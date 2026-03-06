 Aller au contenu principal
Les actions chutent alors que les craintes concernant l'approvisionnement en pétrole du Golfe ébranlent les marchés
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 12:05

Les actions européennes ont
reculé, tout comme les contrats à terme américains, vendredi,
alors que la guerre entre les États-Unis et l'Iran  a
ravivé les inquiétudes concernant l'approvisionnement en
pétrole, incitant les traders à revoir leurs attentes en matière
de réduction des taux d'intérêt des banques centrales.
    Les prix de référence du pétrole mondial et américain ont
atteint leurs plus hauts niveaux depuis la mi-2024. Les bons du
Trésor américain ont baissé pour la cinquième journée
consécutive, tandis que le dollar a augmenté.
    Les contrats à terme pour les indices américains S&P 500
 ESc1  et Nasdaq  NQc1  ont baissé de 0,29% et 0,38%
respectivement.
    L'indice européen STOXX 600  .STOXX  a chuté de 0,15 % dans
un marché agité, annulant une hausse antérieure de près de 0,5 %
alors que les prix du pétrole semblaient se stabiliser. 
    
    LE QATAR MET EN GARDE CONTRE L'IMPACT DRAMATIQUE SUR LES
MARCHÉS DE L'ÉNERGIE
    Le Qatar s'attend à ce que tous les producteurs d'énergie du
Golfe ferment leurs exportations dans les semaines à venir et
fassent grimper les prix du pétrole à 150 dollars le baril, ce
qui causerait des dommages économiques considérables, a déclaré
le ministre de l'énergie du pays au Financial Times  dans
une interview publiée vendredi.
    "L'avertissement du ministre de l'énergie du Qatar selon
lequel un conflit prolongé pourrait entraîner l'effondrement des
économies du monde entier a de nouveau ébranlé les marchés
financiers", a déclaré Susannah Streeter, stratège en chef des
investissements chez Wealth Club.
    Les prix du pétrole brut américain  CLc1  ont augmenté
jusqu'à 84,90 dollars, le plus haut depuis avril 2024, et
étaient en dernier lieu en hausse de 4% juste en dessous de ce
niveau.
    Les contrats à terme sur le pétrole Brent  LCOc1  ont
atteint leur plus haut niveau depuis juillet 2024, à 87,66
dollars le baril. Ils étaient en passe de réaliser un bond
hebdomadaire de 20 %, la plus forte hausse de ce type depuis que
la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine en
février 2022.
    
    LES TRADERS RÉDUISENT LEURS PARIS SUR LA BAISSE DES TAUX
D'INTÉRÊT
    Les opérateurs du marché monétaire qui parient sur les taux
d'intérêt prévoient maintenant environ 35 points de base de
réduction de la part de la Réserve fédérale américaine cette
année, contre environ 55 points de base il y a une semaine.
    Les rendements du Trésor américain à 10 ans  US10YT=RR  ont
augmenté de 2 points de base (bps) vendredi à 4,17% et étaient
en voie d'une augmentation hebdomadaire de 20 points de base, la
plus forte variation depuis avril 2025.
    L'impact le plus important des craintes concernant
l'approvisionnement en énergie a été ressenti en Europe, qui est
beaucoup plus dépendante des importations de pétrole et de gaz.
    Les opérateurs pensent désormais que la Banque centrale
européenne relèvera ses taux d'intérêt d'ici la fin de l'année,
après avoir éliminé les paris antérieurs sur une baisse.
    Ils ne voient plus que 60 % de chances que la Banque
d'Angleterre réduise ses taux cette année, après avoir parié sur
deux baisses en février.
    "Le pétrole est fermement aux commandes, les mouvements se
répercutant directement sur les attentes en matière d'inflation
et les perspectives de taux", a déclaré Matt Britzman, analyste
principal des actions chez Hargreaves Lansdown.
    "Nous nous attendons à ce que la volatilité reste élevée
tant que l'incertitude persiste."
    
    LES ACTIONS CHUTENT ALORS QUE LE DOLLAR GAGNE DU TERRAIN
    Le conflit au Moyen-Orient  a secoué les marchés
mondiaux cette semaine et a poussé les investisseurs à
rechercher la sécurité des liquidités , alors qu'ils se
rendaient compte que la guerre pourrait durer plus longtemps que
prévu.
    L'indice du dollar  =USD , qui suit l'évolution de la
monnaie par rapport à six autres devises, a augmenté de 0,18 %
vendredi et était en passe de connaître une hausse hebdomadaire
de 1,6 %, la plus forte depuis plus d'un an.
    L'indice MSCI des actions mondiales  .MIWD00000PUS  était en
passe de chuter de 2,7 %, soit la plus forte baisse hebdomadaire
depuis mars 2025.
    L'indice MSCI le plus large des actions de la région
Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS  a baissé de 0,2% et
devrait chuter de 6% sur la semaine, sa plus forte baisse
hebdomadaire depuis mars 2020. 
    Les données américaines potentiellement influentes sur le
marché, y compris les emplois non agricoles, sont attendues à
1330 GMT (8:30 a.m. ET).
    L'or au comptant  XAU=  a peu changé à 5 086 $ l'once, bien
qu'il se dirige vers une baisse hebdomadaire de 3%.

Valeurs associées

EUR/USD SPOT
1,1564 USD Six - Forex 1 -0,39%
FTSE 100
10 347,03 Pts FTSE Indices -0,64%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
55 620,84 Pts Six - Forex 1 +0,62%
Or
5 088,30 USD Six - Forex 1 +0,08%
Pétrole Brent
88,79 USD Ice Europ +5,31%
Pétrole WTI
85,43 USD Ice Europ +8,30%
STOXX Europe 600
599,19 Pts DJ STOXX -0,93%
USA BENCHMARK 10A
4,163 Rates +0,72%
USD/JPY SPOT
157,9510 Six - Forex 1 +0,27%
1 commentaire

  • 12:31

    La honte des États-Unis et d’Israël: les avions «détruits» de l’Iran se sont avérés être des dessins

