Les actions chutent en raison de la baisse des mégacapitaux, le yen chancelle après l'annonce de la Banque centrale européenne (BOJ)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Trump et Xi concluent un accord sur les terres rares et les droits de douane

Powell laisse entendre que la baisse de 25 points de base pourrait être la dernière de 2025

La BCE maintient ses taux inchangés

Les mégacaps Microsoft et Meta déclinent, impactant les actions mondiales

Le dollar se renforce face au yen après l'annonce de la politique de la BOJ

(Mise à jour à la clôture des marchés américains) par Chuck Mikolajczak

Les actions mondiales ont chuté jeudi et étaient sur le point de connaître leur plus forte baisse quotidienne en trois semaines, plombées par les mégacaps Microsoft et Meta, tandis que le dollar s'est renforcé face au yen après les mises à jour de la politique de la Réserve Fédérale et de la Banque du Japon. Les marchés ont digéré les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, qui a atténué les attentes selon lesquelles la banque centrale américaine réduira les taux d'intérêt lors de sa réunion de décembre, après avoir assoupli de 25 points de base mercredi.

La réaction du marché a été modérée après que le président américain Donald Trump a déclaré avoir conclu un accord avec le président Xi Jinping pour réduire les droits de douane sur la Chine en échange de la lutte de Pékin contre le commerce illicite du fentanyl, de la reprise des achats de soja américain et du maintien des exportations de terres rares, ce que les marchés avaient anticipé ces derniers jours. À Wall Street, les actions américaines ont clôturé en baisse , Meta Platforms META.O , l'une des sept grandes capitalisations boursières, ayant chuté de 11,3 % après avoir publié ses résultats trimestriels et prévu des coûts d'investissement plus élevés après la clôture de mercredi. Bloomberg a rapporté jeudi que la société mère de Facebook et Instagram visait au moins 25 milliards de dollars dans une vente d'obligations. Le recul de 2,9 % de Microsoft après la publication de ses résultats trimestriels a également pesé sur les actions. Ces baisses ont éclipsé la hausse de 3,1 % d'Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, dont les bénéfices ont dépassé les attentes , en partie grâce à une forte demande d'intelligence artificielle . "Nous avons vu qu'il y a des questions sur le montant des dépenses des entreprises qui ont publié hier, ce qui va tirer l'indice vers le bas. Il s'agit d'une part importante de l'indice", a déclaré Gene Goldman, directeur des investissements chez Cetera Investment Management à El Segundo, en Californie.

M. Goldman a déclaré que le marché s'était fortement redressé depuis avril et qu'il s'attendait à un repli, qu'il considère comme une opportunité d'achat.

Après la clôture, le poids lourd Amazon AMZN.O a bondi d'environ 10 % après la publication de ses résultats trimestriels et de ses perspectives , tandis qu'Apple

AAPL.O était toujours sur le point de publier ses résultats.

Les marchés évaluent à 72,8 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base lors de la réunion de décembre de la Fed, contre plus de 90 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME . Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 109,88 points, soit 0,23%, à 47 522,12, le S&P 500 .SPX a perdu 68,25 points, soit 0,99%, à 6 822,34 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 377,33 points, soit 1,57%, à 23 581,14. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a perdu 9,27 points, soit 0,91%, à 1 005,15 et était en passe de connaître sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 10 octobre, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en baisse 0,1%. La Banque centrale européenne a maintenu ses taux d'intérêt inchangés à 2% pour la troisième réunion consécutive et n'a donné aucune indication sur ses futures décisions alors qu'elle bénéficie d'une rare période de faible inflation et de croissance régulière, malgré les turbulences commerciales.

En ce qui concerne les devises, l'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a progressé de 0,39% à 99,51, avec l'euro EUR= en baisse de 0,27% à 1,1568 $. La livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,36% à 1,3146 $.

Ledollar s'est renforcé 0,87% à 154,04 yens JPY= après que la Banque du Japon a maintenu ses taux d'intérêt . Les investisseurs s'attendaient à un ton plus hawkish de la part du gouverneur Kazuo Ueda, même s'il a envoyé le signal le plus fort à ce jour qu'une augmentation des taux était possible dès le mois de décembre.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 3,1 points de base à 4,089% après avoir bondi de 7,5 points de base mercredi à la suite des commentaires de Powell, sa plus forte hausse quotidienne depuis le 11 juillet.

Le rendement du billet à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux de la Fed, a progressé de 2 points de base à 3,606% après une hausse de 9,2 pdb mercredi, sa plus forte hausse depuis le 3 juillet. Le pétrole brut américain CLc1 s'est établi en hausse de 0,15% à 60,64 dollars le baril et le Brent LCOc1 a progressé jusqu'à 65 dollars le baril, s'établissant en hausse de 0,12% sur la journée, les investisseurs évaluant l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine.