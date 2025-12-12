 Aller au contenu principal
Les actions chutent en raison de la persistance des craintes liées à la technologie ; le dollar est en hausse, mais en passe d'enregistrer sa troisième baisse hebdomadaire
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 19:15

Les principaux indices
boursiers étaient en forte baisse vendredi, les actions liées à
la technologie chutant à nouveau, les investisseurs se méfiant
des paris sur l'intelligence artificielle, tandis que le dollar
et les rendements du Trésor américain ont légèrement augmenté
après des pertes récentes.
    La société Oracle, spécialisée dans le cloud computing
 ORCL.N   a fait état en début de semaine de dépenses
massives et de prévisions peu encourageantes. Un avertissement
sur les marges du fabricant de puces Broadcom   AVGO.O 
jeudi en fin de journée a renforcé les inquiétudes. Le secteur
de la technologie  .SPLRCT  a baissé de 2,5 %, soit la plus
forte baisse parmi les principaux secteurs de l'indice S&P 500.
Les actions de Broadcom ont baissé de 10,9 %, tandis qu'Oracle a
baissé de 4,6 % et que Nvidia  NVDA.O , leader dans le domaine
de l'intelligence artificielle, a baissé de 2,1 %.
Les investisseurs étaient optimistes quant à de nouvelles
réductions des taux d'intérêt américains en 2026 après que la
Réserve fédérale américaine a réduit les taux d'intérêt 
de 25 points de base mercredi, dans une décision de 9-3, même si
les décideurs politiques ont signalé qu'ils mettraient en pause
de nouvelles réductions pour l'instant. Les responsables
politiques ont exprimé leurs inquiétudes quant au ralentissement
du marché du travail et à l'inflation qui reste trop élevée.
    "Les données sont très mitigées en ce moment et les membres
de la Fed ont des projections et des idées différentes sur tous
les sujets", a déclaré Tony Welch, directeur des investissements
chez SignatureFD à Atlanta.
    Les données sur les demandes d'allocations chômage aux
Etats-Unis ont montré que le nombre d'Américains ayant déposé de
nouvelles demandes d'allocations chômage a augmenté le plus
fortement en près de 4 ans et demi la semaine dernière.
La Banque d'Angleterre devrait  réduire ses taux la
semaine prochaine, jeudi. La Banque centrale européenne devrait
 maintenir ses taux inchangés, bien que les traders
spéculent maintenant  qu'elle pourrait augmenter ses taux
en 2026. La Banque du Japon devrait  relever ses taux
après les signaux forts émis par le gouverneur Kazuo Ueda.
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a perdu 227,77
points, soit 0,47%, à 48 476,68, le S&P 500  .SPX  a perdu 74,28
points, soit 1,08%, à 6 826,72 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a
perdu 385,86 points, soit 1,63%, à 23 207,99.
    L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a perdu
6,69 points, soit 0,66%, à 1 008,55. L'indice paneuropéen STOXX
600  .STOXX  a reculé de 0,53%.
    Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont augmenté
après deux séances consécutives de baisse, les investisseurs
évaluant les commentaires d'une série d'intervenants de la Fed
et les perspectives positives de l'économie.
    Les responsables de la Fed  qui ont voté contre la
réduction des taux d'intérêt de la banque centrale américaine
cette semaine ont déclaré vendredi qu'ils craignaient que
l'inflation reste trop élevée pour justifier une baisse des
coûts d'emprunt.
Le rendement  des bons du Trésor américain à 10 ans
 US10YRT-TWEB  a augmenté de 4,5 points de base à 4,186% et a
gagné près de 5 points de base sur la semaine, ce qui le place
sur la voie d'une deuxième hausse hebdomadaire consécutive.
    Les rendements des obligations d'État allemandes ont
augmenté après avoir atteint leur plus haut niveau depuis mars
en début de semaine, soulignant la façon dont les investisseurs
ont commencé à évaluer les hausses de taux de la zone euro,
contrairement aux États-Unis, où les taux semblent prêts à
baisser. Le rendement allemand à 30 ans  DE30YT=RR , plus
sensible aux préoccupations budgétaires à long terme, a atteint
son plus haut niveau depuis 14 ans à 3,498%, en hausse de 3,5
points de base.
    
    LE DOLLAR PROGRESSE, LA LIVRE RECULE LÉGÈREMENT SUR LES
DONNÉES DU ROYAUME-UNI
    Le dollar américain a progressé par rapport aux principales
devises, également après avoir chuté au cours des dernières
séances, mais il était toujours en passe d'enregistrer sa
troisième baisse hebdomadaire consécutive dans la perspective
d'une réduction des taux d'intérêt par la Fed l'année prochaine.
    La livre sterling s'est affaiblie après que des données
aient montré que l'économie britannique s'est contractée de
manière inattendue au cours des trois mois précédant octobre. La
livre sterling  GBP=  s'est affaiblie de 0,28% à 1,3348 $.
L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par rapport
à un panier de devises comprenant le yen et l'euro,
    a augmenté de 0,15% à 98,48.
    
    LE CUIVRE CHUTE DEPUIS SON NIVEAU RECORD
    Le cuivre a plongé de plus de 3%, après avoir atteint un
niveau record plus tôt dans la session, alors que les craintes
renouvelées de l'éclatement de la bulle de l'IA ont déclenché un
vaste mouvement de repli des actifs plus risqués.
    Le cuivre de référence à trois mois  CMCU3  sur le London
Metal Exchange a chuté de 3,5 % à 11 451,50 $ et se négociait en
baisse de 2,8 % à 11 537,50 $ à 17h00 GMT.
    Le brut américain  CLc1  a augmenté de 0,16% à 57,69 dollars
le baril et le Brent  LCOc1  a augmenté à 61,32 dollars le
baril, en hausse de 0,07% sur la journée.

Valeurs associées

BROADCOM
363,7500 USD NASDAQ -10,49%
CAC 40
8 068,62 Pts Euronext Paris -0,21%
CUIVRE (COPPER GRADE)
11 740,00 USD LME +0,82%
DAX
24 186,4900 Pts XETRA -0,45%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 569,25 Pts Index Ex -0,28%
EUR/USD SPOT
1,1748 USD Six - Forex 1 +0,07%
FTSE 100
9 649,03 Pts FTSE Indices -0,56%
GBP/USD SPOT
1,3372 Six - Forex 1 -0,15%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
23 297,00 Pts Index Ex -1,26%
NVIDIA
177,3450 USD NASDAQ -1,98%
Nikkei 225
50 836,55 Pts Six - Forex 1 +1,37%
ORACLE
193,370 USD NYSE -2,77%
Or
4 299,55 USD Six - Forex 1 +0,46%
Pétrole Brent
61,27 USD Ice Europ -0,45%
Pétrole WTI
57,63 USD Ice Europ -0,43%
S&P 500 INDEX
6 846,62 Pts CBOE -0,79%
STOXX Europe 600
578,24 Pts DJ STOXX -0,53%
USD/JPY SPOT
155,7490 Six - Forex 1 +0,13%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

