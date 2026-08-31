Les actions chutent en Asie alors que le pétrole et les rendements restent élevés

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* Le Nikkei recule de 2 %, les contrats à terme sur le Nasdaq perdent 0,5 %

* Le prix du pétrole grimpe alors que les États-Unis et l'Iran échangent des tirs dans le Golfe

* Le dollar s'établit autour de 160 yens; selon M. Bessent, la hausse est maîtrisée

* L'attention se porte sur le sommet du G20 et les chiffres de l'emploi américain, qui pourraient influencer la décision de la Fed sur les taux

par Wayne Cole

Les marchés boursiers ont reculé lundi en Asie alors que de nouveaux combats ont éclaté entre les États-Unis et l'Iran, faisant grimper les cours du pétrole, tandis que les rendements obligataires sont restés élevés après que les investisseurs ont accru la probabilité d'une hausse des taux américains.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont grimpé de 1,4 % à 89,38 dollars le baril après que les forces américaines ont frappé dimanche deux lanceurs iraniens situés sur l’île de Larak. En riposte, l’Iran aurait attaqué des forces américaines stationnées en Jordanie, selon Fox News.

Le risque d’inflation qui en a résulté a maintenu les marchés obligataires sur le qui-vive après que le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh , eut souligné vendredi que la banque centrale avait du travail à faire pour maîtriser l’inflation .

Les marchés ont réagi en portant à 57 % la probabilité d’une hausse des taux en septembre, ce qui a entraîné une forte hausse des rendements des bons du Trésor à court terme et un aplatissement de la courbe des taux. 0#USDIRPR

“Nous continuons de penser qu’une hausse n’interviendra pas avant décembre, même si nous reconnaissons que la réunion de septembre reste une possibilité”, a déclaré Michael Feroli, économiste en chef pour les États-Unis chez JPMorgan.

“De plus, quel que soit le calendrier précis des hausses, le discours de M. Warsh laisse entrevoir un président plus disposé à traduire ses inquiétudes concernant l’inflation en un resserrement de la politique monétaire.”

Les résultats du rapport sur l'emploi du mois d’août, publiés vendredi, ainsi que les données sur les prix à la consommation attendues le 11 septembre, seront déterminants pour évaluer la probabilité d’une hausse anticipée.

Les analystes prévoient une reprise de 58.000 emplois, après la chute surprise de 23.000 enregistrée en juillet, le taux de chômage devant se maintenir à 4,1 %. Il faudrait probablement des résultats bien plus faibles pour réduire considérablement le risque d’un relèvement des taux en septembre.

La menace inflationniste devrait inciter la Banque centrale de Nouvelle-Zélande à relever ses taux pour la deuxième séance consécutive mercredi, tandis que la Banque du Canada devrait maintenir ses taux inchangés, compte tenu des dommages qu’une guerre commerciale avec les États-Unis pourrait causer à l’économie.

La hausse des rendements, combinée aux tensions géopolitiques, a entraîné une baisse de 2,1 % de l'indice japonais Nikkei .N225 , tandis que les actions sud-coréennes

KS11 ont reculé de 2,4 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a perdu 0,7 %.

En Europe, les contrats à terme sur l'Eurostoxx 50 STXEc1 ont reculé de 0,5 %, tandis que ceux sur le DAX FDXc1 ont cédé 0,4 %. À Wall Street, les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont baissé de 0,3 % et ceux sur le Nasdaq NQc1 ont perdu 0,5 %.

LE DOLLAR REPASSE AU-DESSUS DE 160 YENS

L’inflation et les taux d’intérêt figureront en tête de l’ordre du jour lorsque les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G20 se réuniront en Caroline du Nord lundi et mardi.

Dans une interview accordée dimanche à Reuters, le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a déclaré qu’il prévoyait de rencontrer le gouverneur de la Banque du Japon, alors que les spéculations vont bon train sur la possibilité que celle-ci relève également ses taux d’intérêt en septembre. 0#JPYIRPR

Les analystes estiment qu’une série de hausses est nécessaire pour soutenir le yen, qui a de nouveau franchi la barre des 160,00 pour un dollar vendredi.

Interrogé sur le yen, M. Bessent a déclaré que la situation était “assez bien maîtrisée”, laissant entendre que la chute n’était pas suffisamment chaotique pour déclencher une nouvelle intervention conjointe entre le Japon et les États-Unis .

Le dollar s’est stabilisé à 160,00 yens JPY=EBS , encore loin du pic de juillet à 163,99.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans U@2YT=RR se sont maintenus à 4,36 %, après avoir bondi de près de 12 points de base vendredi. Les rendements des obligations à 30 ans ont connu une évolution plus modérée, à 5,2080 % US30YT=RR , les investisseurs trouvant un certain réconfort dans l’accent mis par M. Warsh sur la lutte contre l’inflation.

L'euro s'est légèrement raffermi à 1,1591 dollar EUR=EBS , après avoir reculé de 0,6 % vendredi à la suite du discours de M. Warsh.

Les données sur l'inflation dans l'UE attendues cette semaine devraient confirmer les anticipations du marché quant à une nouvelle hausse des taux de la Banque centrale européenne lors de sa réunion du 10 septembre.

Sur les marchés des matières premières, le brut américain

CLc1 a progressé de 1,3 % à 84,50 dollars le baril. L’or s’est légèrement raffermi à 4 454 dollars l’once XAU= , après avoir reculé de 3,2 % vendredi en raison de la flambée des rendements obligataires. GOL/