'affaires du secteur à moyen terme. Elle détient actuellement une part de marché de 7,6%, a indiqué la banque.

BofA s'attend à ce que le revenu net d'intérêt, la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et paient sur les dépôts, augmente entre 5% et 7% par an au cours des cinq prochaines années, grâce à la croissance des prêts et à la réévaluation des actifs à taux fixe.

Les investisseurs seront également attentifs aux signaux concernant les plans de succession, alors que le président-directeur général de longue date, Brian Moynihan, achève près de 16 ans à la tête de BofA.

Le président-directeur général, qui a récemment fêté ses 66 ans, a annoncé son intention de rester en poste tout au long de la décennie, après avoir nommé Dean Athanasia et Jim DeMare comme coprésidents et le directeur financier Alastair Borthwick comme vice-président exécutif.

Brian Moynihan a pris la tête de l'entreprise en 2010, au lendemain de la crise financière de 2008 qui menaçait de déstabiliser l'économie mondiale. Il a intégré la banque d'investissement Merrill Lynch, que BofA a rachetée au bord de l'effondrement, a remboursé un plan de sauvetage gouvernemental et a supprimé des emplois.

Après des débuts difficiles, Brian Moynihan a réussi à redresser la situation en s'appuyant sur un mantra souvent répété de "croissance responsable", mais les investisseurs demandent à la banque de mieux rentabiliser ses investissements.

(Saeed Azhar à Boston et Arasu Kannagi Basil à Bangalore, Mara Vilcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)