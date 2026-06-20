 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mondial-2026: choc Allemagne-Côte d'Ivoire pour les 16es, les Pays-Bas sous pression
information fournie par AFP 20/06/2026 à 13:12

L'attaquant ivoirien Amad Diallo (à gauche), à Liverpool, le 31 mars 2026 et le milieu offensif Florian Wirtz (à droite), à Chicago, le 6 juin 2026 ( AFP / PETER POWELL )

L'attaquant ivoirien Amad Diallo (à gauche), à Liverpool, le 31 mars 2026 et le milieu offensif Florian Wirtz (à droite), à Chicago, le 6 juin 2026 ( AFP / PETER POWELL )

Après les qualifications du Mexique et des Etats-Unis pour les 16es du Mondial-2026, la Côte d'Ivoire et l'Allemagne s'affrontent samedi dans le choc du groupe E pour eux aussi valider leur billet, tandis que les Pays-Bas sont sous pression avant d'affronter la Suède.

La Coupe du monde s'est dans le même temps achevée pour deux premières sélections: Haïti, sans surprise, et surtout une bien décevante Turquie, qui prennent tous deux la porte après deux défaites d'affilée, tandis que le Brésil et le Maroc ont eux fait un grand pas vers le deuxième tour.

. Choc Allemagne - Côte d'Ivoire

Tous deux victorieux pour leur entrée en lice, Allemands et Ivoiriens peuvent se qualifier pour les 16es de finale dès samedi et faire un pas important vers la première place du groupe en cas de succès dans le choc qui les oppose dans le groupe E à Toronto.

Après la démonstration contre le petit poucet Curaçao (7-1), l'Allemagne, qui reste sur deux échecs cuisants en 2018 et 2022 où elle n'était pas sortie des poules, va passer un test d'une autre envergure contre la Côte d'Ivoire et sa pépite Yan Diomandé, "rookie" de l'année en Bundesliga avec Leipzig.

Les Eléphants, qui avaient dominé l'Equateur (1-0) en ouverture, pourront bien compter sur leur attaquant Elye Wahi, dont la participation au match a été un temps compromise, en raison des incertitudes sur son visa.

Au coeur d'une enquête ouverte en France sur des paris sportifs suspects concernant un carton jaune qu'il a reçu lors de la dernière journée de Ligue 1, Wahi a finalement pu rentrer sur le territoire canadien, ne faisant pas à ce stade l'objet de poursuites.

. Les Oranje sous pression

Accrochés par le Japon (2-2) en toute fin de rencontre alors qu'ils menaient 1-0 puis 2-1, les Pays-Bas de Virgil van Dijk sont quant à eux sous pression au moment d'affronter à Houston l'autre favori du groupe F, la Suède.

Virgil van Dijk, le défenseur central néerlandais lors du match du groupe F de la Coupe du monde 2026 opposant les Pays-Bas au Japon, à Dallas, le 14 juin 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL STEELE )

Virgil van Dijk, le défenseur central néerlandais lors du match du groupe F de la Coupe du monde 2026 opposant les Pays-Bas au Japon, à Dallas, le 14 juin 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL STEELE )

Les Néerlandais, trois fois finalistes du Mondial (1974, 1978 et 2010) et dotés d'un riche effectif, sont sur le papier favoris dans une rencontre aux faux airs de Premier League où évoluent de nombreux joueurs des Oranje, tout comme les Suédois Alexander Isak (Liverpool) et Viktor Gyökeres (Arsenal).

Mais grâce à son carton contre la Tunisie (5-1), qui a coûté sa place au sélectionneur tunisien, la Suède a fait le plein de confiance, et rejoindra les 16es en cas de succès, même si le sélectionneur anglais de la Suède Graham Potter annonce "un match difficile" face à "l'une des équipes favorites de la compétition".

. La millième et une première

Les amateurs de statistiques apprécieront d'apprendre que la rencontre, samedi à Monterrey, entre le Japon et la Tunisie sera la 1.000e de l'histoire de la Coupe du monde, qui a débuté en Uruguay en 1930.

Le sélectionneur français de la Tunisie, Hervé Renard, donne une conférence de presse, à Guadalupe, au Mexique, le 19 juin 2026 ( AFP / Julio Cesar AGUILAR )

Le sélectionneur français de la Tunisie, Hervé Renard, donne une conférence de presse, à Guadalupe, au Mexique, le 19 juin 2026 ( AFP / Julio Cesar AGUILAR )

Ce sera aussi la grande première du Français Hervé Renard sur le banc tunisien, quatre jours après avoir remplacé Sabri Lamouchi, limogé dans la foulée de la déroute des Aigles de Carthage contre la Suède (5-1) dimanche.

L'entraîneur globe-trotter de 57 ans dispute sa troisième Coupe du Monde, après 2018 à la tête du Maroc et 2022 avec l'Arabie saoudite, qu'il a qualifiée pour le Mondial-2026 avant d'être renvoyé en avril.

. Team USA rejoint le Mexique, la Turquie déçoit

La Coupe du monde réussit à ses hôtes: après le Mexique, les Etats-Unis ont décroché vendredi leur sésame pour la phase à élimination directe, grâce à leur victoire face à l'Australie (2-0) à Seattle.

Team USA est même sûre de terminer première de son groupe D, à la faveur de la défaite (1-0) d'une très faible Turquie, incapable d'égaliser face à des Paraguayens réduits à dix, et qui quitte piteusement la compétition.

Arda Güler (au sol), le milieu offensif de la Turquie, face à Andres Cubas, le milieu défensif du Paraguay, lors d'un match du groupe D de la Coupe du monde 2026 opposant la Turquie au Paraguay, à Santa Clara, le 19 juin 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Stu Forster )

Arda Güler (au sol), le milieu offensif de la Turquie, face à Andres Cubas, le milieu défensif du Paraguay, lors d'un match du groupe D de la Coupe du monde 2026 opposant la Turquie au Paraguay, à Santa Clara, le 19 juin 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Stu Forster )

Troisièmes en 2002, les Turcs avaient depuis échoué à se qualifier aux Coupes du monde suivante, et déçoivent de nouveau au vu de leur potentiel offensif, avec des joueurs comme Kenan Yildiz (Juventus), Hakan Calhanoglu (Inter Milan), Arda Güler (Real Madrid)...

Ce match à San Francisco a été marqué par le carton rouge infligé pour la première fois à un joueur -le Paraguayen Miguel Almiron- qui avait parlé en couvrant sa bouche de la main lors d'une altercation avec un adversaire, une nouvelle règle introduite lors du Mondial-2026 pour lutter contre les insultes racistes.

Dans les autres rencontres de vendredi, le Brésil s'est lui rassuré après son nul contre le Maroc (1-1) en disposant facilement d'Haïti (3-0), au passage éliminé, tandis que les Lions de l'Atlas ont dominé l'Ecosse (1-0).

Sport
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Varun Veer (c), fondateur de Lifeyoga, fait une démonstration de "Pranayama" lors d'une séance dans son studio de New Delhi, le 19 juin 2026 en Inde ( AFP / Arun SANKAR )
    Le boom du yoga en Occident, souvent réduit à une pratique physique
    information fournie par AFP 20.06.2026 13:18 

    En plein essor, le yoga, célébré dimanche à l’occasion de la journée internationale instaurée en 2015, est une pratique indienne millénaire — physique, mentale et spirituelle — mais souvent réduite, dans sa version occidentale, à sa seule dimension physique, souligne ... Lire la suite

  • Le président polonais Karol Nawrocki (d) et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Varsovie, le 19 décembre 2025 ( AFP / Wojtek RADWANSKI )
    Tensions entre Varsovie et Kiev: des responsables ukrainiens rendent leurs médailles à la Pologne
    information fournie par AFP 20.06.2026 13:10 

    Des responsables ukrainiens ont annoncé depuis vendredi soir qu'ils rendraient leurs distinctions polonaises en signe de protestation après la décision du président Karol Nawrocki de retirer la sienne à Volodymyr Zelensky sur fond de tensions liées à l'histoire ... Lire la suite

  • Des frappes aériennes israéliennes sur Nabatiyé, dans le sud du Liban, le 20 juin 2026 ( AFP / Abbas FAKIH )
    Frappes israéliennes meurtrières au Liban, malgré l'annonce de cessez-le-feu
    information fournie par AFP 20.06.2026 12:56 

    De nouvelles frappes israéliennes sur le sud du Liban ont fait une quinzaine de morts samedi, malgré un cessez-le-feu annoncé la veille dans la foulée du protocole d'accord signé par Téhéran et Washington pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Si l'intensité ... Lire la suite

  • Didier Deschamps se méfie de l'Irak
    Didier Deschamps se méfie de l'Irak
    information fournie par So Foot 20.06.2026 12:53 

    Rira bien qui rirak le dernier. Ce vendredi, Didier Deschamps a délivré un discours poignant à ses joueurs sur le prochain adversaire des Bleus : l’Irak, 60e du classement FIFA et de retour en Coupe du monde 40 ans après. Le sélectionneur de l’équipe de France ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank