Les actions chutent en raison de l'aggravation de la guerre au Moyen-Orient ; le yen fragile est au centre de l'attention

Les actions ont chuté et les prix du pétrole ont fortement augmenté jeudi après qu'une escalade majeure dans la guerre des États-Unis et d'Israël avec l'Iran ait secoué les investisseurs, tandis que la Banque du Japon est devenue la dernière banque centrale à mettre en garde contre l'impact des coûts de l'énergie sur l'inflation. Le yen JPY= a oscillé près du niveau psychologiquementsignificatif de 160 pour un dollar alors que la BOJ a laissé les taux d'intérêt inchangés, les traders cherchant des signes d'intervention après les commentaires forts de **la ministre japonaise des finances** Satsuki Katayama plus tôt dans la journée. L'attention restefocalisée sur la guerre au Moyen-Orient, les investisseurs réalisant que le conflit s'annonce prolongé, ce qui alimente le risque de stagflation - une croissance faible couplée à une inflation élevée. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'Israël, en colère, "s'est violemment déchaîné" et a attaqué le principal champ gazier iranien, ce qui a conduit l'Iran à menacer d'attaquer des cibles pétrolières et gazières dans le Golfe, tout en tirant des missiles sur le Qatar et l'Arabie saoudite. Les attaques contre l'infrastructure énergétique ont provoqué une onde de choc sur les marchés, les contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 prolongeant leurs gains au-dessus de 97 dollars le baril. Le gaz naturel NGc1 a fait un bond de 3 %, tandis que les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont atteint 111,87 $ le baril, en hausse de 4 % sur la journée. O/R En bourse, le Nikkei japonais .N225 a baissé de plus de 3%, tandis que les actions sud-coréennes .KS11 ont chuté de 2,8%. L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a chuté de plus de 2,5%. Les contrats à terme européens STXEc1 étaient en baisse de plus de 1,5 %. "Cette dernière escalade ressemble à un tournant pour les marchés car le conflit ne se limite plus aux gros titres militaires ou à la fermeture du détroit d'Ormuz", a déclaré Charu Chanana, stratégiste en chef chez Saxo à Singapour. "Il touche désormais la tuyauterie du système énergétique mondial. Ce qui déstabilise les marchés aujourd'hui, c'est le risque croissant de stagflation... Cela signifie qu'il ne s'agit plus seulement d'une histoire géopolitique, mais d'une histoire macroéconomique" Le dollar s'est renforcé sur l'ensemble des marchés, soutenu également par la Réserve fédérale qui prévoit une seule réduction supplémentaire cette année, alors que la banque centrale a laissé ses taux inchangés mercredi. Cependant, les traders ne tiennent plus compte d'un assouplissement en 2026. L'indice du dollar =USD , qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres unités, a augmenté de 2,5 % depuis que la guerre a éclaté à la fin du mois de février, les investisseurs se tournant vers le billet vert comme un refuge de choix. L'indice était à 100,15, en légère baisse après une hausse de 0,7 % mercredi. Lerendement du Trésor américain à deux ans US2YT=RR , qui reflète généralement les attentes en matière de taux à court terme, a augmenté d'environ 6 points de base en Asie pour atteindre 3,8051%, son plus haut niveau depuis août 2025. LA BCE ET LA BOE À L'ORDRE DU JOUR Au cours d'une semaine remplie de réunions politiques à travers le monde, les investisseurs ont analysé les commentaires pour évaluer l'impact de la guerre, avec la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre attendues plus tard dans la journée. Comme on s'y attendait, la Banque du Japon a laissé inchangé son taux directeur à court terme à 0,75 %, mais a rejoint la Réserve fédérale américaine et la Banque du Canada en adoptant un ton prudent au sujet de la guerre et des pressions sur les prix. Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, lors de son briefing après la réunion, tentera de définir l'équilibre entre la nécessité de soutenir une économie touchée par un choc et d'éviter d'être en retard sur l'inflation face à la faiblesse persistante du yen. Le yen s'est établi à 159,71 pour un dollar, après avoir chuté de plus de 2 % par rapport au dollar ce mois-ci. Fred Neumann, économiste en chef pour l'Asie chez HSBC, a déclaré que la voie à suivre pour la BOJ se rétrécit, notant que les pressions croissantes sur les prix, dues à la flambée des coûts de l'énergie et à une monnaie plus faible, indiquent un resserrement rapide et décisif. "Le gouverneur Ueda voudra probablement garder ses options ouvertes pour les mois à venir. Comme ailleurs, les responsables monétaires voudront jouer la montre, en observant l'évolution du conflit au Moyen-Orient dans les semaines à venir et son impact sur les marchés énergétiques et financiers mondiaux."