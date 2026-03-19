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Les actions chutent en raison de l'aggravation de la guerre au Moyen-Orient ; le yen fragile est au centre de l'attention
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 07:26

Les actions ont chuté et les
prix du pétrole ont fortement augmenté jeudi après qu'une
escalade majeure  dans la guerre des États-Unis et
d'Israël avec l'Iran ait secoué les investisseurs, tandis que la
Banque du Japon  est devenue la dernière banque centrale à
mettre en garde contre l'impact des coûts de l'énergie sur
l'inflation.
Le yen  JPY=  a oscillé près du niveau
psychologiquementsignificatif de 160 pour un dollar alors que la
BOJ a laissé les taux d'intérêt inchangés, les traders cherchant
des signes d'intervention après les commentaires forts  de
**la ministre japonaise des finances** Satsuki Katayama plus tôt
dans la journée.
L'attention restefocalisée sur la guerre au Moyen-Orient, les
investisseurs réalisant que le conflit s'annonce prolongé, ce
qui alimente le risque de stagflation - une croissance faible
couplée à une inflation élevée.
Le président américain Donald Trump a déclaré  qu'Israël,
en colère, "s'est violemment déchaîné" et a attaqué le principal
champ gazier iranien, ce qui a conduit l'Iran à menacer
d'attaquer des cibles pétrolières et gazières dans le Golfe,
tout en tirant des missiles sur le Qatar et l'Arabie saoudite.
     Les attaques contre l'infrastructure énergétique ont
provoqué une onde de choc sur les marchés, les contrats à terme
sur le pétrole brut américain  CLc1  prolongeant leurs gains
au-dessus de 97 dollars le baril. Le gaz naturel  NGc1  a fait
un bond de 3 %, tandis que les contrats à terme sur le Brent
 LCOc1  ont atteint 111,87 $ le baril, en hausse de 4 % sur la
journée.  O/R 
    En bourse, le Nikkei japonais  .N225  a baissé de plus de
3%, tandis que les actions sud-coréennes  .KS11  ont chuté de
2,8%. L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors
Japon  .MIAPJ0000PUS  a chuté de plus de 2,5%. Les contrats à
terme européens  STXEc1  étaient en baisse de plus de 1,5 %.
    "Cette dernière escalade ressemble à un tournant pour les
marchés car le conflit ne se limite plus aux gros titres
militaires ou à la fermeture du détroit d'Ormuz", a déclaré
Charu Chanana, stratégiste en chef chez Saxo à Singapour.
    "Il touche désormais la tuyauterie du système énergétique
mondial. Ce qui déstabilise les marchés aujourd'hui, c'est le
risque croissant de stagflation... Cela signifie qu'il ne s'agit
plus seulement d'une histoire géopolitique, mais d'une histoire
macroéconomique"
Le dollar s'est renforcé sur l'ensemble des marchés, soutenu
également par la Réserve fédérale qui prévoit une seule
réduction supplémentaire cette année, alors que la banque
centrale a laissé ses taux inchangés  mercredi. Cependant,
les traders ne tiennent plus compte d'un assouplissement en
2026.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure la monnaie américaine
par rapport à six autres unités, a augmenté de 2,5 % depuis que
la guerre a éclaté à la fin du mois de février, les
investisseurs se tournant vers le billet vert comme un refuge de
choix. L'indice était à 100,15, en légère baisse après une
hausse de 0,7 % mercredi.
     Lerendement du Trésor américain à deux ans  US2YT=RR , qui
reflète généralement les attentes en matière de taux à court
terme, a augmenté d'environ 6 points de base en Asie pour
atteindre 3,8051%, son plus haut niveau depuis août 2025.
    
     
  
     LA BCE ET LA BOE À L'ORDRE DU JOUR
  
     Au cours d'une semaine remplie de réunions politiques à
travers le monde, les investisseurs ont analysé les commentaires
pour évaluer l'impact de la guerre, avec la Banque centrale
européenne    et la Banque d'Angleterre  attendues
plus tard dans la journée.
Comme on s'y attendait, la Banque du Japon  a laissé
inchangé son taux directeur à court terme à 0,75 %, mais a
rejoint  la Réserve fédérale américaine    et la
Banque du Canada en adoptant un ton prudent au sujet de la
guerre et des pressions sur les prix.
    Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, lors de son briefing
après la réunion, tentera de définir l'équilibre entre la
nécessité de soutenir une économie touchée par un choc et
d'éviter d'être en retard sur l'inflation face à la faiblesse
persistante du yen.
    Le yen s'est établi à 159,71 pour un dollar, après avoir
chuté de plus de 2 % par rapport au dollar ce mois-ci.
    Fred Neumann, économiste en chef pour l'Asie chez HSBC, a
déclaré que la voie à suivre pour la BOJ se rétrécit, notant que
les pressions croissantes sur les prix, dues à la flambée des
coûts de l'énergie et à une monnaie plus faible, indiquent un
resserrement rapide et décisif.
    "Le gouverneur Ueda voudra probablement garder ses options
ouvertes pour les mois à venir. Comme ailleurs, les responsables
monétaires voudront jouer la montre, en observant l'évolution du
conflit au Moyen-Orient dans les semaines à venir et son impact
sur les marchés énergétiques et financiers mondiaux."

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