Les actions australiennes de James Hardie chutent de 13 % alors que MSCI supprime la cotation de l'indice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
6 novembre - ** Les actions de James Hardie Industries
JHX.AX cotées à l'ASX ont baissé de 12,7 % à 25,745 dollars australiens, leur point le plus bas depuis la fin du mois de juin 2020
** L'action a chuté de 17,2% à 24,410 dollars australiens, son plus bas niveau depuis fin mai 2020, au début des échanges jeudi, avant que les échanges ne soient interrompus
** L'action enregistre sa pire chute intrajournalière depuis le mois d'août de cette année
** MSCI retire JHX CDIs de son indice australien, à compter de la clôture du 24 novembre
** Trex TREX.N , son homologue américain, a revu mercredi à la baisse ses prévisions de ventes pour l'année fiscale 25 à 1,15 milliard - 1,16 milliard de dollars, contre une prévision précédente de 1,21 milliard - 1,23 milliard de dollars
** TREX a également manqué les estimations de ventes et de bénéfices pour le troisième trimestre
** JHX est le premier perdant de l'indice de référence ASX200 .AXJO , qui se négocie 0,2% plus haut, à 0243 GMT
** JHX a perdu plus de 49% cette année, y compris les mouvements de la journée
