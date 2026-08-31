Les actions chutent en Asie alors que le pétrole grimpe et que les taux de rendement restent élevés

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* Le Nikkei recule, les contrats à terme sur les marchés boursiers de l'UE et de Wall Street s'affaiblissent

* Le pétrole grimpe alors que les États-Unis et l'Iran échangent des tirs dans le Golfe

* Le dollar s'établit autour de 160 yens; selon Scott Bessent, le mouvement reste modéré

* L'attention se porte sur le sommet du G20 et les chiffres de l'emploi américain, qui pourraient influencer le risque de hausse des taux de la Fed

(Ajout d'une déclaration de Trump et de l'indice PMI chinois)

par Wayne Cole

Les marchés boursiers ont reculé lundi en Asie alors que de nouveaux combats ont éclaté entre les États-Unis et l'Iran, faisant grimper les cours du pétrole, tandis que les rendements obligataires sont restés élevés après que les investisseurs ont revu à la hausse la probabilité d'une hausse des taux américains.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont grimpé de 2,8 % à 90,60 dollars le baril après que les forces américaines ont frappé dimanche deux lanceurs iraniens situés sur l’île de Larak. En riposte, l’Iran aurait attaqué des forces américaines stationnées en Jordanie, selon Fox News.

Le président Donald Trump a ensuite déclaré que l’île de Kharg, principal terminal pétrolier iranien, avait été « réduite en miettes », bien qu’aucune confirmation de cette information n’ait été fournie par l’armée.

Le risque d’inflation qui en a résulté a maintenu les marchés obligataires sur le qui-vive après que le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh , eut souligné vendredi que la banque centrale avait du pain sur la planche pour maîtriser l’inflation .

Les marchés ont réagi en portant à 57 % la probabilité d’une hausse des taux en septembre, ce qui a entraîné une forte hausse des rendements des bons du Trésor à court terme et un aplatissement de la courbe des taux. 0#USDIRPR

« Nous continuons de penser qu’une hausse n’interviendra pas avant décembre, même si nous reconnaissons que la réunion de septembre reste une possibilité », a déclaré Michael Feroli, économiste en chef pour les États-Unis chez JPMorgan.

« De plus, quel que soit le calendrier précis des hausses, le discours de Warsh laisse entrevoir un président davantage disposé à traduire ses inquiétudes concernant l’inflation en un resserrement de la politique monétaire. »

Les résultats du rapport sur l’emploi du mois d’août, publiés vendredi, et les données sur les prix à la consommation attendues le 11 septembre seront déterminants pour évaluer la probabilité d’une hausse anticipée.

Les analystes prévoient une reprise de 58 000 emplois, après la chute surprise de 23 000 enregistrée en juillet, avec un taux de chômage qui se maintiendrait à 4,1 %. Il faudrait probablement des résultats bien plus faibles pour réduire considérablement le risque d’un relèvement des taux en septembre.

La menace d’inflation devrait inciter la banque centrale néo-zélandaise à relever ses taux pour la deuxième réunion consécutive mercredi, tandis que la Banque du Canada devrait les maintenir inchangés, compte tenu des dommages qu’une guerre commerciale avec les États-Unis pourrait causer à l’économie.

La hausse des rendements, combinée aux tensions géopolitiques, a entraîné une baisse de 1,6 % de l’indice japonais Nikkei .N225 , tandis que les actions sud-coréennes

KS11 ont chuté de 2,2 %. L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a perdu 1,2 %.

Les valeurs vedettes chinoises .CSI300 ont reculé de 0,7 %, alors que l’indice officiel des directeurs d’achat dans le secteur manufacturier « PMI » s’est établi à 49,8 en août, contre 49,2 en juillet, ce qui indique une activité qui reste modérée.

En Europe, les contrats à terme sur l'EUROSTOXX 50 STXEc1 ont reculé de 0,5 %, tandis que les contrats à terme sur le DAX

FDXc1 ont perdu 0,4 %. À Wall Street, les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont baissé de 0,4 % et ceux sur le Nasdaq

NQc1 ont reculé de 0,5 %.

LE DOLLAR REPASSE AU-DESSUS DE 160 YENS

L’inflation et les taux d’intérêt figureront en bonne place à l’ordre du jour lorsque les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G20 se réuniront en Caroline du Nord lundi et mardi.

Dans une interview accordée dimanche à Reuters, le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a déclaré qu’il prévoyait de rencontrer le gouverneur de la Banque du Japon, alors que des spéculations laissent entendre que celle-ci pourrait également relever ses taux d’intérêt en septembre. 0#JPYIRPR

Les analystes estiment qu’une série de hausses est nécessaire pour soutenir le yen, qui a de nouveau franchi la barre des 160,00 pour un dollar vendredi.

Interrogé sur le yen, Bessent a déclaré que la situation était « assez bien maîtrisée », laissant entendre que la chute n’était pas suffisamment désordonnée pour déclencher une nouvelle intervention conjointe entre le Japon et les États-Unis .

Le dollar reculait de 0,1 % à 159,78 yens JPY=EBS , restant encore loin de son plus haut de juillet à 163,99. Les obligations japonaises ont suivi la vague de ventes de bons du Trésor américain observée vendredi, les rendements à 10 ans ayant de nouveau atteint leur plus haut niveau depuis 1996.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR se sont maintenus à 4,34 %, après avoir bondi de près de 12 points de base vendredi. Les rendements des obligations à 30 ans ont été plus modérés, à 5,2080 % US30YT=RR , les investisseurs trouvant un certain réconfort dans l’accent mis par Warsh sur la lutte contre l’inflation.

L’euro s’est légèrement raffermi à 1,1590 dollar EUR=EBS , après avoir reculé de 0,6 % vendredi à la suite du discours de Warsh.

Les données sur l’inflation dans l’UE attendues cette semaine devraient conforter les anticipations du marché quant à une nouvelle hausse des taux de la Banque centrale européenne lors de sa réunion du 10 septembre.

Sur les marchés des matières premières, le brut américain

CLc1 a progressé de 2,5 % à 85,50 dollars le baril. L'or a reculé de 1,0 % à 4 405 dollars l'once XAU= , après avoir perdu 3,2 % vendredi en raison de la flambée des rendements obligataires. GOL/