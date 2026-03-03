 Aller au contenu principal
Les actions chutent alors que le conflit au Moyen-Orient alimente les craintes d'inflation
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 01:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions se sont stabilisées à Wall Street lundi après une séance agitée

* Les prix du pétrole restent élevés alors que l'Iran promet de fermer le détroit d'Ormuz

* Les actions coréennes mènent les baisses de l'indice de référence régional alors que le Kospi chute de 2,5%

par Gregor Stuart Hunter

Les actions ont repris leur chute et le dollar s'est renforcé dans les premiers échanges asiatiques mardi, les investisseurs considérant les implications des frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, sur les prix de l'énergie et l'économie mondiale.

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon

.MIAPJ0000PUS a chuté de 1% pour prolonger les pertes pour un deuxième jour, mené par une chute de 2,5% des actions coréennes, tandis que le Nikkei 225 .N225 de Tokyo a chuté de 0,8%. Les contrats à terme du S&P 500 e-mini EScv1 étaient en baisse de 0,2%.

"L'incertitude sur la politique économique était déjà élevée et maintenant avec le conflit iranien, le risque géopolitique devrait également augmenter", a déclaré Rupal Agarwal, stratège asiatique chez Bernstein à Singapour. "La dernière fois que les deux ont atteint des sommets, c'était en 2022, lors du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ce qui n'a pas été favorable aux marchés asiatiques."

Les actions à Wall Street se sont stabilisées après une session volatile lundi qui a vu le S&P 500 .SPX se redresser après une chute précoce pour clôturer à plat et le Nasdaq Composite .IXIC grimper de 0,4 %, les investisseurs ayant acheté la baisse des marchés après que le conflit au Moyen-Orient a débordé sur le Liban.

Les hostilités n'étant pas près de s'arrêter, un responsable des Gardiens de la révolution iraniens a déclaré lundi que le détroit d'Ormuz était fermé au trafic maritime et que le pays tirerait sur tout navire tentant de le traverser.

Les prix du pétrole et du gaz ont bondi lundi , les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ayant bondi de 13 % à 82,37 dollars le baril, leur plus haut niveau depuis janvier 2025, avant de s'établir en hausse de 7,1 % à 78,07 dollars le baril. Sur les marchés du gaz naturel, les prix de référence du GNL européen TFMBMc1 et asiatique ont bondi d'environ 40 % lundi.

La flambée des prix de l'énergie complique les efforts de la Réserve fédérale pour maintenir l'inflation sous contrôle, les décideurs politiques montrant déjà des signes de division autour de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'économie américaine.

Les données ISM sur l'industrie manufacturière publiées lundi ont montré que l'activité a augmenté régulièrement en février, mais un indicateur des prix à la sortie de l'usine a atteint son plus haut niveau depuis près de trois ans et demi en raison des tarifs douaniers, soulignant les risques d'inflation avant même que l'attaque menée par les États-Unis contre l'Iran ne fasse grimper les prix du pétrole en flèche.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient une probabilité implicite de 97,5 % que la banque centrale américaine maintienne sa position lors de sa prochaine réunion de deux jours, le 18 mars, selon l'outil FedWatch du CME Group. Les probabilités d'un maintien en juin, auparavant inférieures à 50 %, ont légèrement augmenté lundi et sont maintenant légèrement supérieures à celles d'une pièce de monnaie.

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six grandes devises, s'est maintenu près d'un plus haut de six semaines à 98,494, alors que les frappes en Iran ébranlent les nerfs du marché et que la monnaie retrouve un peu de son attrait en tant que valeur refuge. Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans a baissé de 1,9 point de base à 4,0288%.

L'or XAU= a légèrement augmenté de 0,2% à 5 336,99 dollars. Le bitcoin BTC= a légèrement baissé de 0,1 % à 69 348,85 $, tandis que l'éther ETH= était en hausse de 0,3 % à 2 050,50 $.

