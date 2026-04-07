Les actions britanniques grimpent grâce au pétrole et aux produits de première nécessité, à l'approche de la date butoir fixée par Trump pour l'Iran

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Les actions britanniques ont progressé mardi après le long week-end, stimulées par les valeurs énergétiques et de consommation de base avant la date limite fixée par le président américain Donald Trump à l'Iran pour ouvrir le détroit d'Ormuz.

L'Iran n'a montré aucun signe d'accepter la demande de M. Trump d'ouvrir le détroit avant la fin de la journée de mardi ou de subir des attaques massives sur ses infrastructures civiles, ce qui constituerait la plus grande escalade de la guerre à ce jour.

L'indice FTSE 100 .FTSE a augmenté de 0,1% à 10.444,1 points à 1042 GMT, tandis que l'indice FTSE 250 .FTMC a grimpé de 0,8%.

* M. Trump a donné à l'Iran jusqu'à 20 heures à Washington (minuit GMT et 3h30 à Téhéran) pour mettre fin à son blocus du pétrole du Golfe.

* Les échanges au Royaume-Uni reprennent mardi après un long week-end de pause, les marchés étant fermés pour les vacances du vendredi saint et du lundi de Pâques.

* L'indice des valeurs vedettes devrait connaître sa cinquième journée consécutive de hausse, atteignant brièvement son niveau le plus élevé depuis plus d'un mois.

* Les actions des médias .FTNMX403010 ont été parmi les plus fortes hausses, avec un bond de 2,5%; les actions de la société de publicité WPP WPP.L ont grimpé de 7,4%.

* Les valeurs pétrolières et gazières .FTNMX601010 ont augmenté de 0,7%; les actions des géants BP BP.L et Shell

SHEL.L ont progressé de 0,9% et 0,5%, respectivement.

* Les poids lourds de la consommation de base Unilever

ULVR.L et British American Tobacco BATS.L ont augmenté de 1% chacun. Tous deux ont été parmi les plus grands stimulants du FTSE 100.

* Le secteur de l'aérospatiale et de la défense

.FTNMX502010 est resté à la traîne, reculant de 1,8%; les actions de Rolls-Royce RR.L ont baissé de 2,4%.

* Sur le front des données, une enquête a montré que les entreprises du secteur britannique des services ont signalé la plus forte hausse des coûts en mars d'un mois sur l'autre depuis 2021.

* Une lecture de l'inflation américaine prévue plus tard cette semaine serait dans le collimateur des investisseurs pour plus d'indices sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.