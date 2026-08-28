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Les actions australiennes progressent, les bons résultats de Nvidia entraînant les valeurs technologiques à la hausse
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 09:10
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour à la clôture)

* L'ASX 200 progresse de 0,6%

* Les valeurs technologiques progressent de 2,3%

* Le NZ50 enregistre sa pire semaine depuis trois mois

par Keshav SinghChundawat

Les actions australiennes ont progressé vendredi, portées par la hausse des titres miniers et technologiques après que les solides résultats du géant américain des puces électroniques Nvidia ont mis en évidence l'essor des dépenses dans l'intelligence artificielle et stimulé le moral des marchés, faisant oublier les craintes de hausse des taux d'intérêt.

L'indice de référence S&P/ASX 200 .AXJO a progressé de 0,6% pour atteindre 9 092,30 points. Il a légèrement progressé de 0,4% au cours de la semaine.

Les valeurs technologiques .AXIJ ont progressé de 2,3%, enregistrant leur meilleure séance depuis le 20 août, les solides perspectives de croissance du chiffre d’affaires de Nvidia ayant alimenté les hausses sur le Nasdaq .N .

Les principaux titres du secteur, WiseTech Global WTC.AX , Technology One TNE.AX et Xero XRO.AX , ont gagné entre 2,7% et 4,8%, figurant parmi les plus fortes hausses de l’indice de référence.

Le secteur a été malmené pendant la majeure partie de l’année, et les solides performances des géants américains de la technologie tels que Nvidia et Salesforce apaisent quelque peu les craintes des investisseurs selon lesquelles le secteur des logiciels serait menacé à terme par les répercussions de l’IA, a déclaré Luke Winchester, gestionnaire de portefeuille chez Merewether Capital.

Les investisseurs ont fait abstraction des anticipations accrues d’une hausse des taux lors de la réunion de septembre de la Banque centrale australienne, après que les données ont révélé une inflation mensuelle plus forte que prévu.

Les swaps laissent désormais entrevoir plus de 50% de probabilité d’une décision restrictive de la banque centrale en septembre, contre 16% avant la publication des données.

0#AUDIRPR

Les poids lourds du secteur minier .AXMM ont progressé de 1,1%, soutenus par la hausse des cours des matières premières. Le plus grand groupe minier coté au monde, BHP BHP.AX , a gagné 1,4%, tandis que South32 S32.AX a légèrement progressé de 0,8%. MET/L

Contribuant aux gains du secteur, les valeurs aurifères

.AXGD ont progressé de 0,9%. Elles ont enregistré une hausse de 2,2% sur la semaine, leur sixième semaine consécutive de hausse.

Le secteur financier .AXFJ a progressé de 0,8%, les quatre grandes banques affichant toutes des hausses comprises entre 0,7% et 1,5%. Le secteur a toutefois enregistré sa troisième semaine consécutive de baisses.

À contre-courant de la tendance, les titres immobiliers

.AXRE et ceux des services publics .AXUJ ont reculé respectivement de 0,9% et 0,1%.

Du côté des résultats, l’action de Virgin Australia VGN.AX a chuté de 1,4%, bien que la compagnie ait publié des résultats annuels supérieurs aux attentes. La compagnie aérienne a indiqué qu’elle prévoyait de réduire sa capacité sur le marché intérieur de 3% au premier semestre.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 .NZ50 a clôturé en baisse de 0,8% à 13 768,18 points, son plus bas niveau depuis le 18 août. Il a perdu 1,5% au cours de la semaine, sa plus forte baisse depuis la mi-mai.

Valeurs associées

BHP GRP
41,695 EUR Tradegate +0,62%
NVIDIA
227,9800 USD NASDAQ +8,74%
XERO
59,2000 USD OTCBB -4,75%
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