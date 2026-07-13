Les actions chutent alors que le conflit dans le Golfe fait flamber les cours du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le prix du pétrole grimpe alors que les États-Unis et l'Iran s'échangent des attaques dans le Golfe

* Les contrats à terme sur le S&P 500 reculent, tandis que le Nikkei et le KOSPI poursuivent leur baisse

* Le dollar progresse légèrement alors que les marchés réduisent les probabilités d'une hausse des taux de la Fed

* Le président de la Fed doit témoigner cette semaine, l'IPC américain est au centre de l'attention

(Ajout de TSMC, mise à jour des cours) par Wayne Cole

Les marchés boursiers asiatiques ont chuté lundi alors que les combats s'intensifiaient dans le Golfe et que l'Iran affirmait avoir fermé le détroit stratégique d'Ormuz , provoquant une flambée des cours du pétrole et ravivant les risques d'inflation à l'échelle mondiale.

Le dollar s’est apprécié parallèlement aux rendements obligataires, les investisseurs ayant accru les probabilités d’une hausse des taux d’intérêt de la part de la Réserve fédérale , à la veille de la première comparution du président Kevin Warsh devant le Congrès dans le cadre de ses nouvelles fonctions.

Les chiffres de l’inflation pour le mois de juin, qui seront publiés mardi, pourraient indiquer un léger ralentissement du taux global de 4,2% en raison de la baisse des prix de l’essence, même si cette tendance devrait en partie s’inverser maintenant que le prix du pétrole repart à la hausse.

Le Brent LCOc1 a grimpé de 4,3% pour atteindre 79,31 dollars le baril, après avoir touché récemment un plus bas à 70,14 dollars, tandis que le brut américain CLc1 a progressé de 4,4% à 74,62 dollars le baril. O/R

Des responsables américains ont indiqué qu’une vingtaine de navires avaient été escortés à travers le détroit au cours des dernières 24 heures, bien que les sites de suivi des navires aient fait état d’un trafic très limité.

Pour les investisseurs en actions, beaucoup dépend désormais de la saison des résultats qui s'annonce, où les attentes sont très élevées en matière de bénéfices liés à l'IA. Les grandes banques ouvrent le bal mardi, tandis que Netflix NFLX.O et General Electric GE.N sont également au programme.

“Le secteur technologique continue d’afficher d’excellents résultats dans nos modèles, soutenu par une croissance et une dynamique des bénéfices exceptionnelles ainsi que par des valorisations attractives”, ont écrit les analystes de Citi dans une note.

“Même si la volatilité liée à l’IA pourrait rester élevée au cours du prochain trimestre, nous maintenons notre position “surpondérée” sur le secteur informatique mondial et américain”, ont-ils ajouté. “Nous associons ces expositions à la croissance à des surpondérations dans des régions et secteurs cycliques, notamment le Japon, la finance et les matériaux.”

Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont reculé de 0,6%, tandis que ceux sur le Nasdaq NQc1 ont perdu 1,3%. En Europe, les contrats à terme sur l’EUROSTOXX 50 STXEc1 ont baissé de 0,9%, tandis que ceux sur le DAX FDXc1 ont reculé de 1,0% et ceux sur le FTSE FFIc1 ont fléchi de 0,3%.

Au Japon, le Nikkei .N225 a reculé de 2,2%, après avoir perdu 1,7% la semaine dernière, tandis que l'indice MSCI, qui regroupe l'ensemble des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS , a chuté de 1,8%.

LA BULLE DES SEMI-CONDUCTEURS À L'ÉPREUVE

En Corée du Sud .KS11 , le KOSPI, autrefois en pleine effervescence, a chuté de 7,6%, après avoir déjà perdu près de 8% la semaine dernière, les paris à effet de levier sur les actions des semi-conducteurs étant mis sous pression. Ce marché s’est imposé comme un baromètre mondial clé du sentiment dans le secteur des semi-conducteurs et de nouvelles baisses pourraient avoir des répercussions plus larges.

Les actions du fabricant sud-coréen de puces SK Hynix

000660.KS , cotées aux États-Unis, ont bondi de près de 14% lors de leur entrée au Nasdaq vendredi. La nouvelle selon laquelle Apple AAPL.O avait poursuivi OpenAI et deux de ses anciens employés pour vol de secrets commerciaux a été annoncée après la clôture des marchés.

Le géant des puces électroniques Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 2330.TW publiera ses résultats jeudi et devrait afficher un nouveau bénéfice record.

Les analystes de BofA ont averti que le boom des dépenses d’investissement dans l’IA érodait la génération de trésorerie, les hyperscalers ayant dépensé 234 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars cette année et les flux de trésorerie disponibles prévisionnels devant devenir négatifs pour la première fois depuis au moins 2007.

“Dans ce contexte, de nombreux secteurs négligés offrent une valeur nettement supérieure”, ont-ils indiqué dans une note.

La flambée des cours du pétrole a propulsé les rendements des bons du Trésor à 2 ans US2YT=RR à leur plus haut niveau depuis début 2025, à 4,2393%, tandis que les contrats à terme sur les fonds fédéraux 0#FF: ont reculé de 2 ticks, ce qui implique un resserrement monétaire de 39 points de base d’ici la fin de l’année. 0#USDIRPR

Cela a permis à l’indice du dollar =USD de se maintenir à 101,13. L’euro a légèrement reculé à 1,1394 $ EUR=EBS , l’Europe étant bien plus dépendante du pétrole étranger que les États-Unis.

Le dollar a gagné 0,2% face au yen, à 161,97 JPY=EBS , regagnant ainsi une partie du terrain perdu vendredi lorsque la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama , a évoqué l’idée d’encourager le Fonds de pension public (GPIF), doté de 1 800 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, ainsi que d’autres organismes de retraite, à rapatrier une partie de leurs capitaux.

“Le GPIF répartit actuellement ses investissements à parts égales entre le marché national et les marchés étrangers, et un retour ne serait-ce qu’à la norme d’avant la pandémie, plus proche de 60/40, s’accompagnerait d’un important afflux d’achats de yen”, a déclaré Taylor Nugent, économiste senior chez NAB.

“Il convient toutefois de noter que, même si les répartitions peuvent théoriquement être revues à tout moment, elles évoluent généralement lentement, et que le plan d’investissement pour l’exercice fiscal 2026 est déjà en place.”

La livre sterling a reculé de 0,2% à 1,3383 dollar GBP= à l’approche d’une semaine décisive pour la politique britannique, Andy Burnham devant être officiellement désigné vendredi à la tête du Parti travailliste, puis nommé Premier ministre le 20 juillet.

Sur les marchés des matières premières, la hausse des rendements a pesé sur l’or, qui ne rapporte pas d’intérêts, et qui a reculé de 1,5% à environ 4 060 dollars l’once XAU= .

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