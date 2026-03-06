Les actions chutent alors que les craintes concernant l'approvisionnement en pétrole du Golfe ébranlent les marchés

Les actions européennes ont reculé, tout comme les contrats à terme américains, vendredi, alors que la guerre entre les États-Unis et l'Iran a ravivé les inquiétudes concernant l'approvisionnement en pétrole, incitant les traders à revoir leurs attentes en matière de réduction des taux d'intérêt des banques centrales. Les prix de référence du pétrole mondial et américain ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis la mi-2024. Les bons du Trésor américain ont baissé pour la cinquième journée consécutive, tandis que le dollar a augmenté. Les contrats à terme pour les indices américains S&P 500 ESc1 et Nasdaq NQc1 ont baissé de 0,29% et 0,38% respectivement. L'indice européen STOXX 600 .STOXX a chuté de 0,15 % dans un marché agité, annulant une hausse antérieure de près de 0,5 % alors que les prix du pétrole semblaient se stabiliser. LE QATAR MET EN GARDE CONTRE L'IMPACT DRAMATIQUE SUR LES MARCHÉS DE L'ÉNERGIE Le Qatar s'attend à ce que tous les producteurs d'énergie du Golfe ferment leurs exportations dans les semaines à venir et fassent grimper les prix du pétrole à 150 dollars le baril, ce qui causerait des dommages économiques considérables, a déclaré le ministre de l'énergie du pays au Financial Times dans une interview publiée vendredi. "L'avertissement du ministre de l'énergie du Qatar selon lequel un conflit prolongé pourrait entraîner l'effondrement des économies du monde entier a de nouveau ébranlé les marchés financiers", a déclaré Susannah Streeter, stratège en chef des investissements chez Wealth Club. Les prix du pétrole brut américain CLc1 ont augmenté jusqu'à 84,90 dollars, le plus haut depuis avril 2024, et étaient en dernier lieu en hausse de 4% juste en dessous de ce niveau. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont atteint leur plus haut niveau depuis juillet 2024, à 87,66 dollars le baril. Ils étaient en passe de réaliser un bond hebdomadaire de 20 %, la plus forte hausse de ce type depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. LES TRADERS RÉDUISENT LEURS PARIS SUR LA BAISSE DES TAUX D'INTÉRÊT Les opérateurs du marché monétaire qui parient sur les taux d'intérêt prévoient maintenant environ 35 points de base de réduction de la part de la Réserve fédérale américaine cette année, contre environ 55 points de base il y a une semaine. Les rendements du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR ont augmenté de 2 points de base (bps) vendredi à 4,17% et étaient en voie d'une augmentation hebdomadaire de 20 points de base, la plus forte variation depuis avril 2025. L'impact le plus important des craintes concernant l'approvisionnement en énergie a été ressenti en Europe, qui est beaucoup plus dépendante des importations de pétrole et de gaz. Les opérateurs pensent désormais que la Banque centrale européenne relèvera ses taux d'intérêt d'ici la fin de l'année, après avoir éliminé les paris antérieurs sur une baisse. Ils ne voient plus que 60 % de chances que la Banque d'Angleterre réduise ses taux cette année, après avoir parié sur deux baisses en février. "Le pétrole est fermement aux commandes, les mouvements se répercutant directement sur les attentes en matière d'inflation et les perspectives de taux", a déclaré Matt Britzman, analyste principal des actions chez Hargreaves Lansdown. "Nous nous attendons à ce que la volatilité reste élevée tant que l'incertitude persiste." LES ACTIONS CHUTENT ALORS QUE LE DOLLAR GAGNE DU TERRAIN Le conflit au Moyen-Orient a secoué les marchés mondiaux cette semaine et a poussé les investisseurs à rechercher la sécurité des liquidités , alors qu'ils se rendaient compte que la guerre pourrait durer plus longtemps que prévu. L'indice du dollar =USD , qui suit l'évolution de la monnaie par rapport à six autres devises, a augmenté de 0,18 % vendredi et était en passe de connaître une hausse hebdomadaire de 1,6 %, la plus forte depuis plus d'un an. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS était en passe de chuter de 2,7 %, soit la plus forte baisse hebdomadaire depuis mars 2025. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a baissé de 0,2% et devrait chuter de 6% sur la semaine, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars 2020. Les données américaines potentiellement influentes sur le marché, y compris les emplois non agricoles, sont attendues à 1330 GMT (8:30 a.m. ET). L'or au comptant XAU= a peu changé à 5 086 $ l'once, bien qu'il se dirige vers une baisse hebdomadaire de 3%.