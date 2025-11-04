Les actions chutent après leur récent rebond ; le dollar s'apprécie, le bitcoin chute

Les principaux indices boursiers ont chuté ce mardi, les actions de premier ordre étant en baisse alors que les directeur général de Goldman Sachs GS.N et Morgan Stanley MS.N ont averti que les actions pourraient se diriger vers un repli, tandis que le dollar a atteint son plus haut niveau depuis quatre mois face à l'euro. Les rendements des obligations du Trésor américain ont baissé en raison du sentiment de réduction des risques, ce qui a également contribué à soutenir le dollar. La crypto-monnaie bitcoin BTC= a baissé de 6,45 %, passant sous la barre des 100 000 dollars pour la première fois depuis juin. Les directeur général des banques ont mis en garde lors d'un sommet sur l'investissement à Hong Kong contre la perspective d'une correction du marché boursier de plus de 10 % au cours des deux prochaines années. Les actions de Nvidia NVDA.O ontbaissé de 4 %, tandis que l'indice des semi-conducteurs .SOX a également chuté de 4 %. Les actions de Palantir Technologies PLTR.O ont chuté de plus de 8 %, bien quele fournisseur de services d'analyse de données ait publié de bons résultats trimestriels. La société, dont la valeur a plus que doublé cette année, a prévu des résultats pour le quatrième trimestre supérieurs aux attentes du marché , car l' adoption rapide de l'intelligence artificielle stimule la demande pour ses services. "L'investisseur Michael Burry, connu pour ses paris réussis contre le marché immobilier américain en 2008, a placé des paris baissiers sur Nvidia et Palantir, selon un dépôt réglementaire lundi. Le S&P 500 a perdu plus de 1 % et le Nasdaq plus de 2 %. Le Nasdaq est toujours en hausse d'environ 21 % depuis le début de l'année. "Le marché a progressé en fonction des bénéfices, mais à un moment donné, il a semblé qu'il se positionnait pour un recul du risque, même en cas de déception minime", a déclaré Keith Buchanan, gestionnaire de portefeuille principal chez Globalt Investments. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 251,44 points, soit 0,53%, à 47 085,24, le S&P 500 .SPX a perdu 80,42 points, soit 1,17%, à 6 771,55 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 486,09 points, soit 2,04%, à 23 348,64. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a perdu 11,51 points, soit 1,14%, à 996,34. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,3 %. L'optimisme concernant les accords sur l'intelligence artificielle a aidé les actions. Lundi, les actions ont progressé à la suite de l'accord de 38 milliards de dollars conclu par Amazon.com AMZN.O avec OpenAI, le créateur de ChatGPT, pour la fourniture de services en nuage . Le dollar américain a été soutenu en partie par la réduction des paris sur un assouplissement à court terme de la Réserve fédérale, les divisions au sein de la Fed laissant planer des doutes sur la perspective d'une nouvelle baisse des taux cette année. La Fed a abaissé ses taux la semaine dernière, mais son président Jerome Powell a déclaré qu'une réduction des taux en décembre n'était pas acquise. Les traders parient sur une probabilité de 65% d'une baisse des taux en décembre, contre 94% une semaine plus tôt, a montré CME FedWatch. L'euro EUR= a chuté pour la cinquième séance consécutive et a perdu 0,3 % à 1,148 $, son niveau le plus faible depuis le 1er août. Face au yen, le dollar a baissé de 0,5 %, bien que la devise japonaise soit restée proche de son niveau le plus bas depuis 8 mois et demi. La livre sterling a chuté après que le ministre britannique des finances ait fait état de "choix difficiles" dans son prochain budget. La livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,72 % à 1,3044 $. Les rendements des obligations du Trésor américain ont baissé dans un contexte de réduction des risques sur les marchés financiers. En raison de la fermeture du gouvernement, le rapport mensuel sur l'emploi du Bureau of Labor Statistics ne sera pas disponible vendredi, comme prévu. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 2 points de base à 4,087%, contre 4,107% lundi en fin de journée. Le pétrole brut américain CLc1 a perdu 49 cents pour s'établir à 60,56 dollars le baril et le Brent LCOc1 a perdu 45 cents pour s'établir à 64,44 dollars. Un dollar plus fort a pesé. L'or au comptant XAU= a baissé de 1,69% à 3 933,67 dollars l'once.