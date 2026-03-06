 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

A Koweit, la tragédie d'une fillette de 11 ans tuée dans une frappe de son propre pays
information fournie par AFP 06/03/2026 à 19:46

Le cercueil d' Elena Abdoullah Hussein, une enfant originaire d'Iran tuée lors d'une frappe iranienne sur le Koweït, lors de ses funérailles au cimetière de Sulaibikhat, à l'ouest de la ville de Koweït, le 4 mars 2026 ( AFP / YASSER AL-ZAYYAT )

Le cercueil d' Elena Abdoullah Hussein, une enfant originaire d'Iran tuée lors d'une frappe iranienne sur le Koweït, lors de ses funérailles au cimetière de Sulaibikhat, à l'ouest de la ville de Koweït, le 4 mars 2026 ( AFP / YASSER AL-ZAYYAT )

Elena Abdoullah Hussein, âgée de seulement 11 ans, a dit à son père qu’elle l’aimait puis est allée se coucher à Koweit, la ville où vit sa famille originaire d'Iran.

Peu après, les débris d'un drone iranien ont percuté sa chambre, la tuant dans son sommeil.

Sa famille s'était réfugiée dans la cave de leur immeuble dès le début samedi de la campagne de représailles menée par l’Iran dans le Golfe contre l'offensive américano-israélienne sur son territoire.

Mais mercredi soir, alors que les bombardements semblaient ralentir, la famille décide de remonter dans leur appartement.

"Elena m’a appelé environ deux heures avant" la frappe "et m’a dit : +Papa, j’ai dîné et je vais me coucher (…) Je t’aime+", raconte son père, Abdullah Hussein, qui travaillait tard ce jour-là dans son entreprise de textile.

"C’était comme si elle essayait de me dire adieu", ajoute-t-il, la voix étranglée par les larmes.

Le père (2e d) d'Elena Abdoullah Hussein, une enfant originaire d'Iran tuée lors d'une frappe iranienne sur le Koweït, reçoit des condoléances lors des funérailles de sa fille au cimetière de Sulaibikhat, à l'ouest de la ville de Koweït, le 4 mars 2026 ( AFP / YASSER AL-ZAYYAT )

Le père (2e d) d'Elena Abdoullah Hussein, une enfant originaire d'Iran tuée lors d'une frappe iranienne sur le Koweït, reçoit des condoléances lors des funérailles de sa fille au cimetière de Sulaibikhat, à l'ouest de la ville de Koweït, le 4 mars 2026 ( AFP / YASSER AL-ZAYYAT )

L’AFP a rencontré la famille éplorée lors des funérailles de l'enfant au cimetière de Sulaibikhat, à Koweït, en présence de centaines de personnes. Sa mère était trop bouleversée par le chagrin pour parler.

M. Hussein déclare avoir été touché par le soutien témoigné à la famille au Koweït. De nombreuses personnes lui ont exprimé leur solidarité, et ont fait part de leurs condoléances.

Situé juste en face de l'Iran, de l'autre côté du Golfe, le Koweït abrite une importante communauté iranienne au sein de sa population étrangère, qui représente environ 70% des habitants de ce petit émirat.

- "Un don de Dieu" -

Lors des obsèques, certaines des jeunes amies de la fillette tuée portaient des sweats à capuche blancs, frappés de sa photo.

Le cercueil d' Elena Abdoullah Hussein, une enfant originaire d'Iran tuée lors d'une frappe iranienne sur le Koweït, lors de ses funérailles au cimetière de Sulaibikhatt, à l'ouest de la ville de Koweït, le 4 mars 2026 ( AFP / YASSER AL-ZAYYAT )

Le cercueil d' Elena Abdoullah Hussein, une enfant originaire d'Iran tuée lors d'une frappe iranienne sur le Koweït, lors de ses funérailles au cimetière de Sulaibikhatt, à l'ouest de la ville de Koweït, le 4 mars 2026 ( AFP / YASSER AL-ZAYYAT )

Quand les éclats d’un drone iranien ont frappé le toit de l’appartement familial, au deuxième étage, la fillette dormait paisiblement, avec sa petite soeur, qui a été légèrement blessée, et sa mère, qui en est sortie indemne.

Les secours ont tenté de la réanimer dans l’ambulance puis à l’hôpital, mais elle a succombé à ses blessures.

"C’était un don de Dieu (…) et Dieu a voulu qu’elle retourne auprès de Lui, et nous louons Dieu pour Sa décision", dit son père.

Huit des 13 personnes tuées dans le Golfe depuis le début de la guerre opposant Israël et les Etats-Unis à l'Iran se trouvaient au Koweït.

La plupart étaient des militaires américains et koweïtiens, mais le bilan inclut aussi deux civils, dont la jeune Elena.

Les États-Unis maintiennent une importante présence militaire au Koweït depuis que Washington est venu au secours de l’émirat après l’invasion irakienne de 1990.

L'oncle de la petite fille, Mohamed Hussein Abdoullah, confie que la famille, encore sous le choc, "n'a pas encore trouvé la force d’annoncer la nouvelle à sa petite soeur".

Le choc est immense (…) Sa mère et les autres enfants de la famille pleurent sans arrêt", témoigne-t-il.

Proche orient
Guerre en Iran
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président du Rassemblement national Jordan Bardella, à gauche, avec à sa droite le candidat RN à la mairie de Marseille Franck Allisio, le 6 mars 2025, à Marseille ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Municipales: Bardella en soutien aux candidats RN à Marseille et à Menton
    information fournie par AFP 06.03.2026 21:06 

    Les leaders du Rassemblement national ont labouré vendredi le sud de la France, en particulier Marseille, deuxième ville de France qu'ils espèrent conquérir, et les Alpes-Maritimes, où l'alliance avec Eric Ciotti "illustre la recomposition de la vie politique française". ... Lire la suite

  • Une alerte émise par le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis, avertissant les habitants de Dubaï et d'Abou Dhabi d'une possible frappe de missile iranienne, s'affiche sur un téléphone portable peu avant l'interception d'un missile à Dubaï, le 5 mars 2026 ( AFP / FADEL SENNA )
    "On devient fous": à Dubaï, l'angoisse de touristes français en déroute
    information fournie par AFP 06.03.2026 20:38 

    Ils étaient venus passer quelques jours "au soleil et en sécurité" mais se retrouvent coincés dans un palace de Dubaï sans vol retour: comme de nombreux touristes, Orazio et son épouse Linda, des Français de Cambrai (Nord), commencent à angoisser. Orazio et Linda ... Lire la suite

  • De la fumée et des flammes au-dessus du site de frappes aériennes sur un quartier du centre de Téhéran, le 6 mars 2026 en Iran ( AFP / ATTA KENARE )
    Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
    information fournie par AFP 06.03.2026 20:35 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, qui est entrée vendredi dans son septième jour: - Israël dit être "en train de broyer le régime" iranien "Nous sommes en train de broyer le régime terroriste iranien et nous saisirons chaque occasion ... Lire la suite

  • La scène de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Milan Cortina, le 6 mars 2026 dans les arènes de Vérone (Italie) ( AFP / Stefano RELLANDINI )
    Avec la Russie mais sans Iranien, Milan Cortina lance ses Jeux paralympiques
    information fournie par AFP 06.03.2026 20:32 

    Dans un contexte pesant marqué par le boycott de la cérémonie d'ouverture par sept pays opposés au retour des Russes et par la guerre au Moyen-Orient, les Jeux paralympiques d'hiver de Milan Cortina s'ouvrent vendredi en Italie, où le sportif espère reprendre ses ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank