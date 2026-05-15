Les actions chinoises reculent, le sommet Trump-Xi n'ayant guère suscité l'enthousiasme des investisseurs

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* Pour l'instant, les marchés restent de marbre face aux accords conclus lors du sommet Xi-Trump

* La prolongation de la trêve commerciale n'est pas encore décidée, selon un responsable américain

* Les actions du secteur aérien chinois chutent après l'accord avec Boeing

* Les actions du secteur des semi-conducteurs bondissent de 4 % suite aux commentaires de SMIC sur ses clients étrangers

(Le point après le départ de Trump de Pékin) par Summer Zhen et Ankur Banerjee

Les actions chinoises ont chuté vendredi dans un contexte de correction généralisée des marchés, le sommet de deux jours entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping n'ayant débouché que sur peu d'accords entre les deux premières économies mondiales susceptibles d'enthousiasmer les investisseurs.

L'indice chinois des valeurs vedettes CSI300 .CSI300 et l'indice composite de Shanghai .SSEC ont chuté de plus de 1 % alors qu'un climat d'aversion au risque s'installait sur les marchés mondiaux. Les deux indices ont oscillé entre gains et pertes tout au long de la séance matinale, mais sont restés proches de leurs récents sommets.

L'indice de référence de Hong Kong, le Hang Seng .HSI , a chutéd'environ 2 %, suivant la tendance des marchés mondiaux, alors que l'euphorie des investisseurs pour les valeurs technologiques a cédé la place à des craintes inflationnistes, dans un contexte de paris croissants sur des hausses de taux aux États-Unis cette année. MKTS/GLOB

Trump et Xi ont conclu vendredi leur sommet de deux jours, qui comprenait des discussions sur le commerce, l'Iran et Taïwan.

« Je pense que nous envisagions cette réunion avec optimisme et que nous nous attendions peut-être à moitié à ce qu’un accord commercial majeur soit proposé ou annoncé, et de ce point de vue, elle a été décevante », a déclaré Nick Twidale, analyste en chef des marchés chez ATFX Global.

Il n'était pas encore décidé si la trêve commerciale d'octobre serait prolongée après son expiration plus tard cette année, a déclaré vendredi le représentant américain au commerce Jamieson Greer à Bloomberg TV, mais il a ajouté que des accords avaient été conclus concernant les achats chinois de produits agricoles et de bœuf .

L'attention des investisseurs se portera sur l'annonce éventuelle d'accords détaillés maintenant que le sommet est terminé.

« Ce sommet n’était pas une réunion visant à redémarrer complètement les relations entreles États-Unis et la Chine», a déclaré Cliff Zhao, économiste en chef chez CCB International.

Il s'agissait davantage de promouvoir une communication de haut niveau, de réduire l'incertitude à court terme et de définir des limites plus claires pour la concurrence, a ajouté M. Zhao.

UNE GÉOPOLITIQUE DÉLICATE

Les investisseurs se concentrent sur des questions géopolitiques telles que l’Iran et Taïwan, mais il est difficile de réaliser des progrès substantiels, a déclaré Lynn Song, économiste en chef pour la Grande Chine chez ING.

« Les actes parleront plus fort que les mots, et si nous constatons des progrès dans les négociations sur l’Iran ou des changements de position concernant les ventes d’armes américaines à Taïwan, cela pourrait indiquer que des progrès ont été réalisés lors de ce sommet », a déclaré Mme Song.

Trump a déclaré à Fox News Channel que la Chine avait accepté d’acheter 200 Boeing BA.N , un nombre bien inférieur aux prévisions des analystes. Cela a fait baisser le cours de l’action Boeing et les valeurs aéronautiques chinoises

.CSI930741 ont chuté de plus de 2 %.

Les actions du secteur des puces électroniques .CSI931743 , quant à elles, ont bondi de 4 % après que la société chinoise SMIC a déclaré que ses clients étrangers réorientaient leurs commandes vers la Chine. Les actions du fabricant d’équipements pour puces électroniques Advanced Micro-Fabrication Equipment 688012.SS (AMEC) ont grimpé de 10 % grâce à ses solides prévisions de commandes.

Les données ont montré que les nouveaux prêts en yuan chinois ont reculé en avril pour la première fois en neuf mois, manquant largement les prévisions, les facteurs saisonniers et la faible demande de crédit des ménages ayant pesé sur l'activité de prêt dans la deuxième économie mondiale.

Sur le marché des devises, le yuan CNY=CFXS est resté proche du plus haut niveau atteint depuis trois ans face au dollar, atteint jeudi.

Le yuan a légèrement reculé après que la Banque populaire de Chine a fixé le taux central CNY=PBOC à 6,8415 pour un dollar, soit 439 pips de moins que l'estimation de Reuters.

« Le yuan ne devrait pas être trop affecté par le sommet, et il ne devrait pas non plus faire l'objet de discussions étant donné que le CNY suit une trajectoire d'appréciation », a déclaré Mme Song d'ING.