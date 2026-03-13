Les actions chutent alors que la guerre en Iran maintient le pétrole à 100 dollars et modifie les perspectives de taux d'intérêt

* Les actions européennes s'apprêtent à connaître leur plus forte baisse en deux semaines depuis un an

* Les contrats à terme américains laissent présager des baisses modérées après les fortes chutes de la session précédente

* Les investisseurs se concentrent sur les prix du pétrole et les risques d'inflation

* Les traders réduisent rapidement les paris de baisse des taux de la Fed pour l'année

* Le dollar résiste, poussant le yen à ses plus bas niveaux depuis 20 mois

(Actualisation et mise à jour des prix à l'ouverture des marchés européens, ajout de citations d'investisseurs) par Lucy Raitano et Ankur Banerjee

Les actions européennes ont chuté vendredi , les investisseurs étant confrontés à l'incertitude quant à la durée de la guerre enIran, qui a perturbé l'approvisionnement mondial en énergie etsuscité des craintes d'inflation qui ont bouleversé les perspectives en matière de taux d'intérêt.

Le prix du pétrole, qui a bondi de 40 % depuis le début de la guerre, est resté juste au-dessus de 100 dollars le baril , son niveau le plus élevé depuis la mi-2022. Les prix ont quelque peu baissé vendredi après que les États-Unis ont délivré une licence de 30 jours aux pays désireux d'acheter du pétrole et des produits pétroliers russes sanctionnés et bloqués en mer.

L'indice européen STOXX 600 .STOXX a baissé de 0,6% dans les premiers échanges, ce qui place l'indice sur la voie d'une baisse de 6,1% en mars jusqu'à présent - sa plus forte baisse en deux semaines depuis un an.

Les contrats à terme américains ont été modérés, le S&P 500 e-minis EScv1 perdant 0,1 % après les fortes baisses de jeudi qui ont vu le S&P 500 .SPX clôturer en baisse de 1,5 %.

Entre-temps, le dollar américain est devenu la valeur refuge par excellence pendant la crise, mettant la plupart des autres devises sous pression. Le dollar s'apprêtait à enregistrer une deuxième semaine consécutive de hausse et a gagné 2,5 % depuis que la guerre a éclaté à la fin du mois de février.

Wolf von Rotberg, stratège en actions à la Banque J. Safra Sarasin à Zurich, a déclaré qu'il y avait un sentiment d'urgence sur les marchés quant à la durée du conflit.

"Si nous ne faisons aucun progrès et que nous restons dans un statu quo pendant une période prolongée..., cela signifierait évidemment que les prix du pétrole resteraient élevés plus longtemps et que l'impact sur l'économie et l'inflation serait plus prononcé", a-t-il déclaré.

LE PRIX DU PÉTROLE, MOTEUR DU MARCHÉ

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1 étaient en hausse de 0,8 % à 100,30 dollars le baril, tandis que le pétrole brut West Texas Intermediate CLc1 était à 95,98 dollars le baril. Les deux ont oscillé autour de 60 dollars au début de l'année 2026.

Les traders tentent de prédire combien de temps durera la perturbation de l'approvisionnement en pétrole, en se basant sur les dernières nouvelles concernant la guerre.

"Les gros titres arrivent sur le marché comme l'eau d'une lance à incendie, ce qui a un impact sur le prix du pétrole et, par conséquent, sur les marchés financiers", a déclaré Mitch Reznick, chef de groupe pour les titres à revenu fixe chez Federated Hermes.

Alors que l'Iran multiplie les attaques au Moyen-Orient et que son nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, s'est engagé à maintenir fermé le détroit d'Ormuz, les investisseurs s'attendent à un conflit prolongé et à une hausse des prix du pétrole.

Le spectre d'une hausse de l'inflation a conduit les marchés à revoir rapidement leurs attentes à l'égard des banques centrales cette année, les opérateurs ne prévoyant plus qu'un assouplissement de 20 points de base de la part de la Réserve fédérale, contre 50 points de base de réduction prévus le mois dernier.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans, qui évoluent généralement en fonction des attentes de la Fed en matière de taux d'intérêt, ont atteint jeudi leur plus haut niveau depuis six mois.

"La possibilité d'une hausse des prix du pétrole restant élevée, les investisseurs doivent se préparer à une volatilité continue et potentiellement à une nouvelle baisse à court terme", a déclaré Vasu Menon, directeur général de la stratégie d'investissement chez OCBC à Singapour.

CHANGEMENT DES PERSPECTIVES EN MATIÈRE DE TAUX D'INTÉRÊT

Jose Torres, économiste principal chez Interactive Brokers, a déclaré que l'impact de la hausse des prix du pétrole sur les marges des entreprises, les attentes en matière d'inflation, les perspectives de réduction des taux et les rendements suscite la volatilité, laissant les participants avec peu d'endroits où se cacher.

"En effet, l'affaiblissement de l'optimisme concernant les réductions de taux de la Fed dans un contexte de pressions accrues sur les coûts pèse sur les valeurs refuges traditionnelles telles que l'argent, l'or et les emprunts d'État."

Le rendement des obligations à deux ans US2YT=RR a baissé de 2 points de base à 3,74% après avoir atteint jeudi son plus haut niveau depuis le 22 août. Le rendement a gagné environ 35 points de base au cours des deux semaines qui ont suivi le début de la guerre.

L'attention des investisseurs se portera sur une série de réunions politiques la semaine prochaine avec la Fed, la Banque du Japon, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre, qui devraient toutes se réunir et dont la plupart devraient maintenir les taux inchangés. La Banque de réserve d'Australie devrait augmenter ses taux la semaine prochaine.

Le yen JPY= a atteint son niveau le plus faible depuis juillet 2024 à 159,69 pour un dollar américain vendredi, le Japon ayant averti qu'il était prêt à prendre des mesures pour se protéger contre les baisses du yen. Il était en dernier lieu à 159,41. FRX/

Les analystes ont déclaré que la barre d'intervention est plus haute cette fois-ci, car toute intervention maintenant pourrait s'avérer futile face à l'achat incessant de dollars.

Sur le marché des changes, l'euro EUR= a baissé de 0,5 % à 1,14575$, en route vers une baisse hebdomadaire de près de 1,4 %. L'indice du dollar =USD était à 100,1, prévu pour une progression hebdomadaire d'environ 1%.

L'or XAU= était en hausse de 0,2% à 5088,4 dollars l'once vendredi, mais devrait baisser de 1% sur la semaine. GOL/