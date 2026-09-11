Les actions australiennes de GQG Partners s'effondrent après une baisse de près de 15 milliards de dollars de son actif sous gestion cette année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
11 septembre - ** L'action australienne de GQG Partners
GQG.AX a chuté de 6,6% pour atteindre 1,130 dollar australien, son plus bas niveau depuis début mars 2022
** Les actions enregistrent leur plus forte baisse intrajournalière en pourcentage depuis le 26 août
** La société annonce un encours sous gestion (FUM) de 149,2 milliards de dollars à la fin du mois d’août, soit une baisse de 14,7 milliards de dollars par rapport à l’encours initial de 163,9 milliards de dollars au 31 décembre 2025
** Les actifs sous gestion ont baissé de plus de 7 milliards de dollars par rapport au solde d'ouverture du 31 juillet
** Depuis le début de l’année, le cours de l’action a chuté de 35%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer