Les actions chutent après leur récent rebond ; le dollar s'apprécie, le bitcoin chute
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 22:25

Les principaux indices
boursiers ont chuté ce mardi, les actions de premier ordre étant
en baisse alors que les directeur général de Goldman Sachs
 GS.N  et Morgan Stanley  MS.N  ont averti que les actions
pourraient se diriger vers un repli, tandis que le dollar a
atteint son plus haut niveau depuis quatre mois face à l'euro.
    Les rendements des obligations du Trésor américain ont
baissé en raison du sentiment de réduction des risques, ce qui a
également contribué à soutenir le dollar.
    La crypto-monnaie bitcoin BTC=  a baissé de 6,45 %, passant
sous la barre des 100 000 dollars pour la première fois depuis
juin.
  
     Les directeur général des banques ont mis en garde 
lors d'un sommet sur l'investissement à Hong Kong contre la
perspective d'une correction du marché boursier de plus de 10 %
au cours des deux prochaines années.
Les actions de Nvidia  NVDA.O  ontbaissé de 4 %, tandis que
l'indice des semi-conducteurs  .SOX  a également chuté de 4 %.
     Les actions de Palantir Technologies  PLTR.O  ont chuté de
plus de 8 %, bien quele fournisseur de services d'analyse de
données ait publié de bons résultats trimestriels. La société,
dont la valeur a plus que doublé cette année, a prévu des
résultats pour le quatrième trimestre  supérieurs aux
attentes du marché , car l' adoption rapide de l'intelligence
artificielle stimule la demande pour ses services.
    "L'investisseur Michael Burry, connu pour ses paris réussis
contre le marché immobilier américain en 2008, a placé des paris
baissiers sur Nvidia et Palantir, selon un dépôt réglementaire
lundi.
    Le S&P 500 a perdu plus de 1 % et le Nasdaq plus de 2 %. Le
Nasdaq est toujours en hausse d'environ 21 % depuis le début de
l'année.
  
     "Le marché a progressé en fonction des bénéfices, mais à un
moment donné, il a semblé qu'il se positionnait pour un recul du
risque, même en cas de déception minime", a déclaré Keith
Buchanan, gestionnaire de portefeuille principal chez Globalt
Investments.
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a perdu 251,44
points, soit 0,53%, à 47 085,24, le S&P 500  .SPX  a perdu 80,42
points, soit 1,17%, à 6 771,55 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a
perdu 486,09 points, soit 2,04%, à 23 348,64.
    L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a perdu
11,51 points, soit 1,14%, à 996,34.
    L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a reculé de 0,3 %.
    L'optimisme concernant les accords sur l'intelligence
artificielle a aidé les actions. Lundi, les actions ont
progressé à la suite de l'accord de 38 milliards de dollars
conclu par Amazon.com  AMZN.O  avec OpenAI, le créateur de
ChatGPT, pour la fourniture de services en nuage .
    Le dollar américain a été soutenu en partie par la réduction
des paris sur un assouplissement à court terme de la Réserve
fédérale, les divisions au sein de la Fed laissant planer des
doutes sur la perspective d'une nouvelle baisse des taux cette
année.
La Fed a abaissé ses taux la semaine dernière, mais son
président Jerome Powell a déclaré qu'une réduction des taux en
décembre n'était pas acquise. Les traders parient sur une
probabilité de 65% d'une baisse des taux en décembre, contre 94%
une semaine plus tôt, a montré CME FedWatch.
L'euro  EUR=  a chuté pour la cinquième séance consécutive
 et a perdu 0,3 % à 1,148 $, son niveau le plus faible
depuis le 1er août. Face au yen, le dollar a baissé de 0,5 %,
bien que la devise japonaise soit restée proche de son niveau le
plus bas depuis 8 mois et demi.
    La livre sterling a chuté après que le ministre britannique
des finances ait fait état de "choix difficiles" dans son
prochain budget. La livre sterling  GBP=  s'est affaiblie de
0,72 % à 1,3044 $.
Les rendements des obligations du Trésor américain  ont
baissé dans un contexte de réduction des risques sur les marchés
financiers.
    En raison de la fermeture du gouvernement, le rapport
mensuel sur l'emploi du Bureau of Labor Statistics ne sera pas
disponible vendredi, comme prévu.
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a baissé de 2 points de base à 4,087%, contre
4,107% lundi en fin de journée.
  
     Le pétrole brut américain  CLc1  a perdu 49 cents pour
s'établir à 60,56 dollars le baril et le Brent  LCOc1  a perdu
45 cents pour s'établir à 64,44 dollars. Un dollar plus fort a
pesé.
  
     L'or au comptant  XAU=  a baissé de 1,69% à 3 933,67
dollars l'once.

