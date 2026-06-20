Mondial-2026: choc Allemagne-Côte d'Ivoire pour les 16es, les Pays-Bas sous pression

L'attaquant ivoirien Amad Diallo (à gauche), à Liverpool, le 31 mars 2026 et le milieu offensif Florian Wirtz (à droite), à Chicago, le 6 juin 2026 ( AFP / PETER POWELL )

Après les qualifications du Mexique et des Etats-Unis pour les 16es du Mondial-2026, la Côte d'Ivoire et l'Allemagne s'affrontent samedi dans le choc du groupe E pour eux aussi valider leur billet, tandis que les Pays-Bas sont sous pression avant d'affronter la Suède.

La Coupe du monde s'est dans le même temps achevée pour deux premières sélections: Haïti, sans surprise, et surtout une bien décevante Turquie, qui prennent tous deux la porte après deux défaites d'affilée, tandis que le Brésil et le Maroc ont eux fait un grand pas vers le deuxième tour.

. Choc Allemagne - Côte d'Ivoire

Tous deux victorieux pour leur entrée en lice, Allemands et Ivoiriens peuvent se qualifier pour les 16es de finale dès samedi et faire un pas important vers la première place du groupe en cas de succès dans le choc qui les oppose dans le groupe E à Toronto.

Après la démonstration contre le petit poucet Curaçao (7-1), l'Allemagne, qui reste sur deux échecs cuisants en 2018 et 2022 où elle n'était pas sortie des poules, va passer un test d'une autre envergure contre la Côte d'Ivoire et sa pépite Yan Diomandé, "rookie" de l'année en Bundesliga avec Leipzig.

Les Eléphants, qui avaient dominé l'Equateur (1-0) en ouverture, pourront bien compter sur leur attaquant Elye Wahi, dont la participation au match a été un temps compromise, en raison des incertitudes sur son visa.

Au coeur d'une enquête ouverte en France sur des paris sportifs suspects concernant un carton jaune qu'il a reçu lors de la dernière journée de Ligue 1, Wahi a finalement pu rentrer sur le territoire canadien, ne faisant pas à ce stade l'objet de poursuites.

. Les Oranje sous pression

Accrochés par le Japon (2-2) en toute fin de rencontre alors qu'ils menaient 1-0 puis 2-1, les Pays-Bas de Virgil van Dijk sont quant à eux sous pression au moment d'affronter à Houston l'autre favori du groupe F, la Suède.

Virgil van Dijk, le défenseur central néerlandais lors du match du groupe F de la Coupe du monde 2026 opposant les Pays-Bas au Japon, à Dallas, le 14 juin 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL STEELE )

Les Néerlandais, trois fois finalistes du Mondial (1974, 1978 et 2010) et dotés d'un riche effectif, sont sur le papier favoris dans une rencontre aux faux airs de Premier League où évoluent de nombreux joueurs des Oranje, tout comme les Suédois Alexander Isak (Liverpool) et Viktor Gyökeres (Arsenal).

Mais grâce à son carton contre la Tunisie (5-1), qui a coûté sa place au sélectionneur tunisien, la Suède a fait le plein de confiance, et rejoindra les 16es en cas de succès, même si le sélectionneur anglais de la Suède Graham Potter annonce "un match difficile" face à "l'une des équipes favorites de la compétition".

. La millième et une première

Les amateurs de statistiques apprécieront d'apprendre que la rencontre, samedi à Monterrey, entre le Japon et la Tunisie sera la 1.000e de l'histoire de la Coupe du monde, qui a débuté en Uruguay en 1930.

Le sélectionneur français de la Tunisie, Hervé Renard, donne une conférence de presse, à Guadalupe, au Mexique, le 19 juin 2026 ( AFP / Julio Cesar AGUILAR )

Ce sera aussi la grande première du Français Hervé Renard sur le banc tunisien, quatre jours après avoir remplacé Sabri Lamouchi, limogé dans la foulée de la déroute des Aigles de Carthage contre la Suède (5-1) dimanche.

L'entraîneur globe-trotter de 57 ans dispute sa troisième Coupe du Monde, après 2018 à la tête du Maroc et 2022 avec l'Arabie saoudite, qu'il a qualifiée pour le Mondial-2026 avant d'être renvoyé en avril.

. Team USA rejoint le Mexique, la Turquie déçoit

La Coupe du monde réussit à ses hôtes: après le Mexique, les Etats-Unis ont décroché vendredi leur sésame pour la phase à élimination directe, grâce à leur victoire face à l'Australie (2-0) à Seattle.

Team USA est même sûre de terminer première de son groupe D, à la faveur de la défaite (1-0) d'une très faible Turquie, incapable d'égaliser face à des Paraguayens réduits à dix, et qui quitte piteusement la compétition.

Arda Güler (au sol), le milieu offensif de la Turquie, face à Andres Cubas, le milieu défensif du Paraguay, lors d'un match du groupe D de la Coupe du monde 2026 opposant la Turquie au Paraguay, à Santa Clara, le 19 juin 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Stu Forster )

Troisièmes en 2002, les Turcs avaient depuis échoué à se qualifier aux Coupes du monde suivante, et déçoivent de nouveau au vu de leur potentiel offensif, avec des joueurs comme Kenan Yildiz (Juventus), Hakan Calhanoglu (Inter Milan), Arda Güler (Real Madrid)...

Ce match à San Francisco a été marqué par le carton rouge infligé pour la première fois à un joueur -le Paraguayen Miguel Almiron- qui avait parlé en couvrant sa bouche de la main lors d'une altercation avec un adversaire, une nouvelle règle introduite lors du Mondial-2026 pour lutter contre les insultes racistes.

Dans les autres rencontres de vendredi, le Brésil s'est lui rassuré après son nul contre le Maroc (1-1) en disposant facilement d'Haïti (3-0), au passage éliminé, tandis que les Lions de l'Atlas ont dominé l'Ecosse (1-0).