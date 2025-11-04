Wall Street termine en baisse après les mises en garde de Goldman Sachs et Morgan Stanley

par Stephen Culp

La Bourse de New York a fini en baisse mardi alors que les grandes banques américaines ont mis en garde contre la perspective d'une correction boursière, reflétant les inquiétudes liées aux valorisations élevées.

L'indice Dow Jones a cédé 0,53%, ou 251,44 points, à 47.085,24 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 80,42 points, soit 1,17% à 6.771,55 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 486,09 points, soit 2,04% à 23.348,637 points.

Les trois principaux indices de Wall Street ont reculé après que les directeurs généraux de Morgan Stanley et Goldman Sachs ont averti que les marchés d'actions pourraient se diriger vers un repli, alimentant les inquiétudes liées aux valorisations élevées du secteur technologique.

Les craintes d'une bulle financière surviennent alors que l'indice de référence S&P 500 a récemment connu une ascension vertigineuse, atteignant à plusieurs reprises des niveaux records. Une progression qui n'est pas sans rappeler la crise des "dot-com" dans les années 2000.

L'indice des nouvelles technologies sur le S&P 500 a particulièrement pesé sur le Nasdaq, les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) accusant la plus forte baisse.

"Les investisseurs ont l'air de s'inquiéter davantage des valorisations qu'ils ne le faisaient, du moins aujourd'hui", a dit Chuck Carlson, directeur général de Horizon Investment Services à Hammond, dans l'Indiana.

"Beaucoup des valorisations de ces entreprises étaient élevées et leurs résultats étaient bons mais pas remarquables", a ajouté Chuck Carlson. "Et c'est là la recette pour réaliser des profits."

Le moral des investisseurs est également affecté par les commentaires du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell jeudi dernier, suivis par ceux d'autres responsables cette semaine, concernant l'évolution appropriée des taux d'intérêt de la banque centrale américaine.

L'absence d'indicateurs macroéoconomiques aux Etats-Unis pour cause du "shutdown", qui est entré mardi dans son 35e jour, n'aide pas non plus, alors que les inquiétudes concernant le marché du travail persistent.

Aux valeurs, Palantir Technologies a reculé malgré avoir annoncé prévoir un chiffre d'affaires supérieur aux attentes.

Uber était lui aussi à la baisse après avoir fait état mardi d'un bénéfice d'exploitation en-dessous des attentes au troisième trimestre.

Spotify et Shopify ont tous deux terminé dans le rouge après la publication de leurs résultats du troisième trimestre.

(avec Twesha Dikshit, Purvi Agarwal et Johann M Cherian; version française Camille Raynaud)