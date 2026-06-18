Les actions australiennes mettent fin à quatre jours de hausse face aux craintes liées à la hausse des taux de la Fed ; les banques et les sociétés minières pèsent sur le marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour à la clôture)

* Les valeurs minières clôturent en baisse de plus de 1 %

* Morningstar abaisse ses prévisions de bénéfices pour les banques à l'horizon 2027

* Le PIB néo-zélandais du premier trimestre affiche une hausse de 0,8 % par rapport au trimestre précédent

par Aamir Khalid

Les actions australiennes ont mis fin jeudi à une série de quatre séances consécutives de hausse, après que le ton belliciste adopté par la Réserve fédérale américaine a alimenté les anticipations d'une hausse des taux et sapé l'appétit des investisseurs.

L'indice de référence S&P/ASX 200 .AXJO a clôturé en baisse de 0,6 % à 8.911,10 points.

Le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, a maintenu les taux inchangés mercredi, mais les nouvelles projections de la banque centrale ont montré que les responsables s'attendent à une hausse des coûts d'emprunt plus tard dans l'année, dans un contexte de craintes croissantes liées à l'inflation. Cette position fait écho à la prudence affichée par la Banque de réserve d'Australie, qui a maintenu ses taux cette semaine tout en laissant la porte ouverte à de nouvelles hausses.

“Les investisseurs ont réagi négativement à la position restrictive de la Fed… En Australie, les valeurs minières et financières ont pesé sur l’indice, ce qui témoigne d’une certaine prudence à court terme”, a déclaré Marc Jocum, stratège senior en produits et investissements chez Global X ETFs.

“La Fed a rappelé aux investisseurs que les baisses de taux sont loin d’être garanties… le marché s’adapte à un contexte où les banques centrales gardent un pied sur le frein plutôt que de se préparer à accélérer.”

Les valeurs minières et bancaires ont été à l’origine des baisses à Sydney jeudi.

Les valeurs minières .AXMM ont reculé de 1,4 %, pénalisées par la baisse des cours du minerai de fer. IRONORE/

Le géant du secteur, BHP Group BHP.AX , a reculé de 0,8 %, au lendemain d’un nouveau record historique.

Les banques .AXFJ ont perdu 0,5 % après que Morningstar a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2027 concernant les établissements de crédit australiens. La NAB

NAB.AX , première banque aux entreprises d’Australie, a reculé de 0,9 %.

Sur le plan international, le président américain Donald Trump a menacé de reprendre les attaques contre l’Iran si ce dernier ne respectait pas l’accord de cessez-le-feu provisoire signé, jetant ainsi le doute sur la pérennité de ce pacte.

“Cet accord permet de faire baisser la tension, mais n’élimine pas le risque d’embrasement, les marchés restant conscients que les négociations se poursuivent et que la menace d’une reprise du conflit n’a pas disparu”, a ajouté Jocum.

Les valeurs énergétiques .AXEJ ont reculé de 1,2 % après que les cours du pétrole ont chuté de plus d’un dollar le baril.

O/R

Les valeurs aurifères .AXGD ont reculé de 1,8 % et les valeurs technologiques .AXIJ ont baissé de 1,4 %.

En Nouvelle-Zélande, l’indice de référence S&P/NZX 50

.NZ50 a reculé de 0,2 % à 13.363,31 points. Les données officielles ont montré que l’économie néo-zélandaise s’était légèrement redressée au premier trimestre.