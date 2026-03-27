Les actions britanniques se dirigent vers une quatrième baisse hebdomadaire sur fond d'inquiétudes persistantes concernant le Moyen-Orient

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Les principaux indices boursiers britanniques étaient en passe de connaître une quatrième semaine consécutive de pertes vendredi, les investisseurs restant sur leurs gardes en raison de l'incertitude entourant le conflit au Moyen-Orient et des craintes d'une flambée de l'inflation.

Le président américain Donald Trump a annoncé une nouvelle prolongation de son délai pour que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz sous peine de voir ses installations énergétiques détruites, après que Téhéran a rejeté la proposition en 15 points de Washington pour mettre fin à la guerre.

L'indice FTSE 100 .FTSE a baissé de 0,7% à 1125 GMT, tandis que l'indice FTSE 250 .FTMC a baissé de 1,2%. Les deux indices se dirigeaient également vers des pertes mensuelles importantes.

* La plupart des sous-secteurs ont évolué dans le rouge, à l'exception du secteur de la santé .FTNMX201030 , qui a progressé de 1,6%, alors que les résultats positifs des essais cliniques pour le traitement respiratoire expérimental d'AstraZeneca AZN.L ont fait grimper les actions du fabricant de médicaments de 2,9%.

* Lloyds Banking group LLOY.L a chuté de 1,9% après que la commission du Trésor britannique ait déclaré qu'un problème informatique survenu au début du mois avait exposé les données personnelles de près d'un demi-million de clients de la banque .

* Metlen MTLN.L a chuté de 6% et se retrouve en bas de l'indice de référence après que le groupe énergétique grec ait reporté ses résultats pour l'exercice 25.

* Les données officielles ont montré que les ventes au détail ont chuté en février après avoir enregistré la plus forte croissance en un an et demi en janvier, et le mois de marsdevrait être sous pression car la hausse des prix du pétrole due à la guerre pèse sur le revenu disponible des ménages.

* Parallèlement, le moral des consommateurs britanniques est tombé en mars à son niveau le plus bas depuis près d'un an, selon une enquête mensuelle très surveillée, les inquiétudes concernant les retombées économiques de la guerre en Iran et la perspective d'une forte hausse des prix ayant maintenu les ménages sur le qui-vive.