Les actions australiennes progressent grâce à une hausse généralisée ; le report de l'introduction en bourse de Firmus stimule les valeurs technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour à la clôture)

* Firmus, soutenue par NVIDIA, abandonne son projet d'introduction en bourse de 5 milliards de dollars

* Les valeurs technologiques enregistrent leur plus forte hausse de la semaine

* L'indice de référence enregistre deux semaines consécutives de hausse

par Jasmeen Ara Islam Shaikh

Les actions australiennes ont grimpé vendredi, les chasseurs de bonnes affaires s'étant rués sur les titres après le récent recul de l'indice de référence, tandis que la décision de Firmus de reporter son introduction en bourse de 5 milliards de dollars a entraîné un afflux de capitaux vers les valeurs locales du secteur des logiciels.

L'indice de référence S&P/ASX 200 .AXJO a enregistré une hausse de 0,6%, clôturant à 8 716,6 points après avoir reculé lors des deux dernières séances. Sur la semaine, il a progressé de 0,4%, affichant ainsi une deuxième semaine consécutive de hausse.

Au niveau mondial, le moral des investisseurs s’est légèrement amélioré après que le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis suspendraient leurs attaques contre l’Iran jusqu’aux élections de mi-mandat de novembre.

Au niveau local, les marchés attendent avec impatience les chiffres de l’inflation nationale du trimestre de septembre, qui seront publiés plus tard ce mois-ci, avant les deux dernières réunions de politique monétaire de l’année de la Banque de réserve d’Australie, prévues en novembre et décembre.

Ce jour-là, les valeurs technologiques .AXIJ ont progressé jusqu’à 3,1%, après que Firmus, opérateur de centres de données soutenu par NVIDIA NVDA.O , a annulé son introduction en bourse en raison d’une demande mitigée. Maas Group MGH.AX , qui détient une participation de 3,2% dans Firmus, a chuté de 10,7% lors de la reprise de la cotation après avoir été suspendu plus tôt dans la journée.

Le retrait de l’introduction en bourse de Firmus a aidé le secteur technologique local en permettant aux gestionnaires de fonds de conserver leurs positions sur les titres cotés et en évitant aux fonds indiciels un rééquilibrage forcé, a déclaré David Tuckwell, directeur des investissements chez ETF Shares.

Les valorisations étant survendues après une longue vague de ventes, le secteur avance grâce à sa propre dynamique, mais la faible demande pour Firmus montre que les investisseurs privilégient les valeurs aux résultats éprouvés plutôt que de se détourner purement et simplement du secteur technologique, a-t-il ajouté.

WiseTech Global WTC.AX , Xero XRO.AX et Life360 360.AX ont progressé respectivement de 4,2%, 3 ,5 % et 4,1%.

Les sociétés minières aurifères .AXGD ont progressé de 1,9%, enregistrant leur plus forte hausse en plus de deux semaines, alors que les cours de l’or remontaient légèrement.

GOL/

L’indice minier global a reculé de 0,2%, pénalisé par la faiblesse des cours du minerai de fer et du cuivre IRONORE/

MET/L

Le secteur financier .AXFJ s'est remis des pertes enregistrées lors des deux séances précédentes, progressant de 0,5%.

Les valeurs énergétiques .AXEJ ont enregistré une légère hausse de 0,2%, marquant ainsi une quatrième séance consécutive de hausse, malgré la baisse des cours du pétrole en début de matinée. O/R

De l'autre côté de la mer de Tasman, l'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 .NZ50 a clôturé en hausse de 0,4% à 13 749,35 points.

|1|Pour plus d’informations sur les AGENDAS ET LES DONNÉES:

Agenda des résultats aux États-Unis RESF/US

La semaine à venir à Wall Street .N/O

Perspectives économiques mondiales pour la semaine à venir DATA/ ................................................................ Pour les dernières actualités de dernière minute sur tous les marchés NEWS1 |1|