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Les actions britanniques reculent légèrement alors que les investisseurs évaluent l'inflation avant la décision de la Banque d'Angleterre
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 11:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pour consulter le blog en direct de Reuters consacré aux marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre d'actualités)

* Le FTSE recule de 0,1 %, le FTMC de 0,4 %

* L'IPC britannique se maintient à 2,8 % en mai, son plus bas niveau depuis 13 mois

* La Banque d'Angleterre devrait maintenir ses taux d'intérêt à 3,75 % jeudi

17 juin - Les actions britanniques ont légèrement reculé mercredi, sous le poids des titres des biens de consommation courante et du secteur de l'énergie, alors que les investisseurs évaluaient une inflation stable à la veille de la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt.

L’indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a reculé de 0,14 % à 10.479,77 points à 09h36 GMT, tandis que l’indice FTSE 250 des valeurs de taille moyenne .FTMC a glissé de 0,4 %.

* L’inflation britannique s’est maintenue de manière inattendue à 2,8 % en mai, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 3 %, ce qui a incité les traders à revoir légèrement à la baisse leurs prévisions concernant une hausse des taux d’intérêt plus tard dans l’année.

* “Pour l’investisseur, c’est un dilemme: une bonne nouvelle pour la résilience de l’économie est une mauvaise nouvelle, car elle justifie une hausse des taux”, a déclaré Nick Saunders, directeur général de la plateforme d’investissement en ligne Webull UK.

* Les actions des biens de consommation courante ont reculé, British American Tobacco

BATS.L enregistrant une baisse de 1,7 %.

* Les actions des services aux collectivités .FTUB6510 ont enregistré la plus forte baisse parmi les secteurs, reculant de 1,1 %.

* Les cours du pétrole sont restés stables, s'échangeant sous la barre des 80 dollars le baril. Les géants pétroliers BP BP.L et Shell SHEL L> ont chacun reculé de 0,7 %.

* Parmi les grandes banques, Barclays BARC.L a progressé de 2 % après que BofA Global Research a relevé son objectif de cours, tandis que son concurrent Standard Chartered STAN.L a gagné 1,3 %.

* Les prix de l'immobilier britannique ont augmenté au cours de l'année jusqu'en avril, selon des données publiées mercredi, ce qui a fait grimper les actions des promoteurs immobiliers .FTNMX402020 de 1,5 %.

* HAYS.L Hays a progressé de 1,5 % après que le cabinet de recrutement a cédé ses activités dans six pays européens.

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