La Bourse de Paris finit encore dans le rouge, emportée par le risque géopolitique
information fournie par AFP 06/03/2026 à 18:57

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a de nouveau terminé vendredi en baisse, au terme d'une semaine marquée par la flambée du prix des hydrocarbures et par le retour du risque inflationniste avec la guerre au Moyen-Orient.

L'indice vedette CAC 40, qui avait commencé la séance en légère hausse, a finalement reculé de 0,65% (-52,31 points) à 7.993,49 points, chutant sous le seuil des 8.000 points pour la première fois depuis novembre.

Sur la semaine, le CAC 40 a dévissé de 6,84%, au terme de cinq jours de montagnes russes pour les places boursières mondiales.

Les marchés d'actions digèrent "une prime de risque géopolitique qui se confirme", résume Andrea Tueni, responsable des activités marchés de Saxo Bank, interrogé par l'AFP.

Au septième jour de la guerre déclenchée contre l'Iran par Israël et les Etats-Unis, Donald Trump a exigé une "capitulation" de l'Iran. "Il n'y aura pas d'accord avec l'Iran, seulement une CAPITULATION SANS CONDITION!", a-t-il écrit vendredi sur son réseau Truth Social.

Le président américain a ainsi "balayé les espoirs d'une médiation pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient", souligne Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB. "Cela a anéanti les espoirs d'un règlement rapide du conflit."

La flambée des prix de l'or noir a repris de plus belle, propulsant les deux références mondiales du brut au-dessus du seuil symbolique des 90 dollars. Une première en près de deux ans pour le Brent, et depuis octobre 2023 pour le WTI américain, qui est ensuite légèrement redescendu.

"Un week-end géopolitiquement agité s'annonce, et l’envie d'acheter des actions est très faible. Personne ne veut pour l'instant  attraper un couteau qui tombe, d'autant que le prix du pétrole continue d'accélérer et que la barre symbolique des 100 dollars devient proche", note Jochen Stanzl, chez CMC Markets.

Pétrolières et défense dans le vert

Les valeurs du secteur de l'énergie et de la défense se sont maintenues dans le vert, profitant du contexte géopolitique.

"Ce sont les seuls secteurs qui peuvent tirer leur épingle du jeu durant ces périodes" de guerre, note Andrea Tueni.

TotalEnergies a terminé en hausse de 1,84% à 68 euros. Côté défense, Thales a gagné 2,07% à 241,30 euros, la plus forte hausse de l'indice CAC 40 vendredi, Safran a gagné 0,44% à 317,70 euros et Dassault Systèmes 0,46% à 18,74 euros.

