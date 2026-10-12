Les actions britanniques progressent grâce à la bonne tenue du secteur bancaire

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12 octobre - L'indice britannique FTSE 100 a légèrement progressé jeudi, soutenu par les valeurs financières, dans l'attente des données clés sur l'inflation aux États-Unis et du PIB britannique attendues cette semaine, qui pourraient apporter un nouvel éclairage sur les perspectives économiques.

L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a progressé de 0,58% à 10.614,30 points à 10 h 44 GMT, tandis que l'indice FTSE 250 des valeurs de moyenne capitalisation .FTMC a gagné 0,21%.

* Les cours du pétrole LCOc1 ont reculé de 0,7% à 104,50 dollars le baril; le président américain Donald Trump a déclaré que la Russie et l’Ukraine avaient convenu de mettre fin à leurs attaques respectives contre leurs installations énergétiques

O/R

* Le géant financier HSBC Holdings HSBA.L passe d'un système de salaires fixes à un système de primes liées à la performance, selon Bloomberg

* Les valeurs financières .FTNMX301010 figurent parmi les plus fortes hausses: HSBC Holdings HSBA.L , Standard Life

SDLF.L , Lloyds Banking Group LLOY.l , Barclays BARC.L , NatWest NWG.L et Standard Chartered STAN.L progressent de 1,2% à 1,9%

* Limitant ces hausses, le groupe organisateur de salons Informa INF.L recule de 3%, tandis que l’opérateur de télécommunications Vodafone VOD.L cède 1,4%

* L'action du cabinet de recrutement Hays HAYS.L recule de 6,7% pour atteindre son plus bas niveau depuis le 6 août, après une 14e baisse consécutive de ses commissions nettes

* BP BP.L prévoit de reprendre la production sur ses plateformes Na Kika et Thunder Horse dans le golfe du Mexique, trois jours après l’avoir suspendue en raison de l’ouragan Isaias

* Le titre de la société de conseil et d’analyse de données GlobalData DATA.L progresse de 3,9% après que le Times a rapporté que son fondateur et directeur général, Mike Danson, envisageait de céder ses divisions principales

* Les investisseurs se sont tournés vers les données sur l’inflation américaine attendues plus tard dans la semaine, qui pourraient donner des indications sur l’orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale

* Les acteurs du marché attendaient également les estimations du PIB britannique pour le mois d’août, attendues plus tard dans la journée de jeudi, afin d’obtenir de nouveaux indices sur la santé de l’économie

* L'attention s'est également portée sur le discours de Sarah Breeden, vice-gouverneure de la Banque d'Angleterre, dans l'espoir d'obtenir des indications sur la trajectoire des taux d'intérêt